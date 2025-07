Imane Khelif desafía a las nuevas normas olímpicas para "proteger la categoría femenina" y deja claro que "sigue aquí"

Imane Khelif, la campeona olímpica de boxeo que desató una tormenta en los Juegos de París, ha reaparecido con un mensaje contundente tras el anuncio del Comité Olímpico Internacional (COI) sobre un nuevo enfoque para redefinir quién puede competir en la categoría femenina.

La argelina, envuelta en una intensa controversia por supuestas irregularidades en su elegibilidad, ha dejado claro que no piensa rendirse.

A través de una historia de Instagram publicada el pasado lunes, Khelif escribió: "El éxito no es definitivo, el fracaso no es fatal: lo que cuenta es el coraje de continuar", una célebre frase que habla de resiliencia y determinación.

Publicación de Imane Khelif

El mensaje, acompañado de la canción "I'm Still Here" ("Todavía estoy aquí") de Sia, no deja lugar a dudas: pese a las dudas, las filtraciones y la presión internacional, Khelif afirma que sigue en pie.

Durante su camino hacia el oro olímpico en París 2024, Khelif fue objeto de cuestionamientos debido a un test de elegibilidad de género que no superó en 2023, lo que ya la había dejado fuera del Mundial.

Aunque fue asignada mujer al nacer y no es una atleta transgénero, algunas voces pusieron en duda su participación en la categoría femenina.

La controversia resurgió con fuerza este mes después de que el medio 3 Wire Sports publicara unos supuestos resultados filtrados de 2023, donde se señalaba que Khelif tendría cromosomas XY, lo que avivó los reclamos de quienes pedían que se le retirara el oro.

Incluso el presidente de la Asociación Internacional de Boxeo llegó a sugerir que la medalla debería ser revocada.

Sin embargo, el COI ha descartado cualquier revisión retrospectiva de resultados, tal y como confirmó la nueva presidenta de la institución, Kirsty Coventry.

Cambio de rumbo en el COI

Coventry, en sus primeros días como máxima dirigente del COI, anunció la creación de un grupo de trabajo compuesto por científicos y federaciones internacionales.

El objetivo es claro: diseñar una política que garantice la protección de la categoría femenina frente a la participación de atletas transgénero o con diferencias del desarrollo sexual (DSD).

"Tenemos que proteger la categoría femenina, ante todo. Debemos hacerlo para asegurar la equidad", declaró Coventry tras dos jornadas de reuniones en Lausana.

Kirsty Coventry, décima presidenta del COI y primera mujer EFE

A su juicio, el COI debe liderar el debate y tomar decisiones basadas en un enfoque científico y en el consenso entre federaciones.

Estas nuevas reglas, aún en fase de elaboración, podrían suponer la exclusión de Khelif en futuros eventos internacionales si no supera las pruebas de elegibilidad de género que ha establecido la federación de boxeo reconocida por el COI, World Boxing.

Una posición desafiante

Pese al vendaval mediático, Khelif insiste en que siempre ha vivido y competido como mujer.

No ha ofrecido entrevistas ni declaraciones directas, pero su mensaje en redes es interpretado como una afirmación de identidad y de voluntad de seguir luchando. En lugar de esquivar la polémica, ha elegido mostrarse resiliente, desafiante y presente.

Imane Khelif es recibida a lo grande en Argelia tras su oro en los Juegos de París Reuters

El caso de Khelif se ha convertido en símbolo de un debate complejo que mezcla ciencia, derechos humanos, identidad de género y la integridad competitiva en el deporte.

Su figura, por ahora, está en el epicentro de una redefinición profunda de las reglas olímpicas. La argelina, que subió al podio como campeona en París, ahora se enfrenta a un futuro incierto.

Sin embargo, si algo ha dejado claro es que no se esconde ni se repliega ante el escrutinio global. Su mensaje, tan breve como poderoso, reafirma su presencia: sigue aquí.