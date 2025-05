Adiós a Joel Álvarez en el UFC 315: se lesiona a una semana de su próxima pelea y se despide del peso ligero

Muy malas noticias para las MMA españolas. Joel Álvarez no podrá disputar su combate en UFC 315 previsto para este 10 de mayo frente a Benoit Saint-Denis, tras sufrir una lesión de última hora. El propio 'Fenómeno' confirmó la mala noticia a través de su cuenta de Instagram: “Me quedo fuera de mi pelea en UFC 315 por lesión en la mano que me deja sin poder empezar a golpear durante tres semanas”.

El peleador de Gijón regresaba al octágono tras su contundente victoria por KO en el primer asalto ante Drakkar Klose el pasado mes de diciembre, un triunfo que le situó en el top 15 de la división de las 155 libras.

Su siguiente pelea suponía su despedida del peso ligero antes del salto al peso welter. Sin embargo, un imprevisto durante la recta final de su training camp truncó sus planes y privó al asturiano de una nueva aparición estelar en la jaula.

La lesión se produjo a última hora, teniendo Joel previsto viajar a Canadá este lunes. Con solo seis kilos por delante en el recorte de peso, y tras haber dejado atrás los problemas de visado que habían complicado sus planes en la UFC en el pasado, el percance resulta especialmente frustrante.

"No es la despedida del peso ligero que quería, pero es la que hay. Hay muchos factores que no están en nuestra mano y no podemos controlar. El campamento había sido perfecto hasta la fecha. Volveremos este año reformados y con un enfoque diferente", añadió Álvarez en su publicación, mostrando la misma actitud positiva que le ha caracterizado a lo largo de su carrera.

Mientras tanto, la organización de UFC ha comenzado a buscar un sustituto para Benoit Saint-Denis en la cartelera del próximo sábado. Nombres como Mauricio Ruffy (12-1) ya se han postulado en redes sociales para ocupar la plaza vacante, aunque no se descarta que la promoción opte por reprogramar completamente el enfrentamiento.

Sea cual sea la decisión final, el combate anunciado en UFC 315 ya no contará con Joel Álvarez, quien deberá centrar sus esfuerzos en recuperarse al 100 % de una lesión que, sin duda, le privará de una gran oportunidad para su carrera.

El salto al peso wélter

Aunque el momento es delicado, el gijonés podrá reenfocar su carrera en el peso welter, división en la, en diferentes entrevistas ha confesado sentirse "más fuerte" y con un recorte de peso "menos agresivo". "En wélter veremos un Joel más fuerte. Cojo mucha más fuerza en estos pesos más grandes. Pierdo alcance, ¿no? Ya no saco tanta diferencia. Pero, sobre todo, más actividad. Podría pelear incluso tres veces en el mismo año", decía en una conversación reciente con MARCA.

El cambio de categoría, menos poblada que el ligero, podría abrirle nuevas puertas y permitirle consolidarse a largo plazo entre los mejores luchadores de la promotora. No en vano, su récord de 22 victorias y 3 derrotas le avala como uno de los talentos más prometedores de España.

Solo resta esperar a su recuperación, prevista para dentro de un mes, y su debut en el peso welter, cuya fecha aún está por confirmar.