Giro en el caso de Kamila Valieva: el TAS le permite competir y abre una guerra contra el COI

Bombazo en el caso de Kamila Valieva. La joven patinadora rusa está siendo uno de los nombres propios de los Juegos Olímpicos de Invierno 2022. Llegó a la cita de Pekín con el objetivo de convertirse en una de las mayores promesas de la historia de este deporte y se va a marchar como el suceso más polémico que ha sucedido en toda la edición.

Ahora, el Tribunal de Arbitraje Deportivo ha provocado con su resolución un nuevo giro dramático de los acontecimientos. El TAS ha roto una lanza en favor de la joven y le permitirá seguir en la competición a pesar de las acusaciones de dopaje que ha recibido. Una resolución que abre un enfrentamiento directo con el Comité Olímpico Internacional que sigue manteniendo que la joven había roto las normas.

La patinadora de solo 15 años maravilló al mundo hace tan solo unos días cuando se colgaba el oro por equipos. Sus cuádruples saltos fueron destacados en todo el planeta y la delegación rusa presumió de la que parecía ser la próxima dominadora de la disciplina. Sin embargo, poco después ha estallado el caso de su positivo, el cual fue notificado el pasado mes de diciembre. No obstante, para el COI, sus efectos siguen estando presentes ahora en la cita de Pekín 2022.

Kamila Valieva, en Pekín 2022 EFE

A pesar de dar positivo el pasado 25 de diciembre, el TAS ha decidido que podrá regresar a la competición para participar en las pruebas del programa corto y el programa libre. Así pues, podrá acceder a dos oros más en las dos modalidades que le quedan. De esta forma, la propia Valieva ya ha regresado a los entrenamientos tras conocer que podrá volver a las pruebas este martes.

Desde el Comité Olímpico Ruso defienden esta decisión y lo celebran como un éxito. Sin embargo, otras delegaciones como Estados Unidos lo critican: "Los atletas tienen el derecho de competir al mismo nivel y ese derecho se les ha negado. Ha aparecido otro capítulo en el uso sistemático y el rechazo al deporte limpio por parte de Rusia. Estamos decepcionados por el mensaje que manda esta decisión".

El COI estalla

Lo que ya es un hecho es la apertura de una guerra frontal entre el Comité Olímpico Internacional y el TAS. Desde la institución que rige la cita de Pekín eran partidarios de mantener la suspensión sobre Valieva tras su positivo. Sin embargo, se han encontrado con esta confrontación inesperada con el Tribunal de Arbitraje.

Mark Adams, portavoz del Comité Olímpico Internacional, ha estallado en un duro comunicado: "Espero que Pekín 2022 no sea recordado por el 'caso Valieva'. El positivo no ha sido en los Juegos, pero sus ramificaciones sí han tenido relación con ellos. Respetaremos la decisión del TAS sobre Valieva sea cual sea, esa es mi preocupación".

"Las partes no hemos llegado a un acuerdo para que se investigue todo el caso de dopaje, solo tendremos el resultado de la decisión sobre este caso específico. Estamos en contacto con el resto de comités nacionales para ver cómo planteamos este dilema. Los atletas limpios deben tener confianza en el sistema, pero el sistema es lento".

"Estamos hablando de un único caso de dopaje en el equipo del Comité Olímpico Ruso. Revisaremos todos los hechos cuando termine el caso de Valieva. Los equipos tienen la responsabilidad de proteger a sus jóvenes deportistas. El COI está decepcionado porque el caso Valieva al completo no se trate en el TAS".

Kamila Valieva, en Pekín 2022 EFE

Sin embargo, por su parte, el Tribunal de Arbitraje Deportivo mantiene su resolución debido a varias razones que consideran de peso. La primera es que es una persona protegida menor de 16 años. La segunda es porque sufriría un daño irreparable si fuera suspendida y después se demostrara que es inocente. Además, consideró que había problemas de notificación y que no tuvo tiempo para un proceso legal completo antes de los Juegos.

A pesar de todo, el COI matiza que la decisión del TAS no significa que el oro por equipos sea válido. De hecho, no lo van a recibir por el momento. A su vez aseguran que si Valieva gana medalla en individual no hay garantía de que más tarde no pueda ser desposeída de ella. Simplemente aclaran que el TAS lo que permite es que la patinadora rusa compita en Pekín, por lo que es una suspensión de esa prohibición.

Por último, el jefe de la USADA, Travis Tygart, se ha manifestado así al respecto: "Solo el tiempo dirá si Valieva debía haber competido en estos Juegos. Pasarán meses antes de que estos deportistas sepan el resultado final de la competición y después de lo que ha pasado a los ojos de todo el mundo".

"Desafortunadamente, por sextos Juegos Olímpicos consecutivos, Rusia ha adulterado la competición. Valieva ha sido defenestrada por los rusos y el sistema global antidopaje que le ha asumido en el caos. Si Rusia hubiera seguido las reglas, conoceríamos con certeza cuál habría sido el resultado de la prueba por equipos de patinaje artístico. Tenemos que tener compasión por Valieva".

