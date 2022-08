Pol Hervás gana en Añover de Tajo y se convierte en líder de la Vuelta a Toledo Imperial

Pol Hervás (Brocar-Alé) se llevó la victoria en la meta de Añover de Tajo y es el nuevo líder de la I Vuelta Ciclista a Toledo Imperial - sub 25 tras la segunda etapa. El ciclista del Brocar Alé supo rematar en la llegada dura de Añover de Tajo (1 km al 7%) a los seis supervivientes de la escapada, que se formó en los primeros kilómetros de carrera y llegó con éxito tras casi 150 kilómetros lejos del dominio del pelotón. El triunfo de Hervás rememora el de hace unos meses en el Memorial Julio López Chineta de Burguillos, organizado por el mismo club que la I Vuelta a Toledo Imperial.



Hervás es el nuevo líder con 30 segundos de diferencia sobre Marcel Camprubí (Eolo - Kometa) que fue junto a Pau Llaneras (Arabay Cycling Friendly Baleares) los que dieron tiempo a un pelotón que no se llegó a poner de acuerdo para echar abajo la escapada tras la ascensión al Alto del Robledillo, el terreno más complicado de una etapa que salió a las 10:30 de Gerindote y que tras 174 kilómetros y 2.000 metros de desnivel desembocó en Añover de Tajo después de pasar por Toledo.



La escapada se formó antes de la meta volante de San Martín, en el kilómetro 25. En un principio fueron 8 ciclistas, que en el Alto del Robledillo ya solo eran siete. Entre ellos se repartieron metas volantes, sprints especiales y el premio de la Montaña, que fue para Carlos Collazos (Drone Hopper-GSport), que incluso estuvo 20 kilómetros escapado hasta la Meta Volante de Cuerva. El resto de los fugados, Alejandro Martínez (Globalia Artes Gráficas-Zamora Enamora), Pol Hervás (Brocar-ALÉ), Juan José Pérez y Fernando Piñero (Brócoli Mecánico-Sakata), Sebastián Calderón (CC Padronés-Cortiz) y Alejandro del Cid (Hoomu Seguros).



Desde el Alto del Robledillo quedaban 80 kilómetros para meta. Territorio de repechos, viento y calor. En teoría suficiente para que el pelotón se organizase para echar abajo una escapada que llevaba cuatro minutos de ventaja, pero mucho cansancio acumulado. Esta vez no entró el Eolo Kometa, que, pese a que llevaba al líder, Manuel Oioli (acabó a 2:16 de Hervás), ya había trabajado el inicio de la etapa. La responsabilidad la tomaron los ciclistas del Previley-Maglia-Coforma-Bembibre, segundos en la crono por equipos de Mazarambroz. No fue suficiente. En el sprint especial de Toledo, a 33 de meta, la ventaja ya era insalvable.



En la rampa final de Añover de Tajo Pol Hervás superó por 3″ a Calderón y por 8″ a Collazos. Detrás llegaron Del Cid (Hoom), Piñero y Perez (Brocoli) y Alejandro Martínez (Globalia-Zamora). El pelotón llegó fraccionado en pequeños grupos de no más de 10 integrantes. El calor y la dureza de la etapa hicieron daño.



Carlos Collazos (Dron Hopper) se llevó doble premio con la escapada y es el nuevo líder de la montaña y de las metas volantes. Juan José Pérez (Brocoli) lidera la clasificación de sprints especiales. David Zafra (Hoomu Seguros) fue el primer castellanomanchego en meta, en una clasificación regional que continúa liderando Adrián Fajardo (Tenerife Bike Point).



Con una general tan apretada, la I edición de la Vuelta a Toledo Imperial se decidirá el domingo con una etapa de 148 kilómetros y más de 2.300 metros de desnivel con salida y llegada en Escalona. Por medio el Puerto del Piélago (que también se sube en La Vuelta a España de 2022) y que será clave para la resolución de la carrera. La salida del domingo será a las 11:00 en Escalona y la meta, sobre las 14.30 horas.

Sigue los temas que te interesan