Nadal vs Alcaraz: un duelo que marca el cambio de una era del tenis español y mundial

Las Vegas. Domingo 3 de marzo. Rafa Nadal y Carlos Alcaraz se vuelven a ver las caras en una pista de tenis. Casi dos años han tenido que pasar para que los dos grandes exponentes del tenis español -pasado, presente y futuro- protagonicen de nuevo este duelo de generaciones.

No es una simple exhibición. La plataforma Netflix emitirá el partido para todo el mundo y no se puede asegurar que esta no vaya a ser la última vez que Nadal y Alcaraz se enfrenten, al menos con ambos en activo. El escenario de Las Vegas lo hace todavía más atractivo a unos días del Masters 1.000 de Indian Wells.

Hasta la fecha han jugado tres partidos oficiales el uno contra el otro, ganando Rafa dos y Carlos uno. Las lesiones de Nadal en el último año han impedido al aficionado disfrutar más veces de este duelo, pero ahora llega esta exhibición -que ya se canceló en 2023- para saciar las ganas.

A esta exhibición, Alcaraz llega más rodado que Nadal. El murciano ha participado en tres torneos en lo que va de año (Open de Australia, Buenos Aires y Río de Janeiro). En el primer Grand Slam del año cayó en cuartos ante el finalista Alexander Zverev, mientras que en la gira sudamericana no le fue como esperaba: derrota en Argentina ante Jarry, en semis, y retirada en el debut en Brasil por una lesión de tobillo.

Nadal protagonizó en enero, en Brisbane, su esperado regreso a las canchas tras casi un año sin jugar. Sus dos victorias ante Thiem y Kubler elevaron las expectativas, pero en cuartos cayó ante el local Thompson tras sufrir una pequeña lesión muscular. Rafa, que renunció al Open de Australia para no arriesgar, está de vuelta de nuevo.

Las Vegas, el cuarto duelo

Nadal y Alcaraz se enfrentan por cuarta vez. Los precedentes son pocos, algo lógico dados los 17 años de diferencia que hay entre ellos y la distancia entre los puntos de sus carreras en los que se encuentran. La primera vez fue ya hace casi tres años, en 2021, cuando Carlitos apenas empezaba a despegar.

Aquel primer duelo entre los dos españoles se dio en el Mutua Madrid Open. Ese día, un 5 de mayo, Alcaraz cumplía dos cosas: los 18 años y el sueño de poder jugar contra su mayor ídolo. El murciano, un adolescente entonces, cayó fácilmente (6-1 y 6-2) ante un Nadal que tenía toda la responsabilidad en el partido. Rafa perdería dos rondas más adelante, en cuartos, ante Zverev.

Pasó casi un año hasta el siguiente enfrentamiento. Fue en Indian Wells, torneo en el que volverán a coincidir ambos a partir de la próxima semana. Ganó también Nadal ante un Alcaraz ahora ya mucho más maduro. El murciano se llevó un set en un duelo de semifinales que acabó 6-4, 4-6 y 6-3. Rafa perdió la final del torneo contra Fritz, tras sufrir una lesión durante el partido, y Carlos ganaría a las dos semanas su primer Masters 1.000, el de Miami.

La última vez que Nadal y Alcaraz jugaron fue en el mismo escenario en el que se conocieron, Madrid. Sólo un par de meses después de jugar en EEUU, Rafa pudo comprobar definitivamente que este Alcaraz ya era otro. En la tierra, la superficie en la que Nadal se hizo leyenda, Carlos ganó (6-2, 1-6 y 6-3) y se citó en semifinales con Djokovic, a quien también venció. El murciano se llevó el título en la final contra Zverev y defendió su corona con éxito un año después (2023).

Un partido único

Las Vegas será el escenario del esperado enfrentamiento entre Nadal y Alcaraz el próximo domingo (21:30 hora peninsular) en una exhibición que será transmitida por Netflix a nivel mundial. La plataforma busca hacerse un hueco en el ámbito deportivo, optando por enfoques más centrados en el espectáculo y dramatismo. El evento, llamado El Slam de Netflix, es organizado por MGM Resorts International y producido por Full Day Productions, conocida por eventos como la alfombra roja de los Oscars.

El duelo entre los tenistas españoles -que se alojan en el hotel Delano de la ciudad de Nevada- será en el Michelob ULTRA Arena, con capacidad para 12.000 personas y precios de entradas que oscilan entre 250 y 3.000 dólares. Además del partido, Netflix planea atraer a los aficionados con comentaristas destacados, incluyendo a Andre Agassi y Andy Roddick. La cobertura estará disponible en inglés y español, con comentarios de Feliciano López y David Ferrer para los espectadores hispanohablantes.

Promoción del partido Nadal vs Alcaraz en Las Vegas

Más allá del evento principal, MGM Resorts ofrece paquetes VIP que incluyen clases privadas y un clinic conjunto con Nadal y Alcaraz para unos pocos afortunados, con precios que alcanzan los 138,000 euros por persona. También se ofrecen experiencias similares con tenistas estadounidenses relevantes, como Taylor Fritz y Frances Tiafoe.

Las actividades en Las Vegas no se limitan al partido, ya que también se realizarán otros partidos y desafíos de aces con tenistas como los hermanos Bryan, Genie Bouchard y Genie Muhammad. El encuentro de Nadal y Alcaraz en sí será a dos sets y un súper tie-break, en caso de necesitarse el desempate.

Nadal, un fenómeno irrepetible

La aparición de Alcaraz en el panorama del tenis mundial fue lo más parecido que se haya visto al arranque de la carrera de Nadal. En precocidad han sido muy parecidos: Nadal ganó su primer partido ATP con 15 años, Alcaraz a los 16; ambos levantaron su primer título con 18 años (Sopot 2004 y Umag 2021); y a los 19 su primer Grand Slam (Roland Garros 2005 y US Open 2022).

Sin embargo, los números de Nadal respecto a Alcaraz eran aún mejores a estas alturas de sus carreras. Rafa había ganado 17 títulos antes de cumplir los 21 años, destacando dos Roland Garros y seis Masters 1.000 (Montecarlo y Roma, en dos ocasiones, Canadá y Madrid -en pista dura-). Otros cinco ATP 500 y cuatro ATP 250 completaban su prodigioso palmarés de entonces.

Alcaraz, aún así, no va muy por detrás. Ha ganado 12 títulos, entre ellos dos Grand Slam diferentes (US Open 2022 y Wimbledon 2023). Ha levantado el título de un Masters 1.000 en cuatro ocasiones (Madrid -dos veces-, Miami e Indian Wells) y tiene cuatro ATP 500 y dos ATP 250.

Lo que sí tiene Alcaraz en su carrera que Nadal tardó algo más en lograr es el número 1 del mundo. Carlitos lo alcanzó tras ganar el US Open de hace dos años, proclamándose el tenista más joven de la historia (19 años y 18 semanas) en liderar el ranking. Actualmente es segundo tras Djokovic, pero en su carrera ya acumula 36 semanas como primero. Nadal fue por primera vez el número 1 con 22 años (agosto de 2008) y lo ha sido por un total de 209 semanas.

Las fortalezas de Alcaraz

Son muchas las similitudes y paralelismos entre las condiciones y carreras de Nadal y Alcaraz en sus inicios, alguna menos positiva que otra. Es el caso de las lesiones y es que tanto Rafa como Carlos las han sufrido desde bien pronto. A esta exhibición, sin ir más lejos, ambos llegan recuperándose de problemas físicos de distinta índole.

Alcaraz, sin haber cumplido los 21 años, ha sufrido hasta seis lesiones ya. Nadal sumaba cuatro a esa edad, aunque es cierto que las suyas le tuvieron más tiempo de baja y acabaron lastrándole durante su carrera. Una fractura por estrés en el pie izquierdo le tuvo tres meses de baja en 2004 y un año después, en 2005, en ese mismo pie apareció el maldito síndrome de Müller-Weiss, que le tuvo otros cuatro meses de baja. Lo más serio que ha sufrido hasta Carlitos son lesiones musculares (cuádriceps, abdomen...) que le han tenido, como mucho, un mes sin jugar.

Carlos Alcaraz, en Wimbledon 2023 Reuters

Algo que también ha demostrado Alcaraz es que es un tenista más versátil que el Nadal de sus inicios. Hablamos, sobre todo, de la adaptación a las diferentes superficies. Rafa se convirtió rápidamente en el rey de la tierra: 13 de sus 17 primeros títulos (76%) fueron sobre arcilla -sólo ganó cuatro en dura y ninguno sobre hierba-.

Mientras que Alcaraz, de los 12 títulos, aunque la mayoría también han sido en arcilla, el porcentaje sobre esta superficie es del 58% (7 títulos). Ha ganado tres en pista dura y en hierba otros dos.

Las comparaciones entre Nadal y Alcaraz seguirán mientras el más pequeño de los dos vaya avanzando en su carrera. Rafa, leyenda de este deporte, se acerca a su final aunque sueña, sobre todo, con lograr algo importante en Roland Garros y en los próximos JJOO de París 2024. Unos Juegos en los que, si todo sale bien, Rafa y Carlos podrían jugar juntos el torneo de dobles. Hasta entonces, lo de este domingo en Las Vegas es un regalo para todo aficionado -y no sólo español- al tenis.