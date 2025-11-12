Así llegan Dolphins y Commander al partido de la NFL en el Bernabéu

El Santiago Bernabéu se engalana para el primer partido de la Historia de la Temporada Regular en España antes de recibir a Washington Commanders y Miami Dolphins para el primer partido de la Temporada Regular de la NFL en España

Los Miami Dolphins llegan al partido después de sorprender y arrasar a los Buffalo Bills el domingo pasado. Miami fue uno de los mejores equipos de la NFL hace un par de temporadas, con un ataque fulgurante liderado por su quarteback zurdo Tua Tagovailoa, su receptor estrella Tyreek Hill y un genio ofensivo como entrenador en Mike McDaniel

Pero este año todo parece haberse ido por la borda. Tyreek Hill acabó la temporada pasada pidiendo ser traspasado y cuando se lesionó este año se despidió de los aficionados riéndose y casi llorando de felicidad. Y Tua Tagovailoa pasó de firmar un contrato de 55 millones de dólares al año a ser el líder en balones interceptados de la NFL esta temporada con 13.

Los Commanders están en la misma esquina del cuadrilátero. La temporada pasada estuvieron a una victoria de llegar a la Super Bowl y este año entre las lesiones su quarterback titular Jayden Daniels y los problemas de la defensa no han conseguido asentar su juego en ningún momento.

Pese a todo el partido se presenta apasionante. Cualquier victoria importa en la NFL y ninguno de los dos equipos está matemáticamente eliminado de los Playoffs. La NFL entra en su parte decisiva de la temporada y cualquiera de estos dos equipos tiene el talento ofensivo para, si cogen una buena racha de victorias, dar algún que otro susto en Playoffs