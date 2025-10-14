Una NFL sin favoritos: seis semanas de dudas y sorpresas en una liga llena de igualdad

Tras seis jornadas y casi mes y medio de competición la NFL nos deja más dudas que certezas. ¿Qué equipos son los buenos? ¿Cuáles son realmente candidatos a jugar la Super Bowl en San Francisco en 2026?

Como reza el título de la famosa peli de Al Pacino, "Un domingo cualquiera", la NFL es la liga de la igualdad. Una competición donde los equipos de la zona baja de la tabla están realmente cerca en cuanto a talento de los de la parte alta y donde cualquier equipo puede ganar a otro un domingo cualquiera.

Pero es que en esta temporada esta manida frase se está llevando a su máximo exponente. Los cinco equipos que eran favoritos para jugar en el "Súper domingo" al inicio de temporada han sumado ya al menos dos derrotas a estas alturas de la temporada y han levantado alguna duda.

Los Buffalo Bills perdieron su segundo partido consecutivo tras caer sorprendentemente ante los Falcons y ya han cedido el liderato de la AFC Este ante los New England Patriots.

Los Detroit Lions fueron arrasados por los Kansas City Chiefs, y eso que venían de cuatro victorias contundentes consecutivas. Y los propios Kansas City Chiefs han concedido ya tres partidos y son el tercer clasificado de su división: la AFC Oeste.

Decepciones

Mención aparte merecen los Baltimore Ravens: un equipo que tenía todas las armas para ser candidato a todo y que tras 6 semanas de competición solo ha sumado una victoria.

Han sufrido lesiones de sus seis jugadores mejor pagados, entre ellos su quarterback y dos veces MVP Lamar Jackson, y se encuentran ya contra la espada y la pared.

Por último están los Philadelphia Eagles. Campeones la temporada pasada pero aun con el recuerdo de un equipo que implosionó al final de la temporada 2023, donde llegaron a tener un récord de 10-1 y que finalizaron cayendo en la primera ronda de los Playoffs. Suman también dos derrotas consecutivas y sus cuatro victorias se cuentan por milagros.

Son los equipos que nadie esperaba, sin embargo, los que están liderando la NFL. Los Indianapolis Colts son el mejor equipo de la Conferencia Americana y los Tampa Bay Buccaneers lo son de la Nacional con dos quarterbacks, Daniel Jones y , que eran dos apestados hace apenas tres años.

En una competición marcada por la igualdad esta temporada se está consumando como el máximo exponente. ¿Quiénes son los buenos en la NFL? Sinceramente, yo no tengo ni idea.