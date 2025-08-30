El modelo de Oracle "redefine" la vela y SailGP: "Es una de las integraciones tecnológicas más avanzadas del deporte"

Hace ya mucho tiempo que es imposible entender el deporte sin el análisis de datos. Sea cual sea la disciplina, cada vez importa menos la improvisación y se prima tener todo bajo control, disponiendo de la mayor información posible. Sobre todo en aquellas competiciones en las que el hombre se ayuda de la máquina.

Sucede, por ejemplo, en ámbitos como el ciclismo, donde la mejor compañía de un campeón del Tour de Francia son su ciclocomputador y sus vatios. O en los deportes de motor como MotoGP o la Fórmula 1, donde los pilotos no pueden soñar con un Mundial sin su telemetría.

Sin embargo, todos estos deportes se sienten pequeños ante el gigante que de verdad ha llevado el análisis de datos a otro nivel. Se trata de la disciplina más espectacular de la vela, SailGP, un formato conocido precisamente como la Fórmula 1 del mar en el que la tecnología juega un papel diferencial.

Para llevar esa tecnología hasta un rendimiento nunca antes visto está la empresa Oracle, una compañía especializada en el desarrollo de soluciones en la nube y cuyo producto, un sistema de gestión de bases de datos relacionales, es utilizado por empresas de todo el mundo.

Su fin es almacenar, organizar y gestionar grandes volúmenes de información de forma segura y escalable. Y a través de SailGP han conseguido llevar todo eso hasta el deporte "redefiniendo los límites que la tecnología había conseguido alcanzar" hasta ahora en este ámbito tal y como explica Matt Lord a EL ESPAÑOL.

Así es el modelo de Oracle en SailGP

SailGP es una competición conocida popularmente como la Fórmula 1 del mar. Sin embargo, más allá de esa mediática comparación, no todos los aficionados al deporte en el mundo saben realmente en qué consiste esta disciplina.

Lo que hace diferente a SailGP es su combinación de velocidad extrema y sostenibilidad dentro del mar. Sin embargo, lo que ha llevado este deporte a otro nivel nunca antes visto en otras disciplinas es la aplicación de la tecnología de vanguardia.

Este éxito se ha alcanzado gracias a la conexión con Oracle, empresa encargada de ofrecer el análisis de datos en tiempo real más completo posible para optimizar el rendimiento de los equipos participantes, garantizar la transparencia y ofrecer una experiencia única tanto a equipos como espectadores.

En esta disciplina compiten embarcaciones conocidas como catamaranes F50 que están equipados con más de 800 sensores capaces de generar hasta 240.000 puntos de datos por segundo. Esta información se transmite en tiempo real a la nube de Oracle, donde se almacena, procesa y analiza mediante tecnologías avanzadas de analítica y capacidades de machine learning.

Una prueba de SailGP. Imagen cedida / Oracle

Tal y como explica a EL ESPAÑOL Matt Lord, director global de Tecnología y Sistemas Digitales de SailGP, uno de los grandes hitos es haber reducido al máximo la posibilidad de fallo gracias al ofrecimiento de un banco tan grande de información.

"Aunque no es una ciencia exacta asignar un porcentaje específico a las mejoras en el rendimiento, no hay duda de que el análisis de datos en tiempo real desempeña un papel fundamental en el rendimiento de los equipos de SailGP y en la forma en que gestionamos el riesgo a lo largo del campeonato".

"Todos los equipos se benefician del acceso a los mismos datos compartidos, lo que acelera el aprendizaje y da lugar a regatas más competitivas. A bordo de cada F50, cientos de sensores generan 35.000 puntos de datos por segundo por embarcación", continúa Matt Lord.

"Estos datos se transmiten con una latencia casi nula mediante Oracle Cloud Infrastructure, lo que proporciona a los equipos información en milisegundos. Esto ayuda a las tripulaciones a tomar decisiones más inteligentes y rápidas en el agua".

Unas decisiones que van desde "optimizar el ajuste de las alas" hasta "ajustar el control de vuelo o reaccionar a las condiciones del viento que cambian rápidamente". Como afirma el director global de Tecnología y Sistemas Digitales "esta inteligencia en tiempo real permite bucles de retroalimentación inmediatos que pueden marcar la diferencia entre subir al podio y recibir una penalización".

Dentro de toda explosión de tecnología no podía faltar la presencia de la Inteligencia Artificial, sobre todo en materia de seguridad: "Mediante la detección de anomalías impulsada por IA, se señalan los posibles fallos de los equipos antes de que provoquen averías que pongan fin a la carrera".

"Las cámaras con IA y los sistemas anticolisión refuerzan aún más la seguridad al predecir posibles accidentes y avisar a los equipos en tiempo real, al tiempo que mejoran la retransmisión con gráficos y superposiciones inmersivos".

Una de las claves más sorprendentes del modelo de Oracle es que está disponible para todos los equipos, de manera que beneficia la igualdad y la competitividad en SailGP: "Uno de los aspectos más distintivos de SailGP es la democratización de los datos".

España en la competición SailGP de Bermudas

"La tecnología punta de Oracle no está reservada a un solo equipo, sino que se integra de forma equitativa en toda la liga. Toda la información generada por los sensores se procesa a través de Oracle Cloud Infrastructure y se comparte abiertamente con todos los equipos. Esto significa que la victoria se reduce a la habilidad, la estrategia y la ejecución de los atletas".

"Además de igualar el campo de juego, este modelo acelera el crecimiento y la competitividad de la liga. Los nuevos equipos pueden ascender más rápidamente en la curva de rendimiento aprovechando los datos compartidos por sus rivales más experimentados".

"Al mismo tiempo, los aficionados disfrutan de una mayor participación a través de plataformas como SailGP Insights y LiveLine, que superponen datos en tiempo real, gráficos de realidad aumentada e imágenes inmersivas a las retransmisiones, lo que hace que este deporte sea más accesible y fácil de entender para los aficionados ocasionales".

Tal y como explica Matt Lord, la aplicación de todo esto a una disciplina deportiva es algo sin precedentes: "La participación de Oracle en SailGP es una de las integraciones tecnológicas más avanzadas en cualquier deporte. Es impresionante tanto por su escala como por su integración".

"No se trata solo de innovación por innovación, sino que está redefiniendo la forma en que se practica, se ve y se vive este deporte. Cada día de competición se transfieren alrededor de 53.000 millones de puntos de datos a través de Oracle Cloud, que lo controla todo, desde la telemetría en tiempo real y el análisis de IA hasta las superposiciones de retransmisión de LiveLine".

"Los ingenieros de SailGP ven desde lejos la telemetría en tiempo real para observar el estado físico de cada F50, mientras que los operadores de cámara eligen entre docenas de cámaras para ofrecer la mejor experiencia de retransmisión".

Una tecnología que no deja de reinventarse a pesar de que sea la más puntera jamás conocida: "Como novedad para 2025, las cámaras instaladas en las marcas de la regata utilizan servidores y procesadores a bordo, mejorados por software de Inteligencia Artificial basado en la nube, para realizar automáticamente panorámicas, enfocar y transmitir ángulos dinámicos nunca antes vistos a la base de aficionados global de la liga".

"Estos avances tecnológicos, posibles gracias a la colaboración de SailGP con Oracle, mejoran el rendimiento del F50 y las capacidades narrativas y de retransmisión de SailGP, redefiniendo lo que significa estar impulsado por la tecnología en todos los niveles. La asociación de SailGP con Oracle ha redefinido lo que significa que un deporte esté impulsado por la tecnología en todos los niveles".

SailGP en España

Ahora, la competición entra en su tramo más emocionante de la temporada europea con las pruebas de ROCKWOOL Italy Sail Grand Prix en Taranto (6-7 de septiembre), y el primer Rolex Switzerland Sail Grand Prix en Ginebra (20-21 de septiembre).

Después pasará por España con el Spain Sail Grand Prix en Andalucía-Cádiz los días 4 y 5 de octubre de 2025 antes de cerrar la temporada con las pruebas en Oriente Medio y la gran final en Abu Dhabi a finales de noviembre.

Alguien que sabe muy bien lo que significa que el éxito de Oracle se pueda disfrutar en nuestro país es Nicole van der Velden, estratega del equipo español de SailGP, quien explica así a EL ESPAÑOL lo que supone trabajar con esta explosión tecnológica.

"Creo que el desarrollo que Oracle ha llevado a cabo para que nuestro deporte pueda combinar la vela con datos de alta tecnología ha supuesto un verdadero cambio revolucionario en muchos sentidos. El hecho de que tengamos este circuito de datos abierto entre todos los equipos significa que podemos elevar el nivel de la liga en su conjunto más rápido de lo que creíamos posible. No solo para nosotros, sino también para acercarlo a un público más amplio".

Un salto que no solo es experimentado por los participantes, sino también por los aficionados, los cuales se multiplican temporada a temporada. "Este desarrollo tecnológico ha contribuido a acercar al gran público un deporte que, en ocasiones, puede resultar más difícil de entender. Sin duda, poder ver a través de los datos lo que ocurre en cada barco en todo momento hace que la experiencia sea mucho más inmersiva".