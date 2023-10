Carlos Mayo y Laura Luengo fulminan en Valencia el récord de España de Media Maratón

El atletismo sigue evolucionando y dejando multitud de nuevos récords en los últimos tiempos. Si hace apenas un mes la etíope Tigst Assefa pulverizaba la mejor marca de todos los tiempos en el Maratón de Berlín, y poco después Kelvin Kiptum hacía lo propio en el Maratón de Chicago, ahora le ha tocado el turno a la media maratón española.

Este domingo se celebró la 32º edición de la Media Maratón de Valencia, una carrera que contó con 22.000 participantes y que además fue testigo de dos récords de España. Tanto Carlos Mayo como Laura Luengo pulverizaron las anteriores marcas establecidas y dejaron con la boca abierta al público que se dio cita en las calles de la capital valenciana.

Carlos Mayo paró el crono en 59:39, una marca 13 segundos más rápida a la que hasta el momento ostentaba Fabián Roncero (59:52). Desde el año 2001 no se batía este récord de España de media maratón, por lo que supone un gran hito dentro del atletismo nacional.

En la categoría femenina quien voló sobre el asfalto fue Laura Luengo. La extremeña consiguió llegar a meta con un tiempo de 1:09.41, lo que supone 10 segundos menos que el registro que tenía hasta el momento y desde el año 2018 Trihas Hebre.

Mayo, preparado

Carlos Mayo ya había anunciado en la previa que llegaba en una gran forma y que iba a Valencia con la firme intención de batir el récord de media maratón. Sabía que no iba a ser fácil destronar un crono que llevaba 21 años vigente, pero se había preparado a conciencia para ello.

Con sus zapatillas Adidas Adizero Pro Evo 1, de apenas 138 gramos de peso y con las que la etíope Tigist Assefa batió el récord del mundo en el Maratón de Berlín hace apenas un mes, Mayo tenía todos los ingredientes listos.

Carlos Mayo muerde sus zapatillas. EFE

Ya en el primer parcial se demostró que el aragonés iba muy en serio porque aventajó en un buen puñado de segundos al anterior récord. Tenía que guardar fuerzas en los siguientes kilómetros, pero parecía tener la situación bajo control.

"Miraba los parciales cada cinco kilómetros para situarme respecto a la marca y veía que iba rápido pero tenía la sensación de que se me hinchaban las piernas y sabía que ese ritmo era imposible de mantener, pero veía que si aflojaba un poquito y me guardaba fuerzas para los últimos cinco kilómetros tenía piernas", explicó.

Llegó a la línea de meta conocedor de que tenía margen de sobra para celebrar un nuevo récord de España. Con lágrimas en los ojos cruzó la línea de meta y estableció la nueva marca nacional en 59:39.

Laura Luengo, nuevo récord de España de media maratón. EFE

Laura Luengo llegaba, sin embargo, en condiciones muy diferentes. La atleta había anunciado que no llegaba con una preparación óptima, así que sorprendió a todo el mundo al firmar una marca histórica.

Con su tiempo de 1:09.41 se convirtió en la mujer más rápida de España en la media maratón y lo celebró a lo grande al llegar a la meta: "Tenía la expectativa de intentar hacer la mínima para el Europeo y, si me encontraba muy bien, intentar el récord de España. No me lo creía, lo iba pensando cuando iba consiguiendo parciales de 3:15 y me decía 'confía que puedes' y cuando quedaban 100 metros sabía que lo tenía y ha sido increíble", recalcó.

