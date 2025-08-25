Otro escándalo en Kick: un 'streamer', hijo de una leyenda de la UFC, casi acaba con la vida de un luchador en directo

Raja Jackson, a la izquierda junto a su padre 'Rampage' Jackson, y el momento de la agresión

El pasado sábado 23 de agosto, durante un evento de KnokX Pro Wrestling en Los Ángeles, Raja Jackson, hijo del excampeón de UFC Quinton 'Rampage' Jackson, protagonizó una agresión brutal retransmitida en Kick que se viralizó en redes sociales rápidamente.

En las imágenes se ve cómo Raja Jackson irrumpe en el cuadrilátero, levanta a Stuart 'Syko Stu' Smith por encima de su cabeza y lo estrella contra la lona, para luego propinarle más de veinte golpes reales en la cabeza.

La brutal agresión solo se detuvo cuando varios luchadores intervinieron físicamente para separar a Raja Jackson de su víctima, que yacía inmóvil y aparentemente inconsciente, mientras el público y los comentaristas no daban crédito a lo que acababan de presenciar.

Black streamer Raja Jackson almost kills a pro wrestler live on Kick.



Jackson was scripted to deliver fake punches to the wrestler. Instead, he delivered 22 real punches to an unconscious man until separated.



No impulse control, no honour. Not compatible with civilised society. pic.twitter.com/oPtRdnqphj — Keith Woods (@KeithWoodsYT) August 24, 2025

El incidente nació de un enfrentamiento previo fuera del ring: durante un segmento que parecía guionizado, Syko Stu golpeó a Raja con una lata de cerveza, tras lo que el agresor advirtió ante las cámaras: "Solo esperad, voy a vengarme".

Testimonios y grabaciones posteriores muestran que el luchador AJ Mana instigó explícitamente el ataque y le dijo a Raja: "Tú dale su maldito merecido. Castígale bien. Si tienen algún maldito problema con eso, yo saldré ahí. Castígale bien, hermano".

El luchador agredido, conocido como Syko Stu, es un veterano del ejército estadounidense que utiliza la lucha libre como terapia contra el PTSD; tras el ataque fue trasladado de urgencia al hospital con heridas graves y su evolución sigue bajo investigación.

El mensaje de 'Rampage' Jackson

Quinton 'Rampage' Jackson pidió disculpas y explicó que Raja sufrió una conmoción cerebral días antes y "no debería haber participado en nada que implicara contacto físico", concluyendo: "No apruebo en absoluto las acciones de mi hijo" y expresó su preocupación.

Inicialmente, Rampage admitió que creyó que todo formaba parte del guion, pero insistió en su preocupación por la recuperación de Smith y aseguró que el luchador estaba "despierto y estable", aunque no hay confirmación médica independiente aún sobre su estado.

I want to clear up the misinformation about my son Raja. I’ve been confirmed that the wrestler ( Stewart Smith aka Syko Stu) is awake and stable. Raja was unexpectedly hit in the side of the head by him moments before Smith’s match, Raja was told that he could get his “payback”in… — Rampage Jackson (@Rampage4real) August 24, 2025

La plataforma Kick reaccionó eliminando permanentemente la cuenta de Raja Jackson y prohibiendo su acceso indefinidamente, medida llamativa dado el historial de la plataforma vinculada al casino global Stake y su reputación por una moderación más laxa que otras redes.

KnokX Pro Wrestling Academy declaró lo siguiente: "Lo que se suponía iba a ser un spot planeado y acordado, terminó en un acto egoísta e irresponsable de violencia contra el señor Smith. Este acto atroz es reprobable y nunca debió ocurrir".

Las autoridades de Los Ángeles investigan y, según medios, Raja podría enfrentar cargos por intento de homicidio. Varios comentaristas dijeron que Jackson "debería estar encarcelado" y que su impunidad se explica "gracias al nombre de su papá" en opiniones públicas.

El periodista Dave Meltzer calificó el suceso como "potencialmente lo peor que he visto en un ring", mientras medios especializados como Fightful confirmaron el traslado de Smith al hospital y la gravedad de sus heridas según fuentes iniciales del incidente.

Good lord this may be the worst thing I've ever seen in a ring. https://t.co/GYrFBG4cKC — Dave Meltzer (@davemeltzerWON) August 24, 2025

El caso ha reabierto el debate sobre seguridad en shows independientes, protocolos de selección y la responsabilidad de plataformas de streaming; además intensificalas críticas por incidentes anteriores en Kick, incluida la reciente muerte del streamer francés Jean Pormanove durante un directo.

Raja Jackson, con experiencia amateur en MMA y una derrota profesional en 2023, no tenía recorrido en lucha libre; su presencia en KnokX pareció un cruce puntual y no el inicio de una carrera consolidada en el ring hasta ahora.

El episodio, que salpica incluso a programas formativos vinculados como WWE ID, obliga a replantear protocolos, responsabilidades y la supervisión de plataformas en directo para evitar que el espectáculo ponga en riesgo la vida de los intérpretes.