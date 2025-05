Cuándo pelea Ilia Topuria en la UFC: fecha y rival de su próximo combate

Ilia Topuria está más que preparado para su siguiente desafío sobre el octágono de la UFC. 'El Matador' —de vuelta a su clásico apodo— está entrenando para asaltar el peso ligero de la mayor empresa de artes marciales mixtas (MMA) del mundo. Después de conquistar la división pluma, alzándose como campeón del mundo, busca su segunda corona dentro de la jaula.

Han pasado más de seis meses de la última pelea de Topuria en la UFC. Fue ante Max Holloway, en Abu Dabi, en una pelea en la que defendió con éxito el título del peso pluma que arrebató a inicios de 2024 a Alexander Volkanovski. Tras estas dos victorias, Ilia sentía que no tenía nada más que hacer en su división y anunció su cambio de categoría.

Aupado también por una cuestión de salud, relativa a los recortes de peso, Topuria dejó vacante su cinturón y se centró en el peso ligero. La UFC le prometió que pelearía por el título mundial de la siguiente categoría si liberaba el suyo, y en esas estás. El campeón actual es Islam Makhachev —el número uno en el ranking libra por libra— y todavía no ha aceptado la pelea contra el hispano-georgiano.

Ilia Topuria preparándose para su pelea por el título del peso ligero de la UFC

Cuándo vuelve a pelear Ilia Topuria en la UFC

Todo quedará resuelto este fin de semana. Topuria ya puso fecha a su pelea. Será el próximo 28 de junio, en el evento UFC 317 que encabezará la semana más importante del año para la empresa, la International Fight Week. Ilia combatirá en Las Vegas ese día y lo hará, además, por el cinturón mundial del peso ligero. Está cerrado.

Lo que falta por conocer es el rival, lo cual ha dependido hasta ahora de Makhachev y sus movimientos dentro de la UFC. Si hay alguien que se puede permitir lo que está pasando —junto a Jon Jones—, es el peleador ruso. Islam lo ha paralizado todo por una simple cuestión: él también quiere subir de categoría, en su caso, a la división wélter.

Que hasta ahora Makhachev no lo haya anunciado tiene un motivo: el campeón wélter es Belal Muhammad, un amigo con quien ha compartido entrenamientos en los últimos años. No llega a ser de su equipo, pero sí guardan una buena relación y en el equipo de Makhachev —con presencia del mítico Khabib Nurmagomedov— no veían claro un enfrentamiento entre ellos por respeto.

Muhammad, sin embargo, pone en juego su título este sábado en el UFC 315, ante el australiano Jack Della Maddalena. Islam ya ha hecho oficial sus intenciones: si Belal pierde el cinturón, estará dispuesto a 'vengar' a su amigo en la primera defensa del nuevo campeón. Eso sí, Makhachev ha aclarado que "independientemente del resultado de esa pelea, no voy a renunciar a mi título de peso ligero".

Quién será el próximo rival de Ilia Topuria en la UFC

¿Esto que quiere decir? Si Belal gana, aunque ya se han cruzado algunos mensajes más 'picantes' entre ellos, Makhachev paralizaría su subida de división. Entonces, no le quedaría otra que ser él el rival de Topuria en el UFC 317. Sin embargo, ¿qué pasa si gana Della Maddalena e Islam sube de peso? El ruso dice que no dejará vacante su título y entonces, a diferencia de lo que se hizo con Topuria, la UFC podría organizar un combate para declarar un campeón interino.

Mientras Makhachev se prepararía para su pelea por el título wélter, Topuria protagonizaría una contienda para tratar de declararse campeón interino. Sería contra otro de los contendientes de la apretada división ligera, el brasileño Charles Oliveira. El ganador de esta pelea, en teoría, se enfrentaría en el futuro a Islam para declarar al campeón indiscutido de la categoría.

Islam Makhachev y Charles Oliveira, durante una de sus peleas en la UFC UFC

Makhachev u Oliveira. En el UFC 317, de Las Vegas. El 28 de junio. El camino de Topuria está claro, a falta de confirmar definitivamente el rival. Se sabrá a tenor de lo que ocurra este mismo sábado en el UFC 315 que se celebra en Montreal (Canadá). Belal Muhammad y Della Maddalena se disputan el título wélter y el resultado despejará el cielo en el peso ligero.

La hora se acerca. Todo listo para conocer los detalles de la próxima pelea Topuria y que, por tanto, arranque la cuenta atrás final para verle de regreso en el octágono de la UFC. El hispano-georgiano, ya consagrado como una de las grandes caras de la empresa que preside Dana White, va a por su segundo título mundial.