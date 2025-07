La Velada del Año 5 de Ibai Llanos: a qué hora empieza, dónde ver, quién actúa y orden de los combates de boxeo

La Velada del Año 5, organizada por el popular streamer Ibai Llanos, paralizará este sábado la plataforma Twitch. En su quinta edición, este evento combinará deporte, entretenimiento y música en el renovado estadio La Cartuja de Sevilla.

El creador de contenido español celebra este sábado su ya tradicional evento con combates de boxeo entre streamers y actuaciones en vivo. Con capacidad para 80.000 espectadores, las entradas llevan agotadas días, mientras millones seguirán la transmisión en directo a través del canal oficial.

En la última edición de 2024 se conectaron 3,85 millones de dispositivos simultáneamente, cifra récord en la historia de la plataforma. Para esta versión se ha desplegado tecnología de gran formato con 36 cámaras y más de 45 tráilers, emulando la producción de LaLiga.

Las entradas para presencial se agotaron hace más de una semana en plataformas oficiales de venta digital. El público, con precios que oscilaron entre 30 y 150 euros, ocupará las gradas de La Cartuja, procedente de toda España y varios países europeos.

Los seguidores de Latinoamérica podrán seguir el streaming en horarios nocturnos locales, alcanzando potencialmente millones de espectadores.

Debido a las altas temperaturas veraniegas, se implementarán medidas contra el calor: puntos de hidratación, pulverizadores y zonas de sombra. Además, el acceso anticipado y el formato nocturno buscan garantizar el confort tanto en las gradas como sobre el cuadrilátero.

La organización prevé, así, protocolos sanitarios y de seguridad con dispositivos de comunicación, patrullas uniformadas y servicios médicos móviles. Para mitigar el calor, se distribuirán botellas de agua gratuitas y se habilitarán zonas con sombra equipadas con ventiladores.

El estadio de La Cartuja, a un día de acoger 'La Velada del Año 5'

Además, el despliegue técnico incluye un plan detallado de evacuación y emergencias, con personal de apoyo y señalización clara en todo el recinto.

¿Cuándo y a qué hora comienza La Velada del Año 5?

Este año La Velada del Año 5 de Ibai Llanos se celebra el sábado 26 de julio de 2025, comenzando oficialmente a las 20:00 (horario peninsular) tras la apertura de puertas a las 16:30.

El espectáculo, con combates y actuaciones, se prolongará aproximadamente hasta la madrugada, con una duración estimada de siete horas intensas.

¿Dónde ver en directo La Velada del Año 5?

La transmisión será exclusivamente online sin ningún coste adicional, accesible en directo desde las 15:30 en el canal de Ibai Llanos en Twitch.

El streaming emplea 36 cámaras, tecnología de gráficos y repeticiones al estilo LaLiga. No existe emisión televisiva, por lo que la plataforma de streaming es la única vía para seguir cada combate y actuación.

Artistas musicales y sorpresas

El escenario de La Velada del Año 5 acogerá actuaciones de artistas como Aitana, Mike Towers, Eladio Carrión y Grupo Frontera, junto a Los del Río, De La Rose y Melendi.

Además de la anunciada sorpresa de Westcol, que saldrá al ring acompañado por el rapero Arcángel. La organización anuncia más invitados y efectos especiales.

Abby, de La Velada del Año 5: "En las peleas de mujeres nos damos mucho más de hostias"

Orden de los combates de boxeo

La cartelera incluye siete enfrentamientos protagonizados por figuras de internet. El primer combate medirá a Peereira7 vs. Rivaldios, seguido por Perxitaa vs. Gaspi y Alana vs. Arigeli .

En la mitad, Abby vs. Roro. Casi al cierre, Viruzz vs. Tomás Mazza y Andoni vs. Carlos Belcast. El duelo estelar enfrentará a TheGrefg vs. Westcol.

Con esta combinación de deporte, música y espectáculo, La Velada del Año confirma su posición como gran referente del entretenimiento digital en España y América Latina.

Cartel de La Velada del Año V La Velada del Año

La quinta edición promete superar nuevamente récords de audiencia, reforzar la experiencia de los asistentes y sentar nuevas bases para futuros eventos masivos de streaming. Una cita imprescindible de ver.