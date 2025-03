Quique Llopis, sin complejos a por una medalla en el Europeo de Atletismo: "Estoy en el mejor momento de mi carrera"

Un total de 36 atletas españoles lucharán entre los mejores del continente en el Campeonato de Europa de Pista Cubierta. Apeldoorn, en Países Bajos, acoge una nueva edición de este Europeo y Quique Llopis es uno de los elegidos para dejar bien alto el pabellón del atletismo nacional.

El valenciano es una de las opciones españolas en los 60 metros vallas. En esta disciplina también correrán Abel Jordán y Asier Martínez, pero el cuarto puesto logrado hace unos meses en la final de los 110 metros vallas de los Juegos Olímpicos eleva a Llopis a otro nivel.

Antes de actuar en este Europeo, el vallista charla con EL ESPAÑOL para analizar sus opciones de medalla, hablar de futuro y confesar que, efectivamente, se siente en el mejor momento de su carrera deportiva pese a que todavía se nota con margen de mejora.

Quique Llopis, durante su entrevista con El Español. GUSTAVO VALIENTE

Pregunta: ¿Cómo llega al Europeo?

Respuesta: "Después de estas semanas intensas, estoy con muchas ganas de que llegue el Europeo y con mucha confianza después de haber estado a un muy buen nivel en estas últimas carreras".

¿Es el mejor momento de su carrera deportiva?

"Yo creo que sí. Al final estoy corriendo en marca personal o muy cerca en todas las carreras, estoy siendo muy regular y estoy corriendo a muy buen nivel. El año pasado en las pruebas al aire libre estuve muy bien, pero es verdad que son pruebas distintas. En cuanto a los 60 metros vallas estoy en mi mejor estado de forma".

¿Qué prefiere, los 110 metros vallas o los 60 metros vallas?

Me gustan más los 110 metros vallas. Soy una persona que va de menos a más, así que prefiero los 110 porque los 60 se me quedan cortos. No salgo muy bien, salgo un poco más atrás y entonces tengo pocos metros para remontar. En los 110, sin embargo, tengo algo más de margen".

Quique Llopis habla con El Español antes del Europeo de Atletismo. GUSTAVO VALIENTE

Póngase en situación de competición en este Europeo, ¿hasta dónde se ve llegando?

"Yo creo que puedo estar luchando por todo en el Europeo. Es verdad que hay que tener una parte de suerte, que salga el día, que no toquemos vallas y que tengamos una buen carrera. El objetivo principal es estar en esa final y luego ya dentro somos muchos los que podemos luchar por muchas cosas, así que vamos a luchar con todos ellos".

Las vallas están expuestas a muchos factores. ¿Son la disciplina más injusta?

"Creo que eso es lo bonito de las vallas, que siempre hay sorpresas. Puede ser por tu parte o por parte de algún rival, pero siempre hay sorpresas en el campeoanto y eso es lo bonito. Tienes que estar muy bien porque a la mínima, y más en un Campeonato de Europa, estás fuera".

¿Tiene todavía mucho margen de mejora en su carrera deportiva?

"Mucho no lo sé, pero margen de mejora sí. Creo que puedo mejorar la marca que tengo. Estoy corriendo en 7,5 o 7,48 todas las carreras durante toda la temporada, y a la mínima que tenga una buena carrera voy a estar corriendo más de lo que he corrido".

¿En qué puede mejorar todavía exactamente?

"En los 60 metros vallas, puedo mejorar en la primera parte de la carrera. Las primeras dos o tres vallas sin duda, creo que ahí puedo mejorar muchísimo. En los 110 metros vallas, aparte de esa primera parte de la carrera, también algún aspecto técnico puedo mejorar".

Viene de vivir unos Juegos Olímpicos mágicos en París, donde se quedó a las puertas de la medalla. ¿Esa experiencia le catapulta en su carrera?

"A nivel deportivo es un logro que tenemos ahí. Ser cuarto en unos Juegos Olímpicos, a nivel personal es verdad que te da confianza y ese extra para seguir ahí, para saber que eres capaz de estar en el top mundial con toda esta gente. Intento no darle tanto valor o esa importancia extra para seguir entrenando como hasta ahora, no relajarme y trabajar hasta más duro para intentar superarme".

¿Qué opciones tienen los vallistas españoles en este Europeo?

"Creo que somos seis, siete u ocho personas que estamos a un gran nivel y que, igual que puedes quedar octavo, también puedes quedar primero. Va a ser un campeonato muy abierto y va a ser muy bonito. Yo no me la jugaría a decir un podio".

Quique Llopis, durante su entrevista con El Español. GUSTAVO VALIENTE

¿Se atreve a decir un número de medallas con las que se volverá la expedición española de este Europeo?

"Un número no, porque nos limitaríamos, pero espero que todo el mundo dé el 100%, luche hasta el final. Llevamos una selección muy fuerte, de las más fuertes que hemos tenido. Creo que podemos sacar muchas medallas y un resultado espectacular".

Si mira al futuro, más allá de este Europeo, ¿qué le pasa por su cabeza?

"Creo que el sueño de todo deportista son unos Juegos Olímpicos. He cumplido con ello y he sido finalista. Un sueño es ser medallista olímpico. Es muy duro, porque igual me quedan un par de Juegos en buen estado de forma y tendré sólo una o dos oportunidades para conseguirlo, pero me gusta ponerme retos complicados para seguir trabajando más fuerte".