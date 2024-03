El suflé de Aston Martin se pincha: una "realidad" que afecta a Fernando Alonso y abre las dudas de su futuro

La temporada de Fórmula 1 ha regresado y la primera carrera ya ha despejado ciertas incógnitas. El Gran Premio de Baréin volvió a poner de manifiesto la superioridad de Red Bull, con doblete y victoria de Max Verstappen. También Ferrari dio un paso adelante en sus aspiraciones y Mercedes mostró cierta mejoría.

Sin embargo, el peor parado de esta primera carrera de la temporada en los puestos cabeceros fue Aston Martin. La escudería británica se había mostrado muy competitiva en los entrenamientos libres, pero se desinfló casi por completo en la qualy y en la carrera. Fernando Alonso acabó noveno y Lance Stroll décimo, un resultado algo escaso para lo que se había generado.

Esto ha dejado claro que hay un problema claro dentro de Aston Martin. La escudería británica apenas mostró ritmo de carrera y eso lo sufrió especialmente Fernando Alonso. El piloto español perdió varias posiciones en el arranque y formó un pequeño tren de rivales por detrás de él, lo que ya dejó entrever cómo acabaría el asunto. Una situación con la que no terminó excesivamente contento.

Más allá de las cuestiones de la pista, ese noveno puesto abre una nueva posibilidad de futuro que no se esperaban barajar tan pronto en Aston Martin. Y esa no es otra que la continuidad de Alonso en la escudería. El español fue tajante en la presentación del AMR24 y declaró que iba a evaluar las primeras carreras de la temporada para decidir cuál era su siguiente paso.

Tras este resultado, desde Aston Martin ya quieren ponerse en marcha para evitar la catástrofe mayor que sería una prematura salida de Fernando Alonso. Todavía hay margen de mejora, pero no deben descuidarse porque eso haría que se alejase más su gran figura.

El Aston Martin Fernando Alonso, siendo adelantado por el Mercedes de Lewis Hamilton. REUTERS

El futuro de Alonso

"Toca mejorar. La vuelta de ayer nos puso en una situación que no era la realidad, al estar tan arriba, pero hoy ya hemos visto la realidad", eran las contundentes palabras de Fernando Alonso una vez finalizó el Gran Premio de Baréin. El suflé pareció pincharse en Sakhir a pesar de todo lo que se había generado en los entrenamientos libres.

Muchos soñaban, pero el propio Alonso era constante de las limitaciones que tenía su AMR24. Él sabía perfectamente lo que le esperaba sobre la pista y clavó su predicción, finalizando noveno la carrera. La próxima carrera se disputará en Arabia Saudí el próximo fin de semana y a finales de mes se realizará otra en Australia.

Dos Grandes Premios que parecen que encauzarán el futuro de Fernando Alonso en la Fórmula 1. Claro y conciso, el bicampeón del mundo ya dejó entrever cuál es su hoja de ruta. "Primero decidiré si quiero seguir más tiempo con la entrega total que exige la F1. Necesito entender lo que quiero hacer y me sentaré con Aston Martin, que son la prioridad, cuando arranquen las primeras carreras y lo analice todo, ahí tomaré una decisión", declaró.

Por lo tanto, las siguientes citas se antojan importantísimas para el piloto. Todo hace indicar que, de continuar así, las aspiraciones a continuar en Aston Martin podrían ir de creciendo si no mejoran los resultados sobre la pista. Esto supondría un duro varapalo para ellos, pues que el español es uno de los mejores pilotos de la parilla.

El plan de Aston Martin

Aston Martin sabe que no se puede dormir en los laureles si no quiere perder a su gran valedor dentro y fuera de la pista. La escudería británica, con Mike Krack a los mandos, ya está trazando una línea de trabajo específica para remontar este mal arranque de campeonato y así levantar el ánimo.

Una de las personas más cercanas a Fernando Alonso en la escudería es Pedro de la Rosa. Él fue el encargado de desvelar que próximamente llegarán mejoras con las que se buscará dar un paso adelante y así volver a competir con Ferrari y Mercedes por ser la segunda escudería.

Fernando Alonso y Lance Stroll pugnan por la novena posición en Baréin. Aston Martin

"Se está trabajando. Hay un plan de mejoras bastante claro. Tenemos varios saltos previstos durante la temporada. No puedo decir más detalles porque sería irresponsable por mi parte. Se está trabajando muy fuerte y vamos a ver cómo van las próximas semanas, sobre todo en el túnel de viento, producción... No puedo decir una carrera porque a lo mejor me equivoco", declaró De la Rosa.

Todo eso está creado para que Fernando Alonso pueda tener un plus más antes que finalice el primer tercio de la temporada. Tras el sinsabor de Baréin, el asturiano ya sabe que queda mucho por hacer y eso lleva a Mike Krack y compañía a tratar de contentarle.

Las alarmas todavía no han saltado, pero Aston Martin sabe que éste no es el camino adecuado si quieren seguir contando con Fernando Alonso la próxima temporada. En el 'Gran Circo' todo puede cambiar en cuestión de segundos, como ya ha sucedido con la marcha de Lewis Hamilton a Ferrari a partir de 2025. Y no quieren que ocurra con él.