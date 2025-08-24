Makhachev, alto y claro sobre hacer una 'superpelea' contra Topuria en la UFC: "Estoy interesado"

Islam Makhachev ha recuperado la atención de los aficionados con unas declaraciones en su última rueda de prensa que reavivan la posibilidad de su esperada pelea contra Ilia Topuria. El enfrentamiento que todos los aficionados desean, sigue en pie.

Hay que recordar que el daguestaní, heredero y pupilo directo de Khabib Nurmagomedov, dejó vacante el cinturón de peso ligero de la UFC para subir a la división welter y buscar un nuevo reto, lo que impidió que el duelo contra 'El Matador' se materializara entonces.

Tras confirmar que se medirá a Jack Della Maddalena en noviembre en el Madison Square Garden, Makhachev abrió la puerta a un futuro choque con Topuria si logra convertirse en doble campeón de la UFC.

Hace meses los seguidores de Topuria criticaron a Makhachev por 'huir' del enfrentamiento; sin embargo, el propio daguestaní explicó que su decisión fue una apuesta por el legado y la ambición de conquistar dos cinturones.

"Hay cierta intriga con Topuria. Estoy interesado en hacer esa pelea. Quizás podemos hacer una superpelea", ha declarado el propio Makhachev, una frase que vuelve a colocar el combate en la agenda mediática.

Si la pelea llega a celebrarse, sería un choque histórico: número uno libra por libra frente al número dos, y un duelo entre dos de los nombres más trascendentes en redes y en el octágono.

Para que ocurra, antes Makhachev debe derrotar a Della Maddalena; además, el daguestaní cree que la primera defensa de cinturón de Topuria debería ser ante Arman Tsarukyan, al que considera con argumentos para pelear por el título.

El debate también pasa por la categoría de peso: Topuria dejó claro que sus cortes a 145 libras fueron muy duros y que en pluma ya no encontraba rivales motivadores tras su defensa frente a Max Holloway.

En ligero la situación sería similar: pocas superpeleas reales más allá de enfrentamientos mediáticos como el posible choque con Paddy Pimblett, lo que empuja a Topuria a valorar subir a welter a corto plazo.

El propio movimiento de Makhachev al welter ha transformado su físico: reconoció que antes de su último campamento pesaba 83 kilos y recientemente 86, y que su capacidad de volver a ligero dependerá de cómo evolucione su peso tras la pelea.

La rivalidad Topuria-Makhachev

La historia reciente y decisiones ajenas han marcado este camino: la derrota de Belal Muhammad ante Della Maddalena en UFC 315 cambió planes y facilitó la vía para que Makhachev ascendiera de categoría.

Dana White confirmó en julio que, si Makhachev conquista el título welter, la promotora activaría de inmediato la posibilidad de organizar un duelo entre ambos dobles campeones, una opción que seduce a la compañía.

La rivalidad, que algunos comparan con la de Conor McGregor vs. Khabib, enfrenta estilos y escuelas: sambo y grappling dominante frente a lucha grecorromana y striking explosivo, y promete ser un acontecimiento mayúsculo si se materializa.

Los fanáticos de la UFC esperan con ansia la confirmación oficial del combate y su fecha. La expectación mundial es inmensa ahora, aunque todavía hay que esperar unos meses para ver si se despeja el camino hacia la contienda soñada.