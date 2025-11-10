Yago Rivero, jugador de fútbol americano en España: "En la NFL pueden comer de 5.000 a 9.000 calorías diarias"

Apenas quedan días para la celebración del primer partido oficial de la NFL en territorio español y los creadores de contenido especializados en fútbol americano cobran una relevancia especial en la difusión de este deporte en el país.

Yago Rivero, jugador profesional de los Madrid Bravos y creador de contenido digital con decenas de miles de seguidores en redes sociales, ha ido compartiendo detalles fascinantes sobre la vida de los atletas profesionales de la liga estadounidense.

Recientemente publicó un vídeo enfocándose en uno de los aspectos menos conocidos: la nutrición extrema que requiere el rendimiento a máximo nivel.

A través de su cuenta de TikTok, Yago desveló información sobre los hábitos alimenticios de los jugadores de línea de ataque de la NFL, un dato que ilustra la magnitud del compromiso físico que demandan estos deportistas.

"¿Sabías que un línea de ataque en la NFL puede comer entre 5.000 y 9.000 calorías al día?", pregunta retóricamente el creador madrileño, introduciendo un tema que resulta impactante para la audiencia española acostumbrada a otros estándares deportivos.

Como caso de estudio, Rivero utiliza la rutina alimentaria de Jordan Mailata, el famoso tackle defensivo de los Philadelphia Eagles, desmenuzando cada comida del día previo a la competencia.

Los números revelan una estrategia nutricional completamente diferente a la de otros deportes profesionales, con énfasis en la ingesta proteica y calórica para mantener la masa muscular y la energía durante encuentros de máxima intensidad física.

El desayuno de Mailata combina proteína pura con carbohidratos refinados en cantidades que sorprenderían en cualquier otro contexto deportivo. "En el desayuno se come ocho huevos con espinacas, queso y champiñones. Le suele meter salchichas de pollo o de pavo para meter algo de proteína y desayuna ocho pancakes que baja con zumo de naranja y de manzana", explica Yago.

La comida marca un cambio de estrategia. A diferencia del desayuno contundente, esta ingesta se mantiene moderada, permitiendo que el deportista conserve ligereza física antes de las prácticas y sesiones de preparación.

Un sándwich acompañado de fruta constituyen el menú de mediodía, priorizando la digestión rápida sobre la cantidad de calorías.

Sin embargo, es la cena donde emerge la verdadera magnitud del consumo calórico. "Se come un chuletón de alrededor de un kilo que acompaña con un bol de pasta gigante y remata con salsa picante y algo de queso", detalla Rivero, presentando una ingesta que duplicaría la comida completa de una persona promedio.

Pero la jornada alimentaria de estos atletas no termina en la cena formal, sino que continúa con sesiones de picoteo durante las reuniones nocturnas del equipo.

"Cuando acaban los meetings nocturnos, hay snacks como pizzas, alitas, helado y ahí Mailata pica lo que necesite", concluye Rivero, revelando que la alimentación en la NFL trasciende el concepto convencional de comidas estructuradas para convertirse en una estrategia continua de reposición calórica.

La NFL, en el Bernabéu

En el contexto del inminente desembarco de la NFL en España este domingo 16 de noviembre en el Estadio Santiago Bernabéu, estas explicaciones de Yago Rivero adquieren particular importancia.

Para una audiencia española que descubre el deporte, comprender los sacrificios y exigencias extremas que demanda el fútbol americano profesional permite apreciar de manera más completa la espectacularidad del juego que presenciará en pocas semanas.