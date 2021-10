El luchador de la UFC que rechaza pelear con Jon Jones por su arresto por violencia doméstica

Jon Jones no solo está en problemas por su arresto por violencia doméstica, sino también porque se puede quedar sin rivales dentro de la UFC como se continúen desarrollando así los acontecimientos. Y es que Dominick Reyes rechaza enfrentarse a 'Bones' tras lo sucedido.

Dominick Reyes era el presumible próximo rival de Jon Jones. Era un combate de revancha que los aficionados estaban esperando. Fue 'Bones' el que ganó ese primer duelo entre ambos dentro del octágono y ahora Reyes esperaba ganar él y empatar así sus cara a cara, a la espera, siempre que se diese este escenario, de la tercera pelea de la trilogía.

Pues bien, el luchador californiano de 31 años ha hablado así sobre su negativa a pelear con Jon Jones: "No está bien. No es algo bueno para ninguno de los involucrados, tanto la organización como Jones o su familia. No importa el qué, todo está mal".

En declaraciones para Fanatik Views, Dominick Reyes ha añadido lo siguiente: "No tengo muchas palabras para él. No pinta bien. Ser uno de los más grandes de todos los tiempos y hacer eso... No puedes hacer eso. No entiendo por qué". Fue en febrero de 2020 cuando cayó, en la que fue una pelea por el cinturón de campeón de su categoría.

Futuro de Reyes

Dominick Reyes es una de las grandes estrellas de las artes marciales mixtas (MMA) en general y de la UFC en particular. Y tiene cuerda para largo, ya que no descarta un cambio de categoría a corto plazo: "Mi cuerpo se adapta y cambia. Si yo gano más peso me convertiré en alguien más grande, quizá puedo terminar en los pesos pesados después de todo esto".

