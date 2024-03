F1, Gran Premio de Baréin en directo | Última hora de Alonso y Sainz y la carrera de Fórmula 1 en vivo

Carlos Sainz aseguró este viernes que su objetivo en la carrera de hoy, donde saldrá cuarto, es "ir a pelear por el podio" porque "está al alcance de la mano". No obstante, comentó que su objetivo debe ser el podio, "aunque no será fácil superar a Mercedes", dado que el británico George Russell sale tercero. "Además, salimos por el lado sucio, que no es lo mejor en Baréin, pero habrá que mejorar e ir para adelante en carrera", señaló Sainz al término de la primera sesión de clasificación de la temporada.