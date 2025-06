Hecher Sosa vs Yaman 'El Diamante', la mayor pelea jamás vista de las MMA españolas: "El cinturón acerca a la UFC"

'La Noche de los Campeones' de WOW ya está aquí. Una velada en la que se pondrán en juego por primera vez cuatro cinturones de la mayor promotora de las MMA españolas. Hecher Sosa y Yaman Mjahed protagonizarán el 'main event', la pelea principal.

El título del peso gallo estará en disputa entre ellos. Un choque frontal entre la experiencia del 'Guanche Warrior' y la juventud de 'El Diamante'. Hecher busca el 13-1 en su récord profesional en las MMA y Yaman el 4-0.

EL ESPAÑOL ya contó sus historias en el pasado y pudo volver a hablar con ellos de cara a su pelea, la que se presenta como la más grande jamás vista en las MMA españolas. Una definición con la que ellos mismos están de acuerdo.

"Yo lo siento así. Nunca ha habido una pelea con tanto hype. Nunca se han movido tantas masas. Claro que creo que es la pelea más grande que haya habido de las MMA en España", señala Hecher Sosa.

Y se empodera antes de pisar un escenario así: "Pelea el peleador más grande, quitando a los UFC, de la historia de las MMA en España. Soy el español que más peleas tiene en el UFC Fight Pass, que tiene el cinturón de FCR, que se ha ido fuera a pelear, el que tiene nueve victorias consecutivas y el que ha hecho todo lo que tiene que hacer para estar en UFC. Este sábado daré el siguiente paso".

Hecher Sosa, en la rueda de prensa de WOW 20 junto a Ilia Topuria WOWfc

A Yaman su corta edad no le hace una mala jugada. "Puede ser [la pelea más grande de las MMA españolas], ¿no? Igual sí", dice con una sonrisa que evoca su verdadero pensamiento.

Aún así, se quita fácil la presión: "A mí me gusta simplificar las cosas. Es un combate más, es una pelea más. Me siento súper agradecido y súper contento de que WOW haya querido contar conmigo para disputar este título. Estoy deseando de que llegue la noche y hacer historia", dice a este diario.

"Tendré a mi padre en mi esquina, sabiendo a ciencia cierta que es su última pelea conmigo" Hecher Sosa

Sus preparaciones poco han tenido que ver. Hecher eligió estar en casa, obligado también por una delicada situación personal: la enfermedad de su padre. Y cuenta a EL ESPAÑOL que le tendrá este sábado en su esquina: "Sabiendo a ciencia cierta que es su última pelea conmigo".

"Ha sido una preparación más emotiva, más de sentimientos. Ya no solo cuenta la motivación que siempre conlleva, de ganar un cinturón y de la propia pelea, sino también la motivación de darle una alegría a mi padre, que vea a su hijo ganar. Ha sido una preparación especial, a conciencia y no dejamos nada al azar. Yo sé lo que va a pasar este 7 de junio", añade el peleador de Lanzarote.

Yaman Mjahed, en la rueda de prensa de WOW 20 junto a Ilia Topuria WOWfc

Yaman ha querido subir al siguiente nivel. Para ello pasó varios días de su campamento en Marruecos, en un centro oficial de la UFC, donde compartió trabajo con grandes luchadores de todo el mundo. Espera que eso le ayude a mostrar lo mejor que se ha visto de él hasta la fecha.

"Ha sido como todos los campamentos: siempre me preparo para crear mi mejor versión, para verme mejor que la versión anterior. Ese es el foco, esa es la mentalidad y es como lo hemos hecho", explica.

"Siempre me preparo para crear mi mejor versión" Yaman Mjahed

Entre ellos, saltan chispas. Y lo pudo comprobar EL ESPAÑOL, que les tuvo a escasos metros el uno del otro. La tensión se podía cortar con un cuchillo. Venían 'calentitos' tras haberse picado en la rueda de prensa del evento.

En la comparecencia, una frase de Yaman prendió la mecha: "Es un tío humilde, pero lo malo que tiene es cómo gestiona todo cuando se le vuelve en contra y actúa como está actuando ahora". "¿Actuar cómo? ¡Flojo, que eres un flojo! ¡Te voy a partir!", replicó Hecher.

El peleador canario ahondó en su respuesta a su rival en la charla con este diario: "Lee mucho y habla bien. Tiene las frases bien aprendidas. Pero no tiene el hambre que tengo yo. Vive para vender, pensando frases y películas baratas".

"Yo soy un peleador, un león que cuando entra a la jaula ve solo un plato de comida. No está preparado para lo que se viene", añadió el 'Guanche Warrior'.

Aunque si algo tienen en común es la manera en la que disfrutan del dulce momento que viven las MMA españolas, abanderadas por WOW: "Es increíble. Es el claro ejemplo de que estamos creciendo a pasos agigantados. De repente los cinturones, teneros a tantos [periodistas] aquí", dice Yaman.

'El Diamante' lo visualizó y hoy es una realidad: "Es algo que le decía hace tiempo a mi compañero: 'En poco tiempo este deporte va a hacer boom y nosotros vamos a estar en esa ola porque vamos a tener la experiencia de años y años de entrenamiento'. Y se está dando tal y como lo presentía hace años".

"Todo esto [WOW 20, los cinturones] me dicen lo que me vienen diciendo los últimos eventos", añade Hecher. "Siguen creciendo a pasos agigantados. Cada evento es mejor, cada evento tiene más visualización y se involucra más la gente. Estamos creciendo todos juntos y es muy bueno para todos los que vienen por detrás", explica.

Esta exposición a través de WOW llega, además, a todo el mundo a través del UFC Fight Pass. Tener un cinturón de campeón de una empresa que se retransmite por la plataforma no es poca cosa, y suele traer la llamada de la compañía que preside Dana White.

¿Creen ellos que ganar este sábado les acerca a la UFC? "Se supone que sí", dice Hecher, que en su caso no sería el primer título. "Desde que gané el otro [en la compañía FCR, en Suecia] ya me decían que estaba para entrar a la UFC porque tenía un cinturón de UFC Fight Pass. No se dio. Voy a por el segundo cinturón de UFC Fight Pass".

"Teniendo dos cinturones, diez victorias consecutivas, un 13-1 y todas las pelas finalizadas por KO, creo que no hay más excusas. No depende de mí, yo cuando me llamen estaré listo y ya está", añade el luchador canario.

"Tal vez sí", comparte un Yaman que no pierde de vista su filosofía. "Yo siempre digo que después del combate no hay vida. [Lo de después] Es otra etapa, es otro camino", dice el peleador que nació y creció en Mondragón.

Para acabar, ambos dejan sus pronósticos para la pelea. Cada uno fiel a su estilo:

—Hecher Sosa: "Yo espero un KO. Le voy a noquear, le voy a hacer daño y creo que va a haber sangre de por medio. Creo que será en el segundo asalto".

—Yaman Mjahed: "Te voy a decir que va a ser un desempeño impecable y la consecuencia de eso lo veremos (risas)".

Todo listo para la mayor pelea jamás vista en las MMA españolas, de la que saldrá el primer campeón del peso gallo de WOW.