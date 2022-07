Nadal, retado por un luchador de la UFC: "A ver quién es el mejor Rafa"

Mientras Wimbledon se decide este domingo sin Rafa Nadal pudiendo luchar por el título (después de lesionarse en cuartos ante Taylor Fritz, ganar incluso en esas condiciones el partido para luego tener que decir adiós antes de enfrentarse contra Nick Kyrgios), otros escenarios, como la Ultimate Fighting Championship (UFC) continúan adelante.

Este fin de semana se ha llevado a cabo la velada de UFC Las Vegas 58. Un evento en el que Rafael Fiziev superó a Rafael dos Anjos en el inicio del quinto round. Esto deja al luchador de Kazajistán muy cerca de poder pelear por el cinturón del peso ligero. Aunque, tal vez, lo que más llamó la atención a propios y extraños fue lo que dijo después de la pelea sobre el español Rafa Nadal.

Fiziev se ha atrevido a retar a Nadal... ¡a un combate de MMA!: "Hermano, muchas gracias primeramente... Y ahora quiero decir... Ahora ya sabemos quién es el mejor 'Rafa' en UFC. ¡Ya sabemos! ¡Ahora quiero hacer un nuevo reto! ¿Quién es el mejor Rafa en el deporte? Rafael Nadal, ven aquí... ven aquí...".

Ninguno de los asistentes al evento de Las Vegas podía esperarse un desenlace así. Rafael Fiziev quiere demostrar quién es el mejor Rafa del deporte actualmente. Una auténtica locura, sí; pero lo cierto es que el luchador kazajo de la UFC ha logrado que en todo el mundo se hable de él gracias a este insospechado desafío que ha lanzado al ganador de 22 títulos del Grand Slam dentro del tenis.

Dos objetivos distintos

El reto de Fiziev no deja de ser una anécdota divertida, que, a la postre, le ha colocado en el ojo mediático en estos momentos. Pero su objetivo real va en un camino muy diferente al de demostrar quién es el mejor Rafael del mundo del deporte. Quiere el cinturón del peso ligero. Un cinturón que, en estos momentos, no tiene dueño después de que Charles Oliveira fuese despojado del mismo por no pasar el corte de peso. Aunque el brasileño será uno de los contendientes cuando se vuelva a poner en juego el título.

Por otro, Rafa Nadal nunca se ha prestado a este tipo de shows. Él sigue muy centrado en su carrera en el circuito de la ATP. Eso sí, ya se comienza a vislumbrar el final para el de Manacor. La lesión en el abdomen le ha dejado fuera de Wimbledon. Dolencia que se suma a las lesiones habituales o crónicas que padece desde hace ya algunos años. Ahora el objetivo está en llegar al US Open en las mejores condiciones posibles.

