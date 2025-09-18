¿Están acabados los Chiefs?

Patrick Mahomes cumplió el jueves 30 años en medio de su peor racha como profesional en la NFL. Por primera vez en su carrera en la liga, el tres veces campeón del Super Bowl, ha perdido tres partidos seguidos.

Los dos primeros de 2025 que se encadenan con la final contra los Eagles de febrero. Los Chiefs volvieron a ser derrotados por Philadelphia y ahora entran en la semana tres con más dudas que nunca en la era Mahomes.

El resumen de la carrera del quince de los Chiefs es abrumador. Ha ganado tres títulos, jugado cinco Super Bowls y ganado cinco MVP totales antes de perder tres veces de manera consecutiva. Es sin duda el más grande de su generación y ya un first ballot Hall of Fame, pero ahora están en problemas. ¿Qué les pasa a los Chiefs?

Solo Mahomes

Después de dos partidos, hay varias cosas que pueden explicar por qué los Chiefs no funcionan en ataque. Una muy elocuente es que Mahomes es el máximo corredor del equipo. El quarterback ha conseguido 123 yardas por tierra en los dos primeros partidos.

Los RBs suman 96 yardas combinadas y 3.5 por intento. Los Chiefs han hecho nueve jugadas de carrera de diez o más yardas. Siete con las piernas de Patrick Mahomes y dos con una por cabeza entre Hunt y Pacheco.

Ojo, esto no es nuevo

Lo que estamos viendo de los Chiefs en este inicio de 2025 en la NFL seguramente sea la sublimación de una tendencia que ha sido así en los tres últimos años, que se han saldado con dos Super Bowl ganadas y una perdida.

Pese a haber tenido a Mahomes, esta parte de la dinastía de los Chiefs ha descansado sobre la actuación de su defensa y un ataque que cada vez ha tenido menos soluciones. El año pasado, Kansas estableció el récord de 17 victorias consecutivas en partidos decididos por menos de una posesión.

Esta temporada, han perdido dos partidos de esa textura. Las carencias ofensivas y su falta de explosividad obligan a los Chiefs a ser casi perfectos para estar en los partidos. La intercepción a Mahomes con el grave error de Travis Kelce cuando estaban a punto de anotar simplemente fue demasiado y algo que los Chiefs no pueden permitirse.

En los últimos 32 partidos, los Chiefs solo han superado los treinta puntos en una ocasión. La incapacidad para hacer grandes jugadas en ataque sigue siendo un tema y las yardas por intento de pase de Mahomes vuelven a estar en el mínimo de su carrera.

El 2024 estuvo por debajo de siete yardas por intento por primera vez en su carrera, y en estos dos partidos la tendencia sigue hacia abajo. Mahomes es el decimonoveno quarterback de la NFL en % de completos de más de veinte yardas (33%) y el vigesimocuarto en yardas por intento.

El domingo por la noche tiene un llamado must-win en Nueva York ante unos Giants que también han perdido los dos primeros partidos.

Desde hace mucho, todo es trabajo para los Chiefs. Recuperar a Worthy y Rice (un año después de su lesión) dará más armas a Mahomes pero la realidad es que por primera vez desde que es titular, la Super Bowl parece un objetivo inalcanzable para el que muchos ya consideran el mejor que alguna vez haya jugado la posición de quarterback.