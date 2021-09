WWE Extreme Rules 2021: cartelera confirmada, horario y dónde ver

Este domingo 26 de septiembre llega una nueva edición de Extreme Rules, el PPV de las reglas extremas. Podrás verlo en directo mediante la plataforma WWE Network a partir de las 02:00 horas de la madrugada en España. Los dos próximos eventos de la WWE serán Crown Jewel en octubre y Survivor Series en noviembre.

El escenario elegido para Extreme Rules es el Nationwide Arena de Columbus (Ohio, EEUU). Uno de los combates estrella enfrentará a Becky Lynch 'The Man', actual campeona de SmackDown –tras su esperado regreso al ring este verano en SummerSlam- frente a Bianca Belair -quien perdió su título en menos de 30 segundos frente a la irlandesa.

Otra cita estelar será entre Roman Reigns 'The Big Dog' y Finn Bálor, quien ya ha prometido al samoano que volverá a ver el rostro de 'The Demon', por hacerse con el Campeonato Universal de WWE.

Cartelera confirmada

Campeonato Universal:

Roman Reigns (c) vs. Finn Balor 'The Demon'

Campeonato de Estados Unidos:

Damian Priest (c) vs. Jeff Hardy vs. Sheamus

Campeonato Femenino de Raw:

Charlotte Flair (c) vs. Alexa Bliss

Campeonato Femenino de SmackDown:

Becky Lynch (c) vs. Bianca Belair

Campeonato por Parejas de SmackDown:

The Street Profits (c) vs. The Usos

Liv Morgan vs.Carmella

Sigue los temas que te interesan