La caída de Simone Biles ante la presión: "Debo proteger mi salud mental"

"Podéis hacer esto sin mí", dijo Simone Biles a sus compañeras del equipo estadounidense de gimnasia cuando les anunció que se retiraba de la final por equipos.

"Estoy orgullosa de cómo las chicas dieron un paso adelante e hicieron lo que tenían que hacer", manifestó Biles tras acabar la final, en la que Rusia ganó el oro y Estados Unidos perdió una competición por primera vez desde 2010.

"Se lo debo a las chicas, no tiene nada que ver conmigo", comentó sobre la medalla. "Estoy muy orgullosa de ellas", insistió Biles, que abandonó "por un problema de salud", informó su federación, sin más detalles.

"Simone Biles se ha retirado de la competición final por equipos debido a un problema médico. Será evaluada diariamente para determinar la autorización médica para futuras competiciones. ¡Pensando en ti, Simone!", decía la nota que emitió la federación estadounidense tras el bombazo de su retirada de la competición.

Preguntada por lo que le dijo al resto del equipo cuando se retiró tras el ejercicio de salto, Biles indicó: "Les dije: 'habéis hecho todo el entrenamiento, podéis hacer esto sin mí, y estará bien'".

Los problemas de Biles

Biles se confesó sobre sus problemas: "Desde que entro al tapiz, estoy yo sola con mi cabeza, tratando con demonios en mi cabeza (…) Debo hacer lo que es bueno para mí y concentrarme en mi salud mental y no comprometer mi salud y mi bienestar". Y añadió: "Tenemos que proteger nuestra mente y nuestro cuerpo y no limitarnos a hacer lo que el mundo quiere que hagamos".

Tenemos que proteger nuestra mente y nuestro cuerpo y no limitarnos a hacer lo que el mundo espera

Busca un porqué para su situación: "No tengo tanta confianza en mí como antes, no sé si es una cuestión de edad. Estoy un poco más nerviosa cuando estoy haciendo mi deporte. Tengo la impresión de que ya no puedo disfrutar como antes".

"Físicamente me encontraba bien, me veía en buena forma, pero internamente necesitaba dar un paso a un lado. Ahora necesito unos días para intentar un nuevo inicio", explicó mientras el foco está puesto en si podrá llegar a tiempo para hacer un buen papel en la prueba individual.

"No quería salir y hacer algo estúpido y salir lesionada. Creo que el hecho de que muchos atletas hablen ha sido de gran ayuda. Esto es tan grande, son los Juegos Olímpicos. Al fin y al cabo, no queremos que nos saquen de allí en camilla", concluyó.

[Más información: Simone Biles hace saltar las alarmas en Tokio 2020: un problema de ansiedad frustra su primera final]

Sigue los temas que te interesan