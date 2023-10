Luces y sombras para Fernando Alonso: su certeza para 2024 frente a un presente "doloroso"

La fe de Fernando Alonso (Oviedo, 1981) es inquebrantable. Hablamos de su fe en Aston Martin y en el trabajo que desde hace semanas se viene realizando de cara a 2024. Un optimismo en él que persiste, mientras que en los aficionados españoles ha ido decayendo durante el año por el bajón dado por el bólido verde frente a los rivales.

Este viernes le tocó a Alonso saborear la peor parte. En todo 2023 arrastraba un registro único, al haber disputado todas las Q3 en las sesiones de clasificación. La racha se cortó en Austin abruptamente y quizás cuando menos se esperaba por el paquete de mejoras que presentaba Aston Martin.

El piloto asturiano quedó 17º en la Q1, aunque peor resultado registró su compañero Lance Stroll (19º). Aston Martin tocó fondo tras apenas haber podido poner a prueba su paquete de mejoras y con decisiones de equipo que no ayudaron. Y pese a ello, Fernando Alonso encontró algo positivo: "Aunque sea doloroso, quizás este fin de semana sea un test para el año que viene", dijo.

Es evidente que las aspiraciones de Alonso y Aston Martin han ido siendo otras con el avance de la temporada. De dar un salto respecto a 2022 para estar inmediatamente por detrás de Red Bull a irse alejando de los podios (salvo el milagro de Zandvoort) y ceder terreno en el Mundial (a punto de ser alcanzado por McLaren en la cuarta posición de la tabla de constructores).

Para Alonso es una decepción despedirse de sus opciones de ganar la ansiada '33', pero para él era casi inimaginable a comienzos de año sumar siete podios esta temporada. Por eso es ahora paciente y se toma con filosofía el presente de la marca británica en el Campeonato de Fórmula 1.

Pruebas para 2024

Las cinco carreras que quedan de Mundial son la oportunidad de Aston Martin para afinar el tiro y seguir viendo por dónde ir y por dónde no en el trabajo sobre el AMR24. La escudería, que el próximo año perderá el apellido Cognizant y presumiblemente se quedará solo con Aramco, se pone las pilas para repetir un salto de calidad de las dimensiones que dio ya el año pasado.

"Pienso en 2024 porque la ambición es de ganar, es lo que piensa todo deportista. No quieres ser 3º o 5º. El 2024 es importante. Pensábamos que en 2023 íbamos a progresar y que en 2024 íbamos a poder subir al podio... y mira como nos ha ido ya este año. Dentro de mí, y tal y como ha ido este año, después de ir tercero tras 15 carreras quiero mantenerlo hasta el final. Si acabo cuarto y Hamilton nos adelanta no pasa nada, pero me haría ilusión estar en el podio del mundial de F1", decía hace un mes Fernando Alonso en una entrevista en El Larguero.

Alonso es un pilar clave en el trabajo de desarrollo del nuevo bólido y durante todo el año ya ha ido dejando claro que el equipo debía centrarse en mejorar la eficiencia aerodinámica. "Es un área en la que al principio del año éramos sin duda uno de los coches más lentos, en las rectas era evidente", reconocía semanas atrás Tom McCullough, jefe de rendimiento de Aston Martin, al respecto.

"El aprendizaje está ahí. Sabemos cuáles son nuestros puntos fuertes y débiles en comparación con el resto, y relativo a nuestro conocimiento aerodinámico del coche en todas las curvas. Todavía vienen algunas piezas que nos ayudarán a entender y desarrollar este coche", añadía también McCullough a comienzos de octubre en otra entrevista.

La nueva fábrica de Aston Martin F1 Aston Martin F1

Esa confianza de Alonso en el equipo también viene dada por el estreno de la nueva fábrica, construida alrededor de la vieja en Silverstone. Su construcción comenzó en septiembre de 2022, en una extensión de 37.000 m2, y consta de tres partes. A falta del último edificio, que sustituirá a la antigua sede, Aston Martin ya se mudó a comienzos de verano a las nuevas infraestructuras para impulsar desde allí también el trabajo sobre el AMR23 y, sobre todo, el coche del próximo año.

Fernando Alonso, cuando la fábrica se inauguró, señaló que estaba "increíblemente impresionado con nuestra nueva casa. Las instalaciones son únicas y veo muchas sonrisas cuando paseo por ellas. Para ganar en este deporte hace falta buscar la excelencia en todos los dominios y estas instalaciones responden a ello. Son una seria advertencia sobre nuestras intenciones y esperamos que nos ayuden a batirnos para conseguir títulos".

Más allá de 2024

Aston Martin se guarda más ases debajo de la manga, aunque uno de los mejores no podrá aprovecharlo de cara a la temporada 2024. Hablamos del túnel de viento, quizás la herramienta más importante en todo el proceso de crecimiento de la marca británica. El equipo habla d que está casi terminado, pero no se estrenará hasta finales de 2024.

Será el siguiente cambio de paradigma en Aston Martin, ya que actualmente usa un túnel de viento que, como el chasis, lo alquila a Mercedes. La incógnita es dónde habrá logrado llegar el equipo para entonces y ahí está el sueño de Fernando Alonso, que 2024 sea el año en el que por fin llegue la '33' y pueda, de verdad, luchar por su tercer campeonato del mundo.

