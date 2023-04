Rahm sueña con el Masters de Augusta: de los consejos de Olazábal y García a la magia del 9 de abril

Severiano Ballesteros y Jon Rahm durante el The Memorial

Dicen que el número siete es el de la buena suerte. Una creencia popular que en estos momentos comparte Jon Rahm, quien esta semana hará su séptima aparición en el torneo de golf más importante del mundo. El 'León de Barrika' saltará al campo del National Golf Club de Georgia para sumar una nueva presencia en el Masters de Augusta.

El mejor golfista español del momento llega al Olimpo de este deporte con la ambición de luchar por su primera 'Chaqueta Verde', la condecoración más preciada e icónico de una disciplina que ha tratado bien a los jugadores nacionales a lo largo de la historia. Solo Sudáfrica acumula un número de triunfos comparable al de España en Augusta, Estados Unidos aparte. Para Rahm se trata de una edición muy especial, ya que llegará a Augusta en plena forma física y mental.

El jugador de Barrika aterriza en 'The Masters', donde debuta este jueves, en uno de los mejores momentos de su carrera deportiva. Su juego invita a soñar con el título, el que sería su segundo 'Grande' tras la victoria en el US Open del año 2021. Después de un 2022 de sequía en cuanto a 'Majors', el golfista español espera empezar el curso a lo grande y para ello se está preparando a conciencia.

[Augusta, el último sueño de Tiger Woods: de competir en carrito a espantar los rumores de retirada]

Ha arrancado este 2023 a un nivel increíble, ha sumado varias victorias de importancia mundial y está inmerso en la pelea por el número uno al cual ha ascendido ya en varios momentos. Además, está gestando su participación a fuego lento, dejándose aconsejar por dos leyendas como José María Olazábal y Sergio García, ganadores de la 'Chaqueta Verde', y que confían en el de Barrika para que pueda cumplir con la fórmula mágica del 9 de abril, día en el que se cerrará la participación en 'The Masters'.

Consejos de campeón

Jon Rahm llega con hambre de campeón al Masters de Augusta. Este año le impulsa un mistcismo y aura especiales. Por eso, ha decidido rodearse de grandes figuras que saben lo que es salir victoriosas del campo más mítico e icónico de golf. El propio Rahm confesaba en la previa del primer 'Major' de la temporada que si un jugador de fútbol jugara la final de la Champions todos los años en el mismo estadio sabría experimentaría que este guarda. Así es 'The Masters' para él.

El campo del Augusta National Golf Club ni se cambia ni se destruye, pero sí se transforma, ya que los organizadores se propusieron hace ya muchos años dar la nota e ir introduciendo diferentes variantes que temporada tras temporada llaman y mucho la atención a los jugadores que hasta allí llegan para preparar la semana más importante del año.

Jon Rahm, en el Masters de Augusta 2022. REUTERS

En el caso de Rahm, ya lleva varios días preparando su asalto a su primera 'Chaqueta Verde', la que sería la sexta del golf español tras las dos conseguidas por Severiano Ballesteros, el doblete también de 'Txema' Olazábal y la ganada por Sergio García en el año 2017, última conquista nacional.

Precisamente de la mano de estas dos leyendas es como ha preparado Rahm su asalto a este Masters de Augusta. Junto a ellos ha estado entrenando en los días previos al torneo, dejándose ver sobre todo por el icónico Amen Corner. Una situación que puso de moda Severiano Ballesteros quien, como buen genio, tenía sus manías. Le encantaba llevarse allí a los nuevos talentos para intentar inculcarles algunas enseñanzas que le habían dejado sus años en el circuito.

Ahora, quienes compartían confidencias con el 'León de Barrika' son los otros dos españoles que recibieron su 'Chaqueta Verde' a medida. Olazábal en 1994 y 1999 y Sergio García en 2017. Bajo su batuta puede construirse un nuevo éxito para el golf nacional en un torneo que vuelve a disputarse en mitad de la guerra entre el PGA y LIV Golf. Sin embargo, como reconoce el propio Sergio, Georgia es uno de los pocos lugares donde todos son bien recibidos sin mirar qué chequera llena sus cuentas corrientes.

[Nueva polémica con Tiger Woods: su exnovia le demanda y le reclama 30 millones de dólares]

Jon, uno de los grandes iconos que el PGA Tour mantiene incorruptos, aterriza en 'The Masters' descansado, con energía y tras un invierno en el que ha brillado con luz propia. Se ha confirmado como el mejor jugador del mundo gracias a las tres victorias que ha conseguido. Tournament of Champions, The American Express y el Abierto de Los Ángeles han sido las conquistas que le han permitido mantenerse en la pelea por el número uno en este 2023.

La temporada ha comenzado de la manera más emocionante posible con el 'Big Three' de la actualidad en plena lucha. Scottie Scheffler, Rory McIlroy y el español batallando por el primer cajón del ranking. Una denominación que no le gusta al propio Rahm, que considera que necesitan estar con esta intensa pelea durante años para ser reconocidos con tal designación. Sin embargo, en estos momentos, ellos son la luz de un deporte que aterriza en su mayor escenario.

[El récord multimillonario de Jon Rahm: hace saltar la banca del PGA Tour en apenas dos semanas]

Rahm espera conseguir su segunda corona en un 'Major' a base de su mayor fuerte: la regularidad. El de Barrika debutó en 'The Masters' en 2017 y solo en dos ocasiones se ha bajado el Top10 teniendo un Top4 (2018) como su mejor resultado. Ahora, el español sueña con mejorar esa plaza y alzar el título. Rahm, aunque solo ha vencido en un 'Grande' hasta ahora, es un jugador que se adapta a este tipo de torneos a las mil maravillas. A pesar de su corta carrera ya son nueve Top10 los que acumula en su trayectoria, incluyendo aquella brillante actuación en el US Open del año 2021. Ahora, se prepara para un nuevo asalto en una fecha muy especial.

La fórmula mágica

Esta semana llega el primer torneo, y el más importante, de la temporada de golf a nivel individual. Durante estos días se pone en juego la famosa 'Chaqueta Verde', esa que defiende el estadounidense Scottie Scheffler y que nadie ha vestido en más ocasiones que el genio Jack Nicklaus.

La casualidad ha querido que el torneo, si todo va por los cauces normales, termine el próximo domingo, 9 de abril. Una fecha mágica para el golf español y que invita a soñar, con un poco más de fuerza si cabe, en una victoria nacional, especialmente con Jon Rahm, la mayor esperanza de la armada.

La fórmula mágica del 9 de abril empieza en la figura más icónica del golf español, Severiano Ballesteros. El de Pedreña nació un 9 de abril del año 1957 y este domingo, día en el que podría llegar el segundo 'Major' de un Rahm lanzado, cumpliría 66 años. Por lo tanto, el triunfo podría estar envuelto en una mística muy singular.

La foto de Chema Olazábal y Severiano Ballesteros, emulada por Sergio García y Jon Rahm Ryder Cup

El de Barrika tiene esta fórmula mágica en la cabeza y es que le haría especial ilusión que su estreno en Georgia no solo llegara en este 2023, sino que lo hiciera en un día muy sentido para la familia Ballesteros. Por esta cuestión ha sido preguntado en la previa y el propio Rahm no se ha escondido, reconociendo que aunque son simples coincidencias, sería una manera de darle un sabor especial a su gesta.

No obstante, esa cuenta tiene una segunda vuelta y es que la hazaña que ahora persigue Rahm ya fue firmada por Sergio García hace seis años. La 'Chaqueta Verde' del de Borriol llegó un 9 de abril de 2017. Si el camino ya se anduvo una vez, puede volver a ser escrito en el mejor momento en la carrera de Jon.

Sigue los temas que te interesan