Ilia Topuria desvela en ‘El Hormiguero’ cuál es su mayor miedo y anuncia cuándo luchará en España

El luchador de la Ultimate Fighting Championship, UFC, Ilia Topuria ha regresado este lunes a El Hormiguero. “Estás en el cinco del mundo y no te ha vendido nadie. ¿Eso vende entradas?”, preguntaba Pablo Motos para iniciar la charla con el deportista. “Yo creo que muchísima gente va a verte ganar y mucha a verte perder y crea expectativas. Me quieren ver en peligro, a ver si eso puede suceder, pero lo siento, nunca lo van a ver”, reconocía.

Para Ilia, ganar un combate le da “una sensación supergrande de satisfacción y de orgullo. Te viene a mente todos los obstáculos que has pasado para obtener esa victoria, es una sensación única de felicidad máxima”, relataba. Sus premios los celebra con su equipo en su habitación de hotel, pero se suele dormir pronto.

El próximo gran combate de Ilia Topuria será contra Volkanovski. “Siempre supe que este momento llegaría, la de pelear por el campeonato del mundo. Me daba igual a quién me enfrentase. Para mucha gente él es el mejor del mundo, y yo creo y confío en que el mejor del mundo soy yo”, aseguraba. En todo momento puso por delante el respeto que le tiene a su rival, al que se medirá el 20 de enero en Canadá.

[Jiménez Losantos se sienta con Ana Rosa después de 14 años y desvela su tema favorito de la prensa rosa]

En la actualidad, Ilia está en una fase de entrenamiento para ganar fuerza, y”y cuando se acerque el combate lo cambiaremos a potencia”. Para esa pelea debe perder 18 kilos, algo que le cuesta bastante. “Bajar los primeros 5 kilos se aguanta, pero los 10 últimos es bajar al infierno”, reconocía.

Para su profesión, Topuria tiene que entrenar a diario entre cuatro y cinco horas, pero “también tengo que hacer otros entrenamientos, paramantenerme inteligente dentro del octógono, crecer en la parte mental, la espiritual”, desvelaba. Durante toda la entrevista proyectó un mensaje de superación. “Siempre opto por levantarme y seguir mis sueños. Me da mucho más miedo y pereza el no poder ver la versión de mí mismo”, aseguraba. No sabe, sin embargo, cuánto hay de confianza en sí mismo y cuánto de chulería. “El que se enfrenta a la vida y se sacrifica para conseguir los objetivos marcados no está presumiendo de nada”, valoraba.

Ilia Topuria realizando una llave de estrangulamiento a Pablo Motos.

Para alcanzar sus metas, Ilia explicó que suele visualizar aquello que desea. “La derrota no está en mi vocabulario (...) Estoy hecho para el triunfo y la gloria me pertenece”, afirmaba también. “Yo solamente me quiero muchísimo”, decía sobre sus trucos para llegar lejos.

El invitado reconoció a Pablo Motos que disfruta mucho durante las peleas. “Yo visualicé ese escenario y estoy superfeliz. Lo poderoso que es ver, si lo puedes visualizar, si tienes la fe completa, es superpoderoso”, afirmaba.

La conversación continuó hablando sobre los miedos. “El miedo es mi todo, y lo aprovecho a mi favor. Los perdedores dejan que pase, los ganadores hacemos que pase”, reflexionaba. Sin embargo, desveló cuál es su talón de Aquiles, aquello que le da miedo: “Las serpientes, no sé por qué. Igual tendrías tocarlas, dicen que son monos...”. Para Pablo Motos, estos animales tienen “un tacto morboso” y recordó cómo antes al programa se podían llevar animales “y da como gusto. Un día te llevo a un sitio donde tienen animales curiosos y te quitas eso y ya no temes nada”, le propuso al invitado.

Antes de acabar la entrevista y de pasar a un juego en el que tenía que adivinar el peso de Pilar Rubio, Juan del Val, Roberto Brasero y de Diego ‘El Cejas’, Ilia Topuria habló de su compromiso de traer la UFC a España. “En 2024 me verán todos los españoles pelear aquí delante de ellos. Está eso confirmado, es inevitable. Estaré aquí en acción”, aseguró el luchador, que llegó incluso a hacerle una llave a Pablo Motos a petición del presentador.

Sigue los temas que te interesan