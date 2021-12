Lacey Evans, un ejemplo de conciliación en la WWE: ser una gran estrella y madre sí es posible

Ser madre y deportista ha dejado de ser una excepción. Con ejemplos como el de Serena Williams, Maialen Chourraut o Allyson Felix, que incluso ganó una batalla a Nike contra la discriminación a las atletas que tienen hijos; también llega uno nuevo desde el mundo de la WWE. La luchadora Lacey Evans ha sido madre por segunda vez y ya está prácticamente preparada para volver a pelear.

A principios de este año, su rivalidad con Charlotte Flair alcanzó uno de sus máximos exponentes. De hecho, mantuvo un presunto romance con Ric Flair, padre de su enemiga. Pero antes del Monday Night Raw del pasado mes de febrero, Lacey Evans anunció que estaba nuevamente embarazada y los rumores fueron enterrados.

Entonces dio un paso a un lado. No más peleas hasta dar a la luz y recuperarse. Pues bien, la luchadora ya ha sido madre y lo más llamativo es cómo se encuentra seis semanas después de dar a luz. Ha sido a través de su propia cuenta de Instagram donde ha hecho visible su impactante cambio físico.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Macey Estrella (@laceyevanswwe)

Lacey Evans ha destacado siempre por tener un físico envidiable. Pero es que parece que entre su genética y un duro trabajo, su cuerpo vuelve a estar a tope. Puro músculo mientras se especula con si volverá o no a competir en la WWE en próximos eventos.

'The Southern Belle' ha dejado claro que está lista y... ¡hambrienta!. Esto parece la mejor señal para que muy pronto se confirme su regreso al ring de la WWE. El objetivo estaría claro: demostrar que después de ser madre puede seguir siendo un referente. Pero en la práctica puede no ser tan fácil. Y no porque no pueda hacerlo, sino porque con este parón por el embarazado y maternidad, no fue seleccionada en el Draft de 2021 para competir.

Estrella histórica

Lacey Evans demuestra que la maternidad no está reñida con ser todo un referente en un mundo como el de la lucha libre. Antes de quedarse de baja, estaba todo listo para que desafiase a Asuka. Aunque la pelea que esperan los aficionados no es otra que la que enfrentaría a 'The Southern Belle' con Becky Lynch, quien también se tomó una pausa en su carrera tras ser madre y volvió por todo lo alto ganando primero a Bianca Belair y más recientemente a Liv Morgan para retener su corona.

La división ha cambiado bastante desde que la estadounidense, de 31 años, se alejase del ring a principios de este 2021. Pero ella ya le ha asegurado a una fan en sus redes sociales que estará listo para escenificar su regreso más pronto que tarde. "Lacey dio a luz como ayer y ya está tratando de recuperar su lugar. La amo", escribió la seguidora.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Macey Estrella (@laceyevanswwe)

Después, la propia 'Lady' de la WWE lanzó un mensaje de advertencia a sus rivales: "¿Lugar? Nah. Simplemente no hablo a menos que pueda respaldarlo. A partir de ayer… ahora puedo respaldarlo. Se acabaron los 9 meses de ver a estos desagradables hablar". Las semanas han ido pasando y Evans ha demostrado que hablaba en serio con su cambio físico. Vuelve a estar en forma y preparada para la guerra.

[Más información - John Cena vuelve a la WWE para quedarse: su espectacular regreso a los 44 años]

Sigue los temas que te interesan