El Real Madrid refuerza su liderato: Barça y Girona, incapaces de aprovechar una oportunidad única

El Real Madrid cerró la vigesimoséptima jornada de Liga con un sabor agridulce. Agrio porque pudo haberse llevado los tres puntos de Mestalla si Gil Manzano no hubiera pitado el final del partido justo cuando Jude Bellingham culminaba la remontada de los blancos. Dulce, porque 24 horas después vio como su liderato sigue sin correr peligro tras los tropiezos del Girona y del Barça.

Ahora mismo, cuando tan solo quedan once jornadas por disputarse, el cuadro de Carlo Ancelotti es líder en solitario con siete puntos de ventaja sobre el Girona, uno más que hace dos días, y con los mismos ocho puntos de diferencia respecto al FC Barcelona.

Los equipos catalanes desaprovecharon una oportunidad de oro para acercarse y meterse de lleno en la lucha por el título de Liga. A priori, ambos tenían salidas difíciles, pero contaban con la ventaja de llegar más descansados que sus rivales, pues estos venían de jugar una eliminatoria de Copa del Rey. Lejos de ser superiores, el Girona perdió 1-0 frente al Mallorca y el Barça empató a cero frente al Athletic. Felicidad máxima en el cuadro madridista.

[El Barça se deja dos puntos en San Mamés y pierde una oportunidad de oro para luchar por La Liga]

El Barça llegaba a la cita de San Mamés muy concentrado y consciente de los pasos a seguir. Un triunfo les dejaba a seis puntos del Madrid y, con un Clásico todavía por disputarse, las opciones de ganar la Liga eran suficientes para hacer volver a creer a todo el barcelonismo. Sin embargo, en ningún momento dieron la sensación de ser superiores al Athletic y se tuvieron que conformar con un punto.

La noche fue mala para el Barça en lo deportivo, pero todo se acrecentó con las lesiones de dos de sus pilares básicos en el once titular: De Jong y Pedri. Ambos se retiraron del terreno de juego en la primera parte, el primero por una torcedura en el tobillo y el segundo por un problema muscular. Más cosas negativas para Xavi que ya mira de reojo la vuelta de los octavos de final de la Champions frente al Barça.

Otra oportunidad perdida

Si no se fueron contentos en Barcelona, fue peor la sensación en Girona El cuadro de Míchel volvió a dejar escapar una oportunidad de oro de engancharse a la pelea por el título. No sólo no aprovechó el tropiezo del Madrid, sino que acabó la jornada perdiendo un punto más con el líder de La Liga. Parece que los gerundenses están en un tramo algo más irregular y eso, ante equipos grandes, se acaba pagando.

El conjunto gerundense tenía una visita complicada, pero algo más liviana teniendo en cuenta de donde venía su rival. Se medían a un Mallorca con las piernas cargadas después de tener que jugar una prórroga el martes frente a la Real Sociedad en la Copa del Rey y tenían la opción de sacar rédito de ello.

[El Mallorca sigue de dulce: gana al Girona y deja a los de Míchel lejos de la pelea por el título de Liga]

Lejos de eso, se vio a un Girona con mucha menos intensidad que el Mallorca en la primera parte. Los malos primeros cuarenta y cinco minutos terminaron por condenarlos a pesar de la reacción en la segunda mitad. El cuadro de Javier Aguirre sorprendió a los catalanes y logró el único gol del partido a la media hora de juego.

Los hombres de Míchel reaccionaron muy bien en la segunda parte. Comenzaron a bombardear el área mallorquinista, pero se toparon una y otra vez con un muro infranqueable. Les falló Dovbyk, su hombre gol, y desperdiciaron un par de ocasiones claras para por lo menos rescatar un punto.

La única noticia positiva para el Girona fue el tropiezo del Barça ya que con ese punto sumado por los de Xavi en San Mamés los gerundenses continuarán una jornada más en segunda posición.