María Vicente, la joya del atletismo español a la que las lesiones persiguen y frustran su sueño olímpico

María Vicente (L'Hospitalet de Llobregat, 2001) llegaba como una de las grandes favoritas al Mundial de Glasgow. Su espectacular puesta en acción en este 2024 la catapultó como una de las piezas más importantes de la delegación en la capital escocesa, siendo candidata a llevarse el oro en la prueba de pentatlón. Todo empezó de manera brillante, pero se torció y acabó de la peor manera.

La atleta catalana volvió a darse de bruces con la dura realidad y la mala fortuna se alineó con ella. Un mal gesto en su carrera para realizar un salto de altura acabó con María Vicente llevándose las manos a su tobillo izquierdo y marchándose del estadio entre lágrimas ante la grave lesión que ya sabía que tenía.

Instantes después, se confirmaban los peores presagios para María Vicente. La joven promesa del atletismo español sufría la rotura del tendón de aquiles, una lesión que le aparta de todos los sueños que tenía a la vuelta de la esquina. El primero de ellos, el de alzarse con el oro en Glasgow, donde ya lideraba la clasificación en el momento de su desgracia.

[María Vicente se retira entre lágrimas y rota de dolor por una lesión en el Mundial de Glasgow]

El segundo de ellos está relacionado con los Juegos Olímpicos. La deportista se había consolidado como una de las grandes opciones de medalla en París 2024 tras su espectacular comienzo de año, pero una vez más los problemas físicos vuelven a cebarse con ella en un momento clave.

La joven promesa del atletismo patrio ha estado azotada por las lesiones en estos últimos años. Desde 2022 ha sido un auténtico calvario para ella y del cuál no parece ser capaz de escapar, ya que la rotura del tendón de aquiles ha aparecido cuando más en forma se encontraba.

😱Por favor, no, por favor no...



😢María Vicente se lleva la mano al tendón de Aquiles... No no gusta nada esta imagen...



😔Con lo bien que estaba la española #WICGlasgow2024 @wicglasgow24



🔴EN DIRECTO: https://t.co/XtzAdLv6PG pic.twitter.com/C7mFryLflB — Teledeporte (@teledeporte) March 1, 2024

Problemas con las lesiones

El calvario de María Vicente comenzó hace tan solo un par de años. A sus 21 años, estaba dispuesta a comerse el mundo y ya se había consolidado como una de las atletas con más proyección del panorama nacional e internacional. Era marzo de 2022 y hacía menos de un año que había de hacer historia para el deporte español, ya que acababa de batir el récord nacional de heptatlón.

Un subidón de adrenalina que auguraba una trayectoria meteórica para ella. Se había proclamado campeona mundial sub18 en heptatlón, campeona de Europa sub18 en triple salto y heptatlón, sub20 en heptatlón y sub23 en triple salto. Es decir, había ido quemando etapas y se había consolidado como una atleta polivalente, llegando a competir en distintas pruebas y se había convertido en toda una estrella en categorías inferiores.

Además, también había sido capaz de batir el récord del mundo en pentatlón a nivel juvenil. Es decir, estaba llamada a conseguirlo todo, pero una rotura de su cuádriceps en una reunión celebrada en Madrid dio al traste con sus objetivos. Tras varios meses cargados de molestias, María Vicente decidió operarse en octubre de ese año para finalizar con los problemas físicos. Esto llevó consigo más de un año de inactividad.

María Vicente retirada en camilla tras lesionarse. REUTERS

Regreso a las pistas con la intención de darlo todo en Mundial de Budapest, pero con un notable cambio. Allí dejó las pruebas combinadas y apostó por darlo todo en el triple salto y en salto de longitud, donde es una de las mejores atletas españolas por marcas. Sin embargo, se quedó fuera de las dos finales, recibiendo un duro golpe.

A pesar de ello, eso no le desanimó y afrontó con toda la fuerza del mundo el comienzo de 2024, regresando a lo que tantas alegrías le había dado: las pruebas combinadas. Volvió a competir en el heptatlón y brilló al máximo, tanto que logró el récord nacional en Aubierè el pasado mes de enero. Ahora le tocará centrarse en recuperarse de la rotura del tendón de aquiles para regresar más fuerte, algo que seguro hará puesto que solo tiene 22 años.

Confiada en volver

María Vicente quiso intervenir ante los medios una vez se confirmó su grave lesión en el Mundial de Glasgow. En una silla de ruedas, no tuvo miedo alguno a enfrentarse a las preguntas de los periodistas, lo que demuestra su fortaleza en estos duros instantes.

"Quería dar las gracias a todos por los ánimos y la bienvenida después de la otra lesión. Espero recibirlos de nuevo tras el tiempo que haga falta. Estad seguros de que volveré más fuerte", explicó la propia María Vicente sin apenas contener las lágrimas en la zona mixta.

La atleta aseguró que no había tenido ninguna molestia en su tendón de aquiles y explicó que la lesión le llegó completamente "por sorpresa". "No he tenido ningún aviso, he metido el apoyo y he escuchado un 'crack'. Estoy temblando y en shock. Sé que será más duro que la última vez y sólo puedo afrontarlo con energía", incidió.

Por último, María Vicente quiso mandar un mensaje claro y conciso, a pesar de que las lágrimas impregnaban su rostro, de que volverá. Unas palabras cargadas de emoción, pero que demuestran que no se rinde aunque las lesiones le vuelvan a azotar. "Confío mucho en el doctor Puigdellivol y su equipo, tuve muy buena recuperación. Volveré más fuerte", sentenció.

Un duro golpe para María Vicente, que ya tiene el foco puesto en regresar a las pistas y plantearse así sus próximos objetivos una vez se opere y deje atrás su gravísima lesión. No se rendirá tal fácilmente y está dispuesta a competir de nuevo al máximo nivel, aunque ella "no se pone fechas".