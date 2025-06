La victoria de Topuria empieza por haber eliminado el 'infierno' del recorte de peso: "El Ilia 'Spider-Man' está en 78 kg"

La Fight Week está en marcha. La cuenta atrás para el próximo combate de Ilia Topuria en la UFC comenzó este lunes. Cuestión de días hasta que el sábado entre en la jaula para medirse al brasileño Charles Oliveira y conquistar su segunda corona mundial.

Antes del momento de la pelea, tocará sufrir. La culpa la tendrá el recorte de peso, un proceso que Topuria ha descrito en el pasado "como vivir el infierno en vida". Así es, para muchos peleadores —y no solo Ilia— se pasa peor que al competir.

Dar el peso en la báscula un día antes del combate es obligatorio. Cada luchador tiene su método y en el Team Topuria llevan varios campamentos puliendo una fórmula para proteger lo máximo posible a Ilia. Así, campamento tras campamento se han ido superando en el equipo.

Y lo han vuelto a hacer, ahora arropados también por la decisión que tomó Topuria, entre otras razones, para proteger su carrera: abandonar el peso pluma y ascender de división, a la del ligero. Esto le da a Ilia un 'colchón' de diez libras —es decir, casi cinco kilos—.

De tener que marcar 145 lbs (65.8 kg) en la báscula el día de antes de la pelea a 155 lbs (70.3 kg). Una brutal diferencia que, en el marco del recorte de peso, supone un alivio para un peleador como Topuria, que en estado natural suele rondar los 80 kg.

Es este motivo por el que todos en el equipo de Topuria, incluido Ilia, coinciden en señalar este training camp como el "más feliz" y destacan el "buen humor" que ha reinado siempre.

Esto se verá también el jueves, el día clave para el recorte, ya que es cuando los peleadores lo dan todo para ir bajando gramo a gramo hasta alcanzar el peso indicado. Cuando el resto de luchadores, también Oliveira, lleven su cuerpo y su cabeza al límite, Ilia tendrá la primera victoria bajo el brazo.

"No he conocido a ese Ilia anteriormente", confiesa entre risas Aldo Martínez, preparador físico y director de rendimiento de Topuria, cuando EL ESPAÑOL le pregunta sobre qué Ilia espera de cara a este jueves.

Y añade: "Yo considero que va a ser bastante sencillo por los pesajes que está dando ahora, también por el método de aclimatación que le permite perder hasta más de 3 kg con una sola sesión. El cuerpo está respondiendo muy bien".

El Doctor Aldo resume las claves de esta semana relativas al recorte: "En la Fight Week quitas los carbohidratos almidonados, suprimes la fibra, que te hace perder entre 0,9 y 1,5 kg y luego se produce esa descarga de agua. El jueves solamente habrá que hacer un entrenamiento por la tarde y listo".

Así, la cantidad de peso que ha de bajar será sensiblemente inferior a la de las últimas peleas: "No tiene ni punto de comparación, lo cual me alegra", reconoce Aldo. "No hay un estrés excesivo. Ilia va a estar contento, va a dormir esa noche a la perfección y al día siguiente pesaje, rehidratamos, alimentamos y a buscar su pico de forma".

El objetivo está claro: "Estar en la cresta de la ola el sábado día del combate a la hora que le pidan y listo, y es lo que va a pasar", dice su preparador.

Reducir el estrés y el castigo físico no hace más que incrementar las opciones de victoria de Topuria para el sábado. "Así es, toda la razón. Es un aspecto que igual la gente no habla mucho de ello, pero sí, su sistema nervioso va a estar mucho más descansado".

Aldo Martínez, Ilia Topuria, Javi Climent y Jesús Gallo Instagram

Una metáfora para entenderlo mejor: "Es como ir en una de las carreteras de aquí en Las Vegas de cinco carriles por sentido, que tengan socavones y piedras, o en una carretera recién asfaltada, sin coches, sin vehículos, lisa".

Un Ilia más descansado, más feliz, que permitirá una mayor fluidez en las señales eléctricas de su cuerpo para hacer los movimientos adecuados y anticiparse a Oliveira dentro de la jaula.

Cuál será el rebote de Topuria

La pregunta del millón: ¿cuál será el rebote de Ilia Topuria de cara a la pelea del sábado? Es decir, ¿cuánto pesará en el momento de subirse al octágono, más de 30 horas después de 'enfrentarse' a la báscula'?

Lo explica Aldo a este diario: "Al no ser una bajada preparada tan drástica como se hacía anteriormente, no interesa tampoco que pase de unos kilos a los que no está acostumbrado a entrenar". Pesar más porque sí, no. Todo se hace con sentido.

"El Ilia Spider-Man, como le digo yo cuando se pone su 'traje' y lo veo en el tatami, está en 78 kg. Se mueve muy bien y es un Ilia superágil, que puede hacer lo que él quiera. Sería el peso idóneo y creo que va a estar ahí", asegura el preparador.

Así, está descartado que se vaya buscar un aumento de peso de Ilia por encima de su naturaleza. "Subir de peso por subir a 80 y pico kilos sería contraproducente, no tendría esa movilidad y esa agilidad. En torno a 78-79 es un peso en el que él va a estar muy bien", insiste.

El plan está establecido: "Está todo tan bien ajustado... Hay que dar esos 70.3 kg y listo, empezamos a hidratarnos y enseguida irá cogiendo 1, 2, 3, 4, 5 kg", dice Aldo sobre la ganancia de peso que tendrá Ilia a lo largo de la jornada del viernes y la del sábado hasta la pelea.

Contra Emmett el rebote fue de 12.2 kg. Contra Volkanovski de 10.8. Contra Holloway alrededor de 10. "Aquí sabes que no bajas desde 80 y pico, sino que ya está muy bien, está en 70 y algo, entonces todo es muy sencillo", añade Aldo.

El Topuria que entre a la jaula en el T-Mobile Arena será el mejor visto hasta la fecha. "Ha hecho los sparrings en 78-79 kg. y está extraordinario", finaliza Aldo. 'El Matador' se acerca a la hora de lucirse y de volver a reinar en la UFC.