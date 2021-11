Los consejos de Simone Biles a los gimnastas para cuidar su salud mental

Los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 quedaron marcador por la crisis que vivió Simone Biles por la salud mental. La mejor gimnasta de todos los tiempos tuvo que abandonar durante la final por equipos y de ahí a renunciar a la individual y a tres de aparatos. Tan solo volvió a competir una vez más y lo hizo para ganar la medalla de bronce en barra de equilibrio.

En las preliminares no se vio su mejor versión y antes de comenzar las finales ya dijo que sentía "el peso del mundo" sobre sus hombros. Las alertas no habían saltado todavía, pero lo hicieron en los días siguientes. Pese a no conquistar las medallas que se esperaba que consiguiese antes de la cita olímpica, Simone Biles logró algo más grande: el oro en superación. Y esto es algo que le han marcado a ella y al resto del mundo.

Con el ya famoso "tengo que cuidar de mi salud mental", Simone Biles comenzó un largo camino para superar los fantasmas. En este proceso continúa enfocada, además de entremedias completar una gira de otoño por Estados Unidos llamada Gold Over America Tour, que tuvo una media de asistencia de 20.000 personas. Tras acabar el show, la atleta ha revelado una serie de consejos para cuidar la salud mental.

Cartel de la gira Gold Over America Tour con Simone Biles Twitter

Estos tips son con los que trabaja la propia Simone Biles por consejo de su terapeuta para controlar la ansiedad. Ella misma explica cómo los traslada a su día a día para mejorar su salud mental. Y lo ha hecho con motivo de la cena anual por el Premio a la Defensa del Niño del Child Mind Institute. La gimnasta fue galardonada con el Premio Trailblazer en Nueva York.

'Diario de preocupaciones'

Child Mind Institute es un organismo dedicado a transformar las vidas de los niños y las familias que luchan por la salud mental y los trastornos del aprendizaje. De ahí que una hayan reconocido a Simone Biles por la visibilidad que ha dado a estos problemas en los últimos meses. Por este motivo habló con PEOPLE y ahí reveló que mantiene un "estrecho contacto" con su terapeuta y que es algo que le "encanta".

La gimnasta estadounidense animó así a la gente a seguir su ejemplo: "Es muy emocionante, así que espero que más personas estén dispuestas a ir a terapia sabiendo que están ahí para ti y no para hacerte daño". Con este primer mensaje, lo siguiente que hizo fue dar un consejo que ella lleva a cabo cada día: el 'diario de preocupaciones'.

Simone Biles, en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 AFP7 / Europa Press

"A veces tengo bastante ansiedad, así que ella (su terapeuta) me dice que lo escriba en mi diario de preocupaciones, que lo escriba siempre a la misma hora. La mía es de 12 a 13. Esa es la hora que he seleccionado para escribir todo en mi diario de preocupaciones. Uso esa hora para preocuparme de las cosas", reveló Simone Biles, quien continuó explicando cómo le ayuda esto: "Por lo general, para cuando llega esa nueva hora, ya me he olvidad de todas mis preocupaciones, así que ese tipo de herramienta me está ayudando".

Una ayuda que hace que comience a ver el mundo con otros colores. Aunque ella siempre ha sabido "no darse por vencida", el mandamiento del "seguir adelante, seguir empujando" ha sido una constante en su vida. Todo esto se une para haber descubierto un nuevo modo de ver la felicidad: "Simplemente despertar y tener una perspectiva positiva de la vida en general y saber que eres bendecido con otro día".

Ya lo dijo antes en New York Magazine: "Centrarme en mi salud mental significa sacrificar parte de ese estrellato. Pero al final del día, no puedes tenerlo todo. Y si primero te ocupas de tu bienestar mental, el resto encajará". Una lección de vida que ahora Simone Biles comparte con el mundo para ayudar a todo el que se sienta identificado con lo que ella ha sufrido.

