Ilia Topuria teme por el título: Volkanovski se pasa al peso ligero y el combate entre ambos peligra

La búsqueda del título de peso pluma de la UFC por parte de Ilia Topuria se encuentra en serio riesgo. El español tenía ese claro objetivo fijado en su calendario, pero ahora ve cómo sus planes se tambalean por culpa de las nuevas metas que han aparecido en el horizonte de su rival, Alexander Volkanovski.

El australiano se convirtió en el sustituto de Charles Oliveira en la UFC 294. El brasileño no podrá formar parte de este combate estelar que estaba planificado para el próximo 21 de octubre por lo que se propuso a Volkanovski como su sustituto, algo que él aceptó de buen grado.

Oliveira sufrió una brecha muy profunda en uno de sus entrenamientos, por lo que no se encuentra en condiciones de formar parte del combate de la estelar UFC 294 y la organización se vio obligada a buscar un sustituto. "Me disculpo", llegó a decir Oliveira por su ausencia en este combate que tanta expectación había levantado.

Ahora, será Volkanovski el que peleará por el título de peso ligero ante Makhachev. El combate tendrá lugar el 21 de octubre en Abu Dabi.

Topuria, afectado

Este cambio de planes afecta de manera directa a Ilia Topuria. El español estaba muy cerca de cerrar su combate contra Alexander Volkanovski en la disputa del título de peso pluma, pero ahora este pelea puede verse condicionada y retrasada por el nuevo objetivo de Makhachev.

Se esperaba que ambos pudieran verse las caras el próximo 20 de enero en Canadá, pero con la nueva pelea programada del australiano ahora Volkanovski tendría muy poco tiempo para recuperarse adecuadamente para otro combate. Además, el australiano viene de someterse recientemente a una operación.

El combate incluso podría suspenderse de forma definitiva si Volkanovski se centra en el título de peso ligero. Ilia Topuria tendrá que esperar por lo tanto las evoluciones de la próxima pelea de su esperado rival para ver a qué puede atenerse en la búsqueda del título de peso pluma de la UFC.

"Siempre supe que este momento llegaría, el de pelear por el campeonato del mundo. Me daba igual a quién me enfrentase. Para mucha gente él es el mejor del mundo, y yo creo y confío en que el mejor del mundo soy yo", comentó recientemente el español en una aparición en el programa de televisión El Hormiguero.

"La derrota no está en mi vocabulario. Estoy hecho para el triunfo y la gloria me pertenece. Yo solamente me quiero muchísimo", llegó a afirmar en unas declaraciones muy ambiciosas el luchador español.

