Verstappen y Red Bull dominan sin piedad en Baréin en una actuación brillante de Carlos Sainz

La vida sigue igual en la Fórmula 1. Max Verstappen y Red Bull siguen dominando con puño de hierro. En Baréin fue un paseo más, lo mismo que la temporada pasada, y el resto de pilotos tuvieron optaron únicamente por ocupar el último cajón del podio. Carlos Sainz finalizó tercero y Fernando Alonso lo hizo en novena posición. [Narración en directo del GP de Baréin].

Verstappen dominó de principio a fin. De forma literal. Mantuvo a raya a Leclerc en la salida e impuso un ritmo infernal que nadie fue capaz de seguir en las 57 vueltas que duró la carrera. Con paradas gratis y preocupándose únicamente de que los doblados no le estorbaran demasiado. No tuvo ninguna exigencia más. Sergio Pérez, que finalizó segundo, nunca estuvo cerca de su compañero.

Red Bull empieza la temporada a lo grande, con un doblete que deja claro que superarles en este campeonato va a ser una misión casi imposible. De los mortales, el mejor fue Carlos Sainz. El piloto español de Ferrari dio una exhibición, se 'pegó' con todos y demostró que está preparado para dar guerra.

Perdió una posición en la salida, a costa de Pérez, pero rápidamente comenzó a mantener un ritmo sobresaliente. Su primera batalla de la tarde llegó con Leclerc. Sainz le pasó en la vuelta 10, pero el monegasco recuperó la cuarta plaza tras la parada en boxes.

Con gomas nueva Sainz volvió al ataque y pasó definitivamente a su compañero de equipo en la vuelta 17. Cogió su rebufo en la línea de meta y se tiró con todo en la frenada para superarle por el interior de la primera curva.

Lejos de los mejores

El Gran Premio de Baréin dejó malas sensaciones en Aston Martin. La escudería inglesa tuvo poco ritmo durante toda la carrera y sufrió mucho ante los McLaren y los Mercedes.

Fernando Alonso mantuvo su sexta plaza en la salida, incluso estuvo muy cerca de rebasar a Carlos Sainz en los primeros metros, pero a partir de ahí se diluyó y comenzó a sufrir. Norris y Piastri fueron los primeros en superarle y antes de la primera parada en boxes fue Hamilton quien le relegó a la novena plaza.

El asturiano no estuvo nada cómodo a lo largo de toda la carrera. De hecho, acabó siendo superado por su compañero de equipo a mitad de la carrera. Alonso fue el último en entrar dentro de los pilotos de la zona noble, pero tras pasar por el pit quedó relegado a la décima posición. Finalmente, adelantó a Stroll y cerró el Gran Premio en la novena plaza. No era para estar contentos.

Las últimas vueltas no tuvieron demasiada historia en los primeros puestos. Sainz rezó por un desfallecimiento en los neumáticos de Pérez, pero éste no llegó y apenas tuvo opciones de arrebatarle la segunda plaza. Quienes sí vivieron un duelo particular en los últimos giros fueron Leclerc y Russell. El monegasco de Ferrari se aprovechó de un error en la frenada para adelantarle y asegurarse la cuarta plaza.