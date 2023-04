Tom Stoltman, el hombre más fuerte del mundo: cómo convertir el autismo en un "superpoder"

El dos veces ganador del título World's Strongest Man, Tom Stoltman, acabó en segunda posición en la edición de 2023 disputada en Myrtle Beach (Carolina del Sur, Estados Unidos). El escocés iba a por su tercera corona, pero se tuvo que conformar con el subcampeonato al ser superado tan solo por el canadiense Mitchell Hooper.

Tom Stoltman era el gran favorito para la victoria. La presión y los focos estaban puestos en él, pero acabó cediendo el título después de ir por detrás en la competencia del sábado de Mitchell Hooper y de no tener un buen domingo. Sin embargo, finalizó el torneo en un meritorio segundo puesto.

'The Albatross' acabó con 49 puntos, superado así por los 53,5 que sumó Mitchell Hooper. Junto a ellos, logró subirse al podio el ucraniano Oleksii Nokinov gracias a los 43 puntos conseguidos. Pese a que ahora es el canadiense el que debe ser considerado como 'hombre más fuerte del mundo' de forma estricta, nos referiremos así también a un Tom Stoltman que se llevó la gloria en las dos últimas ediciones y que tiene tras de sí una increíble historia de superación.

Mensaje de un superpoder

Fue cuando tan solo era un niño, con 5 años, cuando le diagnosticaron a Stoltman espectro autista. Esto es algo que como él mismo ha dicho, le ha llevado a ser quién es hoy. Lo que para la mayoría podría haber sido una gran piedra en el camino, él lo convirtió en su "superpoder", como ha asegurado. Es más, gracias a esto, afirma que ha ayudado a otras personas de diferentes edades que tienen autismo.

Aunque, en un principio, intentó ocultar su diagnóstico: "Mis maestros dijeron que no vas a hacer nada con tu vida. Me estaban acosando... No podría ir a dormir a la casa de un amigo. No podría ir en un tren a diez minutos de mi casa. Siempre tendría que tener a mi mamá en todas partes".

"Estaba realmente, un poco, desanimado por tener autismo... Pensé '¿Por qué soy yo quien lo tiene y no mis hermanos y hermanas?' Dejé mi equipo de fútbol porque todos mis amigos se habían ido y no tenía a dónde ir. Me encerré en mi casa y dije: 'Bien, o voy (al sistema de atención social) o simplemente me mato'", ha llegado a asegurar.

Aunque ahora no lo parezca, el escocés era un chico delgado y que odiaba ir al gimnasio: "Cuando iba al gimnasio a los 18 años, era flaco… (nunca fui) más fuerte que mis compañeros. Solo era un tipo normal. Yo jugaba fútbol, fútbol, eso es lo que quería ser, futbolista profesional… Odiaba el gimnasio, no le veía el sentido".

Sin embargo, algo cambió en él hasta que una década más tarde, está entre los hombres reconocidos como los 'más fuertes del mundo'. Con su 2,03 de altura y 190 kilos de peso, Tom Stoltman se impone una dieta para poder competir, un plan de entrenamientos exigente y cuenta con ese aspecto fundamental para enfocar todo. Su superpoder.

En declaraciones recogidas por The Guardian, el escocés ha puesto de relieve que quiere ayudar a personas que, como él, tienen autismo: "Mi mayor objetivo es ser un embajador de las personas con autismo y cambiar la forma en que la gente lo ve. He tenido niños de 5, 6 años... hasta gente de 40 o 50 años que me decían: 'Has cambiado mi vida al llamarlo (al autismo) un superpoder'".

Además, ha querido lanzar un consejo de lo más interesante: "Si crees que alguien tiene autismo, si crees que alguien necesita ayuda, simplemente pregúntaselo. No se van a ofender por eso, van a estar agradecidos de que hayas hecho esa pregunta… Eso es todo lo que siempre quise para mí".

