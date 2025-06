Soy monitor de gimnasio y este es el ejercicio que la gente suele hacer mal: "Parece sencillo, pero cuesta mucho hacerlo bien"

Con el paso de los años la gente ha ido tomando conciencia de la importancia que tiene acudir al gimnasio para mantener una vida saludable, un cuerpo fuerte y el impacto positivo que tiene en la salud mental.

Hacer ejercicio no entiende de edades a pesar del mito que establece que no es bueno que una persona todavía en un período de crecimiento acuda a los gimnasios. Zola Da Costa, monitor del Vital Fit Villaverde, ha atendido a EL ESPAÑOL para analizar los efectos que tiene el gimnasio en las personas.

El entrenador ha confesado cuáles son los ejercicios más importantes que toda persona debería hacer y la repercusión que puede tener ir al gimnasio conforme vayan pasando los años.

Pregunta. ¿Cómo de importante considera que la gente haga ejercicio y acudan a los gimnasios para tener un buen estado físico?

Respuesta. Los ejercicios de fuerza hoy en día es, bueno, hoy en día no, siempre han sido importantes, pero más aún cuando vamos cumpliendo años. Al final nuestro cuerpo necesita estar activo cada día y aparte la fuerza te ayuda para todo, para la vitalidad, para el día a día, para el bienestar físico, para el bienestar mental, para todo.

Cuando vamos cumpliendo años, por desgracia, nuestra musculatura va bajando, hay una degradación muscular y hay una enfermedad que se llama sarcopenia, donde nuestra calidad muscular se pierde y, por lo tanto, perdemos la fuerza.

¿Qué opinión le merece el mito de que una persona todavía en proceso de crecimiento no debería ir al gimnasio?

Esa es la gran mentira que se ha generado de siempre. Dicen que cuando un niño es pequeño no puede hacer ejercicios de fuerza porque va a perder crecimiento, eso es mentira. Nada más que tenemos que ver en los países del Este lo que ocurre o en los países asiáticos.

Aquí en España hay una ley que dice que hasta los 14 años no pueden hacer pesas, cosa que a mí me parece un error. Se les da chocolate, se les da bollería, se les da dulces desde muy niños, pero no se les permite hacer ejercicios de fuerza, esta es la gran mentira.

¿De qué forma repercute el gimnasio en la salud mental?

El gimnasio, cuando uno se apunta, al principio uno lo hace por ego, porque se quiere ver bien físicamente, pero cuando te das cuenta de lo que hace el gimnasio para ti, te das cuenta de que no es solamente físico, es algo psicológico, es algo mental.

Yo me despierto todos los días a las 5 de la mañana y yo, cuando entreno, me siento súper bien, me siento, o sea, me siento en la gloria y porque al final te sube los niveles de todo. Estás mucho más activo, tienes la dopamina disparada, la serotonina, todo te lo aumenta, todo y eso hace que estés mucho más feliz.

¿Por qué considera que cuando una persona acude al gimnasio ejercitar la fuerza es tan importante? ¿Por qué le da un valor añadido a la fuerza?

Porque tú cuanto más fuerza haces, tu nivel de musculatura aumenta. Al aumentar tu nivel de musculatura, sientes más vigorosidad, tu testosterona siendo hombre aumenta. Incluso para las mujeres que tienen 10 veces menos testosterona que nosotros, también les ayuda. El vigor, la vitalidad, todo aumenta.

Zola Da Costa aconseja a un deportista en el gimnasio.

¿Qué es lo más complicado para conseguir el hábito, la rutina del gimnasio?

Lo más complicado es que, a ver, tú piensa que el ser humano está hecho para vivir cómodo. Entonces, asociamos el deporte con el dolor y al principio nos cuesta, pero si tú obligas a tu cuerpo, ya tu cuerpo puede aguantar ese dolor y tienes que ir progresando más y más, pero a veces nos tenemos que obligar, pues estamos acostumbrados a la comodidad.

Al final, lo más cómodo es lo que te destruye y muchas veces para llegar a conseguir algo que te ayude a superarte y a vencer tus miedos y a progresar, tienes que romper esa barrera también.

A nivel de ejercicios, ¿cuál es el ejercicio que considera que la gente suele hacer peor?

Es que yo recomiendo siempre hacer algo funcional al principio, pero yo creo que la sentadilla es un ejercicio que cuesta mucho hacer, es difícil de hacer y la gente lo hace mal. La sentadilla, 100%.

¿Por qué motivo? Si en principio parece básico.

Es un ejercicio en el que tienes que hacer una inclinación, bajar el glúteo, mantener la espalda recta, mantener la columna en un ángulo que no se lastime. Yo creo que si la gente se diera cuenta de lo importante que es la sentadillas, tanto para las piernas como para el glúteo, lo harían más.

¿Por qué para el glúteo y la columna es tan importante precisamente la sentadilla?

Con las sentadillas estás haciendo toda la pierna, tanto cuádriceps, incluso femoral, incluso glúteo. Sin embargo, las personas que sufren de lumbar cuando estás trabajando el glúteo también estás haciendo que sobre todo la zona de la columna y el lumbar, o sea, músculos del glúteo interno superior estén trabajando y para las personas que tenemos el lumbar mal, eso nos ayuda a fortalecer.

Por último, ¿cuánto de importante es la alimentación? ¿Tiene más relevancia que el propio gimnasio?

La alimentación es igual de importante que el ejercicio, incluso, no te digo más, pero yo lo pongo a la par. La alimentación es el complemento del gimnasio.