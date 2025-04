Ni Makhachev ni McGregor: Topuria traza el futuro del peso ligero de la UFC y elige su rival soñado para el Bernabéu

La dimensión que ha alcanzado Ilia Topuria dentro de la UFC está al más alto nivel. Tanto que el ya excampeón mundial del peso pluma fue el protagonista este miércoles del programa The Joe Rogan Experiencie, el podcast más influyente del mundo. Y como siempre, 'La Leyenda' dejó grandes titulares.

Con el cómico y comentarista Joe Rogan como anfitrión, Topuria no se guardó nada en la entrevista. Firme, confiado y con la claridad de quien se sabe en el mejor momento de su carrera, el hispano-georgiano habló de todo: rivales, cambio de división, el futuro del peso ligero y hasta de un combate soñado en el Santiago Bernabéu.

Preguntado por su incursión en el peso ligero, tras dominar el peso pluma, Topuria fue rotundo: "Me siento tan sólido en esa categoría de peso… Voy a tocar a alguien y le apagaré las luces. ¿Quieres luchar? Luchemos, no hay problema. Tengo un tanque de gasolina para cinco días, no para cinco rounds".

EFE/EPA /ALI HAIDER Etihad Arena (Abu Dhabi) Topuria pierde su corona, pero su era sólo acaba de empezar: la UFC diseña su asalto a un nuevo trono tras una larga negociación

En ese mismo tono desafiante, habló sobre el campeón actual de los ligeros, el ruso Islam Makhachev: "No me importa si [Makhachev] dice que no quiere pelear conmigo. Me quedaré sentado hasta que tenga que pelear conmigo… Estoy aquí. No puede seguir evitándome. La UFC me prometió una pelea por el título, no haré un combate que no sea por ello", señaló.

La idea de que Makhachev podría enfrentarse a Belal Muhammad en peso wélter también salió a relucir, y Topuria no se mordió la lengua: "Creo que Belal e Islam pelearán. ¿Cuántos chicos que entrenaban antes pelean? ¡Belal e Islam deberían pelear!".

Hacía tiempo que no le sacaban a Topuria el nombre de Conor McGregor, y desveló que hubo conversaciones –"solo un poco"— sobre el irlandés, aunque se mostró cauto: "La UFC son específicos y te dicen que no digas nada a nadie".

Aun así, dejó claro que no rehuiría ese combate: "Si me ofrecen la pelea con Conor McGregor ahora, ¿por qué no? Si McGregor quiere ganarme, tendría que morir y volver a nacer para hacerlo".

Los ojos puestos en Pimblett

Topuria no solo mira hacia el presente, también proyecta un escenario a corto plazo que lo tendría como protagonista indiscutible en la división ligera: "Pondría a Justin Gaethje contra Paddy Pimblett. Yo pelearía contra Islam Makhachev y, una vez gane el cinturón, me enfrentaría a Paddy Pimblett porque creo que le gana fácil a Gaethje. Paddy vence a Justin fácilmente. No sabe hacer grappling y Paddy sí. Luego, Paddy y yo peleamos por el título mundial".

Ese hipotético combate con Pimblett tiene, para Topuria, un escenario soñado: "Lo que más me emociona ahora es una pelea con Paddy Pimblett. La UFC podría hacer este combate en el Santiago Bernabéu con 80.000 aficionados".

Paddy Pimblett celebra su victoria en la UFC contra Michael Chandler Reuters

También tuvo palabras para los grandes nombres de la división que deja atrás, como Yair Rodríguez, Max Holloway y Alexander Volkanovski. Aunque fue tajante con el mexicano —"No me gusta el estilo de pelea de Yair Rodríguez"—, mostró un profundo respeto por los otros dos: "Holloway y Volkanovski son los tipos más inteligentes a los que me he enfrentado. Tenían un gran talento para el combate. Sabían pelear".

Tras la reciente victoria de Volkanovski, que recuperó el título del peso pluma que él mismo le arrebató 14 meses atrás, no ocultó su satisfacción: "Estoy muy contento por su pelea del sábado. Él realmente merecía volver a ser campeón".

Por último, Topuria también dio detalles sobre su enfoque al entrenamiento, alejándose del modelo tradicional de MMA: "No entreno solo MMA. Intento combinarlo todo… Tomo clases de boxeo, de lucha libre. Intento aprender cada disciplina por separado".

Y respecto al sparring, fue tajante: "Ya no necesito hacer sparring fuera del training camp. He mandado a muchos luchadores al hospital. A muchos".