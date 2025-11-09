Umakhan Ibragimov, de la cuna de las estrellas de la UFC a ídolo en España: "Dios me dio un poder: noquear a la gente"

En los confines del sur de Rusia existe una tierra que ha forjado a titanes. Daguestán, región que representa apenas el 2% de la población rusa —menos que Murcia en el mapa español—, ha dado al mundo del combate una dinastía de guerreros cuyo legado resuena en octágonos de todo el planeta.

Nombres como Khabib Nurmagomedov e Islam Makhachev trascienden las estadísticas; son símbolos vivos de una tradición que mezcla disciplina ancestral, hambre insaciable y una filosofía de vida donde la fortaleza no es solo física sino espiritual.

En este contexto de excelencia marcial surge Umakhan Ibragimov, eslabón de una cadena de gloria que se remonta generaciones. Su viaje desde las montañas de Daguestán hasta convertirse en bicampeón mundial de kickboxing traza una trayectoria marcada por la búsqueda incesante de la perfección. Cada combate, cada gota de sudor, cada cicatriz cuenta la historia de un hombre que se niega a conformarse.

Hoy, Ibragimov escribe un nuevo capítulo en tierras españolas. Su llegada a WOW ha transformado el panorama europeo de las MMA. Como campeón de la promotora de la que es accionista Ilia Topuria, sus ojos ya fijan el horizonte en nuevas conquistas: defender su cinturón, ser el primer doble campeón de la promoción y aterrizar más pronto que tarde en la UFC.

Madrid lo recibió en una reciente visita donde las puertas se abrieron para esta conversación. EL ESPAÑOL dialogó con el peleador daguestaní en un momento crucial de su carrera —suma nueve victorias seguidas por KO en el primer asalto—, cuando la ambición brilla con particular intensidad y el futuro de la disciplina parece escribirse con sus puños.

P.- Quiero comenzar esta conversación por los orígenes. De Daguestán a Inglaterra: ¿Qué le llevó a dejar su casa e irse tan lejos? ¿Cuándo y por qué toma esa decisión?

R.- He viajado por todas partes. Fui a China y estuve en Asia, peleando por todo el mundo, y luego regresé a Daguestán. Me quedé en Daguestán unos meses y pensé que quería ir a algún lugar diferente. Y mi primo vivía en Inglaterra. Él me dijo que si quería ir allí, podía intentar entrenar y pelear. Es un buen país. Y simplemente fui a Inglaterra y empecé a entrenar, a progresar en las MMA. Y eso es todo. Así es cómo vivo en Inglaterra.

P.- Comenzó a entrenar a los 9 años con kickboxing y judo. ¿Qué le atrajo de las artes marciales desde tan joven? ¿Hubo alguna figura inspiradora en tu familia o comunidad que le motivó?

R.- Quería ser fuerte. Era la razón principal: ser fuerte, tener disciplina... Luego paso a querer convertirme en campeón y las cosas empiezan a cambiar. Tuve otro sueño: querer ser campeón de UFC. Por eso empecé a entrenar y eso es lo que me empujó más: simplemente para ser una persona fuerte.

P.- Decía que estuvo en China. Competía en kickboxing profesional, en K1. Tengo entendido que peleando hasta dos veces al mes. ¿Cómo fue esa experiencia y qué aprendió de esa etapa tan intensa?

R.- Cuando fui a China, absolutamente todo era nuevo para mí. Había estado entrenando y peleando toda mi vida, pero no ganaba dinero porque estaba compitiendo en amateur. Y cuando fui a China, me pagaban dinero por pelear.

Pensé que esto era lo que quería hacer. Es a lo que dedico mi vida, y por qué no ganar algo de dinero con ello. A veces peleaba una vez al mes, otras eran dos. Dependía de si me ofrecían pelear. Obviamente, yo iba a aceptar y pelear. Lo había estado haciendo toda mi vida y fui allí para ganar dinero en un trabajo que amo hacer.

P.- Y llegó a ser bicampeón mundial de kickboxing. ¿Qué significaron esos títulos y cuándo decide que las MMA eran su verdadero camino?

R.- Para ser honesto, convertirme en campeón mundial fue algo grande para mí, Entrené mucho, derramé sangre y sudor. No es fácil llegar al campeonato mundial. Necesitas convertirte en campeón de Daguestán, necesitas convertirte en campeón de Rusia y entonces, solo entonces, puedes ir a pelear en el campeonato mundial.

Imagina cuántos luchadores fuertes hay en Daguestán, en Rusia, con los que competir y luego lo que supone ir al campeonato mundial y ganar. Son sentimientos increíbles, y ni siquiera encuentras explicación dentro de tu cabeza cuando eres campeón.

Para la gente, que lo ve desde fuera, parece fácil. Pero yo sé por lo que he pasado cada día. Y cuando estoy logrando algo así, el convertirme en campeón mundial, significa mucho para mí.

P.- Su única derrota profesional fue por sumisión ante Nicolae Pirogan, en julio de 2019. ¿Qué aprendió de esa experiencia y cómo le transformó como peleador?

R.- Sabes, acepté esa pelea con muy poco aviso. Hubo algún problema con el peso y tuve mucho estrés con la venta de entradas de las que tenía que hacerme cargo. Estuve bajo mucha presión y por eso perdí esa pelea.

Pedí muchas veces hacer una revancha con este tipo, pero él nunca quiso volver a pelear conmigo. Así que no lo siento como una derrota. Fue solo su día de suerte, y yo perdí. Aprendí de ello. Sí, al principio fue un poco difícil porque es la primera vez, pero luego lo piensas y es la vida.

"Amo España y a su gente. Quiero mudarme con mi familia y abrir un gimnasio aquí"

A veces pierdes, a veces ganas. Todo lo que tienes que hacer es ser fuerte y seguir haciendo lo que estás haciendo. Empecé a entrenar aún más duro. También aprendes que hay personas que van a estar ahí contigo incluso cuando pierdes, que hay otras que se van a ir. Y en este momento sabes quién es real y quién no lo es.

P.- En WOW 17 sorprendió a España con su victoria por KO sobre Colombo en el primer asalto. ¿Esperaba ese impacto? ¿Cómo le recibió el público español después de esa pelea?

R.- Esa pelea también la acepté con poco aviso. Era una categoría de peso diferente, iba al patio trasero de mi rival, a su casa... Tuve mucha presión, pero era solo mentalmente. En esa pelea estaba listo al 100% mental y físicamente y supe que era mi oportunidad.

Luego mis entrenadores son quienes construyen la confianza en mí. Si yo pienso que mi rival es fuerte, ellos son los que me dicen que yo lo soy 10 veces más, que soy más rápido, que tengo esto o aquello. Entre todos tomamos las decisiones. Por otro lado, Colombo es muy buen peleador y muy buen tipo también, y para mí es un honor pelear y compartir la jaula con él. Por eso acepté.

Cada pelea para mí es importante, nunca subestimo a mis oponentes. Ellos pasan por un entrenamiento duro, por momentos difíciles, por todo lo que yo paso, y respeto a todos mis oponentes. Cuando los gano me emociono y me pongo feliz porque dentro de mi corazón sé que gano a un tipo que ha estado entrenando, que está listo para matarme, y yo he estado entrenando cada día para estar aquí y ganar a ese tipo.

P.- Y a los meses conquistó el cinturón de peso ligero ante Ignacio Capella en WOW 20, también por KO en el primer asalto. ¿Qué significado tiene ser campeón de WOW?

R.- Significa mucho para mí, para ser honesto. Ser campeón de WOW tiene mucho significado. Soy el primer campeón de peso ligero, así que ya estoy haciendo historia en WOW. Es un honor. WOW es una gran promotora y tuve la oportunidad, la tomé y gané. Me gané esto, es mi momento y voy a hacer todo para estar en la cima y seguir haciendo lo que estoy haciendo, para hacer a mis fans y a todo el mundo felices.

P.- Ha dicho en alguna ocasión que le gusta España, su gente, el clima... ¿Se ve estableciéndose aquí de forma más permanente?

R.- Amo España. Probablemente, lo que más es a su gente y el clima. La gente es muy amigable aquí. Cuando tienes una buena experiencia con la gente, no puedes decir nada malo. Amo este lugar y me encantaría mudarme a España. Es un país hermoso, con buena tradición y buen clima. El clima, además, es similar a Daguestán.

Por todo esto quiero mudarme a España con mi familia, abrir un gimnasio aquí y hacer también que las MMA españolas suban. Quiero ayudar.

P.- Tiene un récord actual de 10-1, con 9 victorias consecutivas por KO/TKO, todas en el primer asalto. ¿Cuál es su mentalidad cuando entras a la jaula? ¿Planea siempre el nocaut temprano o simplemente sucede?

R.- Nunca lo planeo. Nunca planeo el knockout porque cada peleador, cada pelea, es diferente. No veo las últimas peleas de mis rivales para pensar que lo va a hacer igual. No funciona así. Simplemente entreno duro. Cuando tengo la oportunidad de noquear, no la voy a perder. Si me vas a dar la oportunidad, voy a arrancarte la cabeza.

P.- En septiembre ofreció públicamente a Dana White pelear en la UFC París con corto aviso. ¿Qué le motiva a dar ese paso? ¿Cree que estás listo para la UFC?

R.- Es lo que me motiva cada día, a mí y a mi familia. Es mi sueño. Entonces, vi que alguien se había retirado [de la cartelera] y sé que soy mejor peleador que muchos de la UFC. Sé que merezco pelear allí y sé que puedo ganarle fácilmente a todos los que están allí. Solo necesito una oportunidad. Voy a acabar con todos en la UFC porque he estado viendo UFC desde hace mucho tiempo y sé que puedo pelear mejor que la mayoría.

"Voy a acabar con todos en la UFC porque sé que puedo pelear mejor que la mayoría"

Ellos no tienen lo que yo tengo. Puedo noquear a la gente fríamente, sabes. No juego dentro la jaula. Simplemente noqueo a la gente. Cuando vi que ese tipo se retiró y vi que necesitaban un oponente, dije: "Estoy listo, estoy aquí". No me importa con quién voy a pelear porque conozco mi trabajo, que es ir y destruir.

P.- ¿Qué es lo que ellos no tienen y usted sí?

R.- Es, quizás, un propósito. Todos probablemente tengan un propósito, pero yo tengo un propósito especial. Dios me dio un poder. Puedo noquear a la gente, puedo lanzar mi golpe en el momento justo, puedo aterrizar el golpe donde necesita ser aterrizado. Dios me lo dio y no le temo a nadie. Donde el resto tiene miedo, yo no.

Lo más especial es la gran confianza que tengo en mí. Pasé por mucho en mi vida y por eso esta confianza me está dando poder, me está haciendo más fuerte. Y esto es lo que tengo que ellos no tienen. Es lo que me da confianza y me motiva cada día cuando me despierto.

Entreno mientras el resto está durmiendo. No necesito mucho descanso, solo unas pocas horas para dormir y estoy listo otra vez para entrenar. He perdido, he ganado mucho, tengo muchas peleas en mi carrera amateur y profesional. Por todo esto, ellos no son como yo.

P.- Referido a esto, también dijo hace unos meses que ni siquiera ha mostrado "el 10%" de sus habilidades. ¿Qué aspectos de su juego aún no hemos visto?

R.- No he tenido la oportunidad de mostrar demasiado, pero tengo muchas habilidades. Puedo patear, puedo golpear, puedo luchar. Puedo hacer todo. Puedo hacer muchas cosas, pero cuando viene el knockout no pienso en lo que puedo mostrar. Estoy pensando en noquearlo y terminar esta pelea. Porque por eso estoy allí, para noquearlo y terminar la pelea.

P.- Daguestán ha producido leyendas como Khabib Nurmagomedov e Islam Makhachev. ¿Qué significa representar a su región? ¿Siente la responsabilidad de continuar ese legado en la UFC?

R.- Amo Daguestán. Daguestán es mi hogar. Daguestán para mí es un lugar increíble. Daguestán es donde mis abuelos dieron su vida para protegerlo y defenderlo. Y estoy orgulloso de estar representando a Daguestán.

Trato de ser un buen ejemplo. Así que si alguien se fija en mí, verá que simplemente soy un daguestaní sencillo. No estoy al nivel de Khabib e Islam, pero estoy feliz de ser daguestaní y de representar a Daguestán. No me comparo con Islam o Khabib. Yo hago mi trabajo.

P.- Aquí, en España, Ilia Topuria le ha elogiado tras sus últimas victorias. Usted como campeón ligero de WOW. Él como figura clave en la propia WOW y campeón ligero en la UFC. ¿Han tenido alguna conversación directa sobre su futuro en la UFC?

R.- No he tenido esa conversación. Hablamos entre nosotros en Instagram, le escribo y me responde, pero no he hablado con él directamente sobre mis planes.

Sí lo he hecho con gente del staff de WOW, con Iñigo [Pérez, productor ejecutivo] y Arturo [Guillén, cofundador y presidente]. Hablé con ellos. Mi plan es que quiero defender este cinturón, quiero bajar al peso pluma y pelear también por su cinturón. Quiero hacer historia en España porque voy a ser el primer doble campeón. Cuando estoy en España, siento que estoy como en casa y voy a hacer felices a mis fans españoles.

P.- Topuria representa el estilo georgiano. Usted representa el estilo dagestani. ¿Qué diferencias ve entre su forma de luchar y la de Topuria? ¿Cree que son estilos complementarios o rivales?

R.- Mucha gente dice que mi estilo es un poco similar al estilo de Ilia. Creo que el estilo daguestaní es un poco más de luchadores, a los que les gusta el grappling. Y el georgiano solo quiere pelear, en el suelo o de pie, no importa.

Respeto a los georgianos. Somos vecinos. No hay nada que pueda decir que tiene un georgiano y que un daguestaní no tenga, o al revés. Todo es mental, todo está en tu cabeza. Si vas a entrenar duro, no importa si eres español o africano, vas a ser bueno en todo. Todo es sobre tu trabajo duro, cuánto esfuerzo das y estás poniendo en ello.