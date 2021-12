Abdessamad Oukhelfen, el futuro del cross de España que estuvo a punto de correr para Francia

La relación de España con el mundo del campo a través siempre ha sido muy cercana. Hasta 10 medallas suma el país en los mundiales, una cifra que se eleva hasta 23 en el caso de la cita europea. Las últimas dos las ha conseguido este domingo el Sub20 femenino por equipos y el potente combinado masculino absoluto con el que viajaron a la cita que se ha disputado en Finga, Irlanda. El más joven de ellos es Abdessamad Oukhelfen (Ksar de Imi n'Izrou, Marruecos; 1998), que es futuro y a la vez presente de este deporte para la nación.

El campeoanto ha demostrado el poder colectivo de los atletas españoles. Aunque ninguno logró una medalla individual, donde se lograron grandes resultados a pesar de no subir al podio, sí lo hicieron por equipos. El subcampeonato de la gran cita del día llegó gracias a la regularidad de sus representantes.

Después de 3.500 metros de los 10.000 totales de circuito, un grupo de cuatro se destacó con unos 7 segundos de ventaja que ya serían definitivos . Solo perdió la oportunidad el italiano Yemaneberhan Grippa, quien se retiró tras 20 minutos al ritmo de los líderes que marcaba el turco Aras Kaya junto al noruego Jakob Ingebrigtsen y el francés Jimmy Gressier. Los españoles se mantuvieron entre los perseguidores ante la imposibilidad de pelear por el podio. De esta manera, solo Francia logró mejores resultados.

El noruego, campeón en los Juegos Olímpicos del 1.500, sería el ganador de la prueba finalmente. El mejor español fue Nassim Hassaous, que entró en la séptima posición. Es de los más jóvenes junto al segundo nacional, Carlos Mayo, que fue undécimo. El protagonista de la historia fue duodécimo. Gran estreno de Oukhelfen en la categoría absouluta después de tener grandes resultados en las categorías inferiores y tras una historia que estuvo a punto de truncarse para el país.

Muchas dificultades

A los cinco años Oukhelfen llegó a Reus. Allí su hermano comenzó a practicar atletismo y a él no le convenció este deporte de primeras. Abdessamad prefería el fútbol, porque era a lo que jugaban sus amigos, aunque de todos modos iba a entrenar atletismo un día a la semana. "Al cabo de un año, mi entrenador me dijo que, si entrenaba más, podría dejar mi huella en el atletismo. Yo en esos momentos no me lo creía, pensaba que era demasiado. Y ahora lo pienso y veo toda la razón que tenía", explicaba en una entrevista para Olympics.

Sin embargo, su recorrido aún le deparaba obstáculos que son comunes para los jovenes atletas que llegan al país procedentes de otra nación. A pesar de vivir en España desde los 5 años, no consiguió la nacionalidad española hasta enero de 2019. Cuando comenzó a tramitar la residencia española, tuvo que esperar casi tres años para tenerla. Tres largos años en los que era un atleta invisible de cara a las medallas, o incluso a la mera participación en eventos.

"Cuando vinimos a España, nos sentimos unos ciudadanos más de Reus, pero con el paso de los años, fui necesitando ese papel que te abre tantas puertas, como es la residencia española. Yo entrenaba, y pasaban por delante de mí los Europeos, los Juegos Mediterráneos, Mundiales júnior o Sub23, convocatorias con la selección absoluta… Yo entrenaba muchísimo, pero había días que iba al entrenamiento sin ganas, vacío", explicaba en la entrevista en el portal citado anteriormente.

A Francia

Durante estos tres años, España no era la única baza para Oukhelfen. También intentó conseguir la nacionalidad francesa, con la idea de poder competir por derecho propio. "Tengo familia en Francia por parte de mi madre, y ellos tienen ya la nacionalidad allí. Mi tío hace también atletismo en un club de Francia y me propuso intentarlo. Yo iba a Francia una vez al mes para competir por este club. Así que, a partir de entonces, empezamos a tramitar la nacionalidad francesa", desveló el joven atleta.

Hay dos figuras que lo cambian todo: su tío y María Carbó. El primero fue la persona que le ayudó con el asunto de la nacionalidad. "Yo siempre luchaba por la nacionalidad española. Y cuando me la dieron, llamé a mi tío para contárselo y me dijo que era perfecto, que ahora tenía que luchar por todo en España", explica con orgullo. Hace las veces de entrenador en la sombra. Es una de las figuras que más consejos le da, pero la principal culpable de su gran rendimiento es María.

El Xef’s Team es uno de los grupos de entrenamiento de jóvenes más destacado de nuestro país. Lo lidera la entrenadora María Carbó. Tras unos años entrenandoo con Alberto Escalona en Tarragona, se puso en manos de la persona con la que empezó a hacer kilómetros de calidad. En una entrevista en el portal La Bolsa del Corredor, María reconocía que el trabajo con él se centra en París 2024 y los resultados que obtiene le colocan en una rampa de salida muy interesante para esa cita.

Los próximos Juegos Olímpicos llegarán en un momento de madurez muy especial para el marroquí nacionalizado español. Tiene marcas interesantes en el 5.000, donde se proclamó campeón nacional en 2020, aunque como Sub23 también ha sido campeón de 1.500. Esta primera experiencia absoluta representando al país también en el mundo del campo a través le coloca con más focos, los mismos que dicen de él que es una de las principales promesas del atletismo de España.

