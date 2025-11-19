La NFL no se marcha de España tras el partido del Bernabéu: una iniciativa de futuro que apunta a los Juegos Olímpicos

Todavía siguen resonando los ecos del histórico partido de la NFL en el Santiago Bernabéu entre los Miami Dolphins y los Washington Commanders. La liga de fútbol americano parece haber llegado para quedarse y, de hecho, impulsará próximamente una nueva acción que puede tener consecuencias positivas para el deporte base.

Los Chicago Bears, otra de las franquicias que tienen España como una de sus bases estratégicas como los Miami Dolphins o los Kansas City Chiefs, anunciaron la creación de una nueva competición de flag football, la modalidad del fútbol americano sin contacto, para niñas menores de quince años.

La Chicago Bears Girls Flag League nacerá inmediatamente, el próximo 22 de noviembre, y se disputará en Madrid y Barcelona. La nueva liga está dirigida exclusivamente para niñas de menos de quince años.

La competición constará de un total de doce equipos, seis en cada una de las dos ciudades, con una final nacional en la que se enfrentarán el mejor de cada una de ellas. El ganador, además, representará a España en el torneo de 'NFL Flag Championship Europe 2026' que se disputará en Londres durante los 'NFL Games' de la próxima temporada.

"Queremos ofrecer a las niñas una oportunidad real de descubrir un deporte que combina trabajo en equipo, estrategia y diversión. A los 13 o 14 años muchos jóvenes abandonan el deporte y creemos que el flag football puede ser una puerta para mantener viva su pasión y confianza", comentó Gustavo Silva, director de Desarrollo de Fútbol Americano Internacional de los Chicago Bears.

"En Chicago empezamos con poco más de veinte equipos y hoy tenemos más de 6.500 niñas jugando. Queremos que España siga ese mismo camino”, explicó Silva.

Disciplina olímpica

El flag football será disciplina olímpica en los próximos Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. De hecho, es una de las modalidades con la que España sueña con sumar un metal a su medallero.

España cuenta con una selección femenina de flag football puntera. Han sido campeonas y subcampeonas de Europa, y en el último Europeo disputado hace apenas unas semanas el conjunto español se alzó con la medalla de bronce.

La Federación Española de Fútbol Americano ya impulsa con gran esfuerzo el flag football en categorías inferiores con ligas mixtas. Ahora, con la creación de esta nueva competición, habrá más jóvenes practicando este deporte.