El atletismo español, listo para los JJOO de París: dos medallas en los Mundiales de pista cubierta

El Mundial de atletismo indoor celebrado en Glasgow finalizó con dos medallas para la delegación española. Ana Peleteiro se colgó el bronce en triple salto y Fátima Diame hizo lo propio en salto de longitud. Fueron dos metales para España que pudo sumar alguno más si no llega a ser por la mala suerte de algunos de sus atletas.

María Vicente cayó lesionada de gravedad el sábado en pentatlón y ese mismo día Asier Martínez fue descalificado por una salida nula en la semifinal de 60 metros valla. Mala fortuna en ese caso para un combinado español que tratará de dar el máximo en los Juegos de París.

Todavía quedan cinco meses para la cita olímpica, pero el atletismo español ya calienta motores de cara a uno de los mayores eventos del deporte. En la antesala, la delegación ha obtenido las mismas medallas que en el Mundial indoor de 2022, pero las sensaciones han sido de que se podría haber tocado más metal.

[Ana Peleteiro logra la medalla de bronce en triple salto en el Mundial de pista cubierta]

La gran noticia en la competición ha sido sin duda alguna Ana Peleteiro. La triple saltadora, en su regreso a una gran competición internacional, dio un excelso nivel sobre el tartán y cumplió su objetivo por partida doble: logró alcanzar la medalla y consiguió la mínima para estar en los próximos Juegos Olímpicos de París 2024.

Se convirtió en la primera medalla de España en este Mundial de Atletismo en pista cubierta. La gallega peleó con la cubana Leyanis Pérez hasta el último salto por hacerse con la medalla de plata, pero finalmente se tuvo que acabar conformando con el oro.

No es una medalla cualquiera para Peleteiro, ya que la ha logrado en su regreso a la competición tras la maternidad. Hace un año daba a luz a una niña y ahora se marcha de Glasgow con una presea bajo el brazo y con la posibilidad de revalidar su bronce París tras lograr la mínima olímpica tras lograr el segundo mejor salto de su carrera, con 14,75. Todo han sido buenas noticias para ella.

"Nada se regala en la vida y esto es el resultado de mucho esfuerzo. Me retiraron hace catorce meses, incluso más, pero la Peleteiro está de vuelta", explicaba tras lograr el bronce.

"Nadie contaba conmigo, pero me gusta verlo en las caras. Me gusta llegar camuflada. El verano será diferente y tengo que seguir. Quiero que esto sea un trampolín y no se me suba a la cabeza, que no va a pasar. Mi objetivo son los Juegos Olímpicos de París y esto un pasito más para conquistar los siguientes objetivos, aunque está el Europeo de Roma y quiero el oro", reseñaba sobre su hoja de ruta para estos próximos meses.

Estreno de palmarés

La última jornada del Mundial de atletismo se cerró con otra alegría para el deporte español. Y es que Fátima Diame estrenó su palmarés internacional al colgarse el bronce en salto de longitud.

Diame se mostró regular, con menos nulos que en otras competiciones -solo uno-, con 6,47 en el primer intento y 6,40 en el tercero y 6,51 en el cuarto. Tras ajustar pequeños detalles con su entrenador, la española se dispuso a volar en su quinto intento. Ajustó a tabla y saltó hasta los 6,78, su mejor marca personal bajo techo, que la llevó a la tercera plaza provisional del podio.

[Fátima Diame consigue el bronce en salto de longitud, con una marca de 6,78 metros]

Aún quedaba suspense, porque la alemana Assani respondió con 6,77, a sólo un centímetro de la española. Sin embargo, no hubo mejoras en el sexto y último salto y Diame pudo retener un bronce que sabe a oro y que supone el regreso de España al podio mundial 'indoor' en esta prueba desde que Concha Montaner lograra el bronce en 2006. Se une también al bronce de Niurka Montalvo de 2001, las tres medallistas españolas en longitud en los Mundiales bajo techo.

María Vicente y Asier Martínez, gafados

Dos de las grandes opciones de medalla que presentaba España en estos Mundiales de Glasgow eran María Vicente y Asier Martínez. La pentatleta llegaba pletórico tras batir el récord nacional a finales del mes de enero y se había convertido en una de las favoritas al oro. Por su parte, el vallista era candidato a todo. Sin embargo, la mala fortuna se alió con ambos.

En la jornada inaugural, María Vicente sufrió una gravísima lesión cuando ya estaba primera en la clasificación de pentatlón. Había ganado con el mejor tiempo los 60 metros y amenazaba con repetir en salto de altura, pero al realizar un intento se llevó la mano al tobillo. A partir de ahí, el drama estaba escrito.

[María Vicente, la joya del atletismo español a la que las lesiones persiguen y frustran su sueño olímpico]

Una rotura del tendón de aquiles la obligó a abandonar tras salir en camilla de la pista y le apartó de sus grandes sueños esta temporada. Con los Europeos de Roma y los Juegos Olímpicos de París, la atleta española soñaba con grandes éxitos, pero esa gravísima lesión le ha apartado de todos ellos.

El caso de Asier Martínez también está relacionado con la mala suerte, aunque es ciertamente diferente. El campeón de los 110 metros vallas en Múnich 2022 fue descalificado en las semifinales por realizar una salida nula. Solo fueron siete milésimas las que se adelantó, pero no tuvieron piedad con él a pesar de haber ganado su serie.

Una salida nula que fue provocada porque su rival, el chipriota Milan Trajkovic, se movió antes del pistoletazo. Sin embargo, él no fue descalificado al no meter más presión con sus tacos de salida, algo que Asier Martínez sí que hizo. Aún así, se mostró muy descontento tras esa decisión una vez se confirmó su prematuro adiós.