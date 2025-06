EL ESPAÑOL acertó al bautizar a Ilia Topuria como la máquina perfecta de las MMA y la cara de la nueva generación del deporte. Eso fue antes de sus históricas victorias contra Alexander Volkanovski y Max Holloway. Para pelear contra Charles Oliveira —este sábado, en Las Vegas— sube de nivel.

Al menor de los hermanos Topuria no le bastaba con ganar un título mundial. En esta aventura, la suya en la UFC, que arrancó en 2020, el hispano-georgiano —primero afincado en Alicante y ahora en Madrid— quiere convertirse en el primer triple campeón de la historia.

"Estar a la altura de Messi y Michael Jordan", decía a este diario hace poco más de un año. Ser la mayor leyenda de su deporte. Son frases de un soñador que, dichas por él, van cobrando más sentido a cada pelea que afronta.

Topuria tomó la decisión de dejar atrás el peso pluma tras noquear a Holloway. Aunque eso supusiera renunciar a su título. Saltó a la división del ligero. 10 libras —de 145 a 155— de diferencia. Casi cinco kilos.

Un cambio que le abría nuevos horizontes y daba un descanso a su cuerpo. "No negocio con mi salud", decía esta semana sobre la decisión que tomó. Eliminar en gran parte el 'infierno' de los recortes de peso era una de sus grandes obsesiones desde hacía tiempo.

Oliveira se encontrará a un Topuria renovado. Un Ilia como jamás se haya visto antes. El cambio es visible en su cuerpo, ahora con mayor masa muscular. Pero los beneficios se encuentran principalmente dentro de la propia máquina.

Le vendrá bien ante el reto que se le presenta en el T-Mobile Arena: un excampeón, 'Do Bronx' (35-10), que tiene el récord victorias por sumisión (16), finalizaciones (20) y bonus ganados (20) de la UFC. 'El Matador', inquebrantable, apunta a aumentar su invicto a 17-0.

Los datos demuestran la mayor peligrosidad en combate de Topuria frente a Oliveira. 4,7 a 3,4 en golpes significativos aterrizados en el rival por minuto. En la defensa, lo mismo: 64% a 49% ante los golpes significativos y un abultado 93% a 56% ante los derribos.

Además, Topuria es más letal en la búsqueda del KO. Un 71% de sus golpes en las ocho peleas que lleva en la UFC van directos a la cabeza. Oliveira, con 31 peleas en la empresa, cae al 59% en este sentido.

El nuevo Topuria que se presentará este sábado en Las Vegas viene preparándose prácticamente desde octubre, cuando acabó su pelea contra Holloway. "Llegó un lunes a España y el miércoles ya estaba haciendo bicicleta estática en su casa", decía Aldo Martínez, su director de rendimiento, esta semana a EL ESPAÑOL.

A los días le llamó para empezar a trabajar su fuerza. "Si ya era muy bueno, es que ahora es aún mejor", afirma el Doctor Aldo. La 'culpa' está en esa metodología de trabajo que tan dominada tiene el Team Topuria, con el uso de la ciencia y de la tecnología a la orden del día, y la liberación del recorte de peso que decíamos.

Sin el estrés de trabajar una bajada de peso tan drástica —el mejor Topuria está en 78 kg. y ha de dar 70,3 en la báscula este viernes—, ha sido el campamento "más feliz". Todos en el equipo lo confirman: "El buen ambiente ha marcado la diferencia", nos decía Javi Climent, su entrenador de boxeo.

"No hay un estrés excesivo", apunta Aldo. Eso es algo que agradecerá Topuria —y su sistema nervioso, "más descansado"— cuando entre en la jaula. Todo suma, aunque sea unas décimas, que es algo que siempre está presente en el equipo.

Un Topuria más alegre y más letal. "Su pegada ha aumentado", dice Aldo. "Si Volkanovski ya probó esos puños de Mazinger Z, ahora hay un plus. Tiene más potencia, va a pegar con más vatios", completa. Su unidad de fuerza sigue siendo elevada a la división a la que está.

"Y no es solo la pegada, sino lo que puede mantener esa pegada durante el tiempo", añade Javi. "Ahora tiene mucha más energía. Todos los golpes que tiene son golpes de poder", y lo dice quien más veces ha probado sus puñetazos.

Se ha cuidado al máximo que esa ganancia no vaya acompañada de una pérdida en otros aspectos, que es lo que suele ocurrir en las subidas de peso. "Tienes que ver que no pierdes, efectivamente, agilidad, amplitud articular, que sigues moviéndote igual en el tatami, que tu cardio no baja de nivel. Incluso tienes que intentar mejorar esa potencia aeróbica", sostiene Aldo.

Esa es la complejidad de las artes marciales mixtas. Y tanto Aldo como Jesús Gallo, el preparador físico de Ilia, han hecho un trabajo encomiable. "Sigue moviéndose igual y su ojo sigue a un nivel altísimo", apuntan. De hecho, Topuria ha vuelto a superar su récord de velocidad de reacción a estímulos visuales en este campamento.

'El Matador' subirá al octágono con el trabajo hecho. "En la cresta de la ola", en cuanto a la capacidad de su cuerpo, y con un plan muy trabajado. A Oliveira se le ha analizado durante horas, en cada aspecto de su técnica de combate: "Le veo muchas debilidades", decía el propio Ilia este miércoles.

"En cuanto Charles pestañee, ya voy a saber lo que va a hacer", nos lo esbozaba Javi Climent. Lo curioso de este camp es que durante semanas no se supo si sería el brasileño o Islam Makhachev el rival de Ilia. Están convencidos de que el resultado no cambiaría entre uno y otro.

"Estudiamos bien a Islam y también se le vieron muchos fallos que podemos atacar", explicaba Javi a EL ESPAÑOL. Es decir, ya hay trabajo hecho para una de las posibles peleas de Topuria tras Oliveira. Ilia "iría a por el KO" contra el ruso, nos apuntan, por si alguno tiene la duda.

Volviendo a 'Do Bronx', las cartas ya han sido dadas la vuelta por Topuria y su equipo en estos días previos a la pelea y hay un pronóstico: victoria por KO en el primer asalto.

Así lo apuntaba ya su preparador en su conversación con este diario, sin dar todavía la mano definitiva. Contra Volkanovski fue con una poderosa derecha. Contra Holloway fue con un potente crochet de izquierdas.

Esperó hasta el final Javi Climent para sentir "cuál es la mano que si le da, le va a arrancar la cabeza". Lo terminó de revelar en COPE: "Será un directo con la derecha". E Ilia asintió, confirmando la apuesta.

Comparativa de KO de Ilia Topuria

En el game plan de Topuria y su equipo está escrito que Oliveira irá hacia delante. "Es muy frontal, más parado que Volkanovski y Holloway, y eso beneficia a Ilia", advertía el entrenador de boxeo del hispano-georgiano.

Su defensa abierta, muy de Muay Thai, puede ser el final de Oliveira. El brasileño ya ha sido noqueado cinco veces en su carrera y su mandíbula está tocada. Topuria, recordemos, fue capaz de tumbar a alguien al que jamás habían noqueado, como era Holloway. Charles llega al límite.

Tampoco preocupa la diferencia de altura. Max era diez centímetros más alto que Ilia y acabó en la lona. Además, esta no será la primera pelea de Topuria en el peso ligero de la UFC. En marzo de 2022 se enfrentó a Jai Herbert, al que noqueó con una impresionante combinación de golpes.

En esa pelea, Ilia estuvo más cerca que nunca de perder su invicto. Se vio sorprendido por una patada alta de Herbert que provocó un knockdown. Pero Topuria reaccionó en décimas de segundo y se repuso para acabar ganando. Ahí se descubrió un punto débil que 'El Matador' se ha encargado de anular a posteriori.

¿Qué le quedaría a Oliveira? Ir al suelo, podría ser, dado que nadie ha ganado más que él por sumisión en la UFC. Es cinturón negro de jiu-jitsu brasileño, pero Topuria también. Y todo el que conoce a Ilia insiste: si bien lo que más brillado de él en la UFC es su striking (boxeo), su verdadero peligro está en el suelo.

Es el as bajo la manga que siempre se guarda Topuria y que desde que es una estrella de la UFC no le ha hecho falta revelar. Desde 2022 no ha tenido que recurrir a la vía de la sumisión para ganar un combate.

Además, Topuria se ha encargado de pulir su trabajo de grappling y sumisiones con dos expertos, Mathias Ribeiro y Mani Tavanaei. Sin olvidar el enorme trabajo que hace en cada campamento su hermano Aleksandre Topuria, que a fin de cuentas es su entrenador principal.

A Oliveira le espera una encerrona total. "Será rápido", promete Ilia. Topuria apunta al doble campeonato y al 17-0 para seguir engrandeciendo su leyenda. 'El Matador' representa el siguiente nivel de las MMA y lo quiere todo.