Sandor Martín, un nuevo capítulo en el boxeo español y el paso final hacia el título mundial

Sandor Martín (Barcelona, 1993) es consciente de que está a un paso del sueño de su carrera, que no es otro que pelear por el título mundial. A sus 28 años, ha podido dejar huella al otro lado del charco y este viernes vuelve a pelear en su ciudad, Barcelona, tras un año de ausencia. Su rival será el mexicano José Félix Soto por el título internacional de la WBA.

El Palau Olímpic Vall d'Hebron de Barcelona acoge este viernes, a partir de las 19:30 horas, una velada de boxeo en la que la estrella será Sandor. Es el mismo escenario en el que el 23 de abril del año pasado se proclamó campeón de Europa del peso superligero tras derrotar al británico Kay Prospere. Aquel día también pasó a tener miras mundialistas para su carrera.

Sandor tuvo el combate de su vida en octubre, ante un excampeón mundial como Mikey García y en su primera vez en Estados Unidos. Se llevó el triunfo para aumentar su récord a 39 victorias (13 KO) y dos derrotas. Este viernes espera que llegue la 40 y que esta sea la última antes de pelear por el título del mundo. Él lo cree así.

"Me siento muy bien, con ganas de volver a pelear en casa y frente a un rival exigente y con un título de la Asociación Mundial de Boxeo. Y me lo he tomado muy en serio, ya que estoy cerca de disputar el título mundial y ganar me dejaría aún más cerca", decía Sandor en la rueda de prensa previa a la velada.

La pelea de este viernes es el inicio de un nuevo capítulo en su carrera profesional y también para la escena del boxeo español. Sandor Martín ya ha conseguido que su disciplina vuelva a captar la atención en España, algo que se comprobará por la cantidad de "gente muy importante" que acudirá a la velada como relataba el púgil barcelonés.

Sandor Martin shocks the world & Mikey Garcia 👊#MartinFelix pic.twitter.com/KXOEJo8PNy — DAZN Boxing (@DAZNBoxing) March 31, 2022

Para Sandor, se trata "de un regreso muy especial" después de vencer a Mikey García en California: "Necesito volver a pelear delante de mi gente y sentir su apoyo". Y añadía sobre su rival: "Pelear con un boxeador mexicano siempre es un reto. Son verdaderos guerreros, vienen de un país de campeones y ofrecen peleas emocionantes. José Félix es un buen boxeador, y vendrá por la victoria, no puedo confiarme".

Por su parte, el mexicano también dejó su mensaje: "Estuve cinco años en los Estados Unidos y llegué a lo más alto en su momento y ahora espero volver a estarlo pronto", destacó. "Sandor viene de ganar una pelea en Estados Unidos frente al cuatro veces campeón del mundo Mickey García, y le tengo el máximo respeto. Sé que los dos vamos a poner sangre corazón y todo nuestro empeño", añadió sobre su rival.

La velada

La velada, organizada por la promotora MatchRoom, se completará con otros cuatro combates. En el de semifondo y en el peso súper mosca, el invicto púgil canario Samuel Carmona (6 victorias, 4 por KO) se medirá al experimentado mexicano Joel Córdova (13 victorias, 5 derrotas y 2 nulos), que el 26 de junio de 2021 perdió en su combate por el título mundial del peso mosca frente a su compatriota Julio César Martínez.

En el peso medio, el español de origen colombiano Jhon Jader Obregón, con un palmarés invicto de 9 victorias (4 por KO), se enfrentara al zurdo británico Kyle Lomotey, invicto tras 10 peleas (2 por KO).

Le seguirá, en el peso semipesado, el choque entre el invicto croata Hrvoje Sep (11 victorias (8 por KO), y el letón Ricards Bolotniks (18 victorias, 6 derrotas y 1 nulo).

La velada se completará con un combate femenino del peso súper gallo entre la argentina Jorgelina Guanini (9 victorias, 4 derrotas y 2 nulos) y la inglesa Stevi Ann Levi, invicta tras cinco peleas.

