Quién es Charles Oliveira, el rival de Topuria forjado en la favela que no podía caminar: ahora es una leyenda de la UFC

Charles Oliveira será el rival de Ilia Topuria por el título ligero de la UFC el próximo 28 de junio en el UFC 317. No hay casi calificativos para la trayectoria del brasileño en la mayor organización de artes marciales mixtas del mundo, menos aún si se tiene en cuenta que es un milagro que pueda caminar. Más de dos décadas después de un diagnóstico que auguraba lo peor, el excampeón ha forjado una carrera digna de las páginas más inspiradoras del deporte mundial.

Oliveira era un niño más de la empobrecida favela de Vicente de Carvalho en Guarujá, São Paulo. Pasaba el día jugando al fútbol, indiferente a la escasez de oportunidades a su alrededor, decidido a convertir su pasión en un oficio. Aunque las condiciones no parecían aptas para incubar un sueño de grandeza, él no permitió que nada ni nadie lo detuviera —ni siquiera los peores augurios—.

Con apenas siete años, el joven Oliveira recibió la noticia de que una fiebre reumática podía dejarlo parapléjico. Aquella dolencia, acompañada de un soplo cardíaco, le provocaba dolores intensos e incluso le impedía caminar en ocasiones. Sin embargo, lejos de amilanarse, encontró en el deporte una tabla de salvación que transformaría su destino.

El sueño de convertirse en futbolista profesional se desvaneció, pero emergió otro camino: el jiu-jitsu. Bajo la tutela de su mentor, cuya muerte en un tiroteo en Vicente de Carvalho cuando Oliveira tenía 14 años sacudió su mundo, comenzó a esculpir una técnica única. Luego llegó su debut en la UFC en 2010, y con él, altibajos que forjaron al luchador decidido y respetuoso que conocemos hoy.

"Con mi enfermedad, nunca pensé que no sería capaz de alcanzar mis sueños", decía Oliveira en una entrevista a The Independent en 2022. "Siempre creí y tuve mucha fe en que cualquier sueño que tuviera, lo podía lograr. Claro, como cualquier niño en aquella época, solo quería jugar al fútbol y tener un futuro en ello. Pero el deporte en Brasil, en general, es complicado; no hay muchas oportunidades para todos, así que sabía que sería difícil. Pero mantuve la fe y creí que todo sucedería como yo quería".

En mayo de 2021, tras 11 años y 28 peleas en la promotora, llegó su primera oportunidad por el título contra Michael Chandler. Pese a luchar al borde del nocaut al final del primer asalto, Oliveira emergió indomable. A los siete segundos del segundo asalto, el 'Do Bronx' —como se apoda— derribó al estadounidense y lo noqueó para alzarse con el cinturón.

En diciembre de ese mismo año defendió su corona frente a Dustin Poirier, quien lo derribó dos veces en el asalto inicial. El cinturón negro de jiu-jitsu mantuvo la calma, atacó con patadas al cuerpo y rodillazos, y remató con una llave para sumar una nueva victoria por sumisión. Tras aquella noche, nadie dudaba de que su legado apenas comenzaba.

Su reinado continuó con otra defensa exitosa ante Justin Gaethje en mayo de 2022, antes de ceder el cinturón ante Islam Makhachev en octubre de 2022. Desde entonces, sumó un triunfo sobre Beneil Dariush y sufrió una ajustada derrota por decisión dividida ante Arman Tsarukyan. Su regreso llegó en noviembre de 2024, cuando volvió a vencer a Chandler, escalando al segundo puesto del ranking ligero.

Han pasado meses de especulaciones, pero por fin es oficial: Oliveira será el rival de Ilia Topuria en su salto al peso ligero, el próximo 28 de junio en el UFC 317. Con 35 años y un balance de 35 victorias y 10 derrotas, 'Do Bronx' encara un nuevo desafío en una división que quedó sacudida por el ascenso de Makhachev al peso welter.

La historia de Oliveira es, sin duda, una epopeya de superación. Desde la favela hasta la gloria de la UFC, cada caída le enseñó a levantarse con más fuerza. Ahora, ante Topuria, tiene la oportunidad de recuperar la cima y añadir un capítulo más a la leyenda que comenzó forjando sus pasos en un barrio donde, contra todo pronóstico, hoy se alza como el gran aguerrido del octágono.