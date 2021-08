Pacquiao retrasa su retirada y piensa en la revancha contra Ugás

Manny Pacquiao volvió al cuadrilátero dos años después. No pudo conseguir la victoria ante Yordenis Ugás, quien mantuvo el cinturón del peso wélter de la WBA, y entonces se comenzó a hablar de si este habría sido su último combate. Pero parece que el filipino todavía no ha dicho su última palabra en el ring.

La derrota llegó por la decisión unánime de los jueces, pero, en realidad, 'Pac-Man' no dio sensaciones de poder ganar la pelea en ningún momento. Se le vio sobrepasado y tal vez esto vino por la falta de actividad de estos últimos años. El propio púgil ha asegurado que tuvo calambres en las piernas "en el segundo o tercer asalto".

Una vez consumada su derrota, Pacquiao piensa en el futuro. Antes de este combate, que en principio iba a ser contra Errol Spence Jr., ya se especulaba con la posibilidad de una última pelea para la leyenda del boxeo. Y él mismo ha hablado sobre esta opción en The Athletics.

Manny Pacquiao recibe un golpe de Yordenis Ugás Reuters

"Sí, puedo volver en enero. Lo veré. Sé que puedo tener la revancha si quiero. Solo necesito decírselo a Al Haymon. Eso no supondría ningún problema", ha apuntado un 'Pac-Man' que ha reconocido que no se esperaba lo sucedido ante un rival de la entidad de Yordenis Ugás.

"Lo pensaré porque no puedo creer que uno de los oponentes más fáciles a los que me he enfrentado haya hecho eso. En toda mi carrera, Ugás fue uno de los oponentes más fáciles. Solo tenía un estilo, y debería haber podido alejarme fácilmente de sus ataques. Han visto cómo me he movido en mis peleas anteriores y no pude moverme en este combate. Mis piernas simplemente se detuvieron, no debería haberme tocado", ha afirmado el filipino.

Tiempos medidos

Se esperaba que Manny Pacquiao volviese a pelear a finales de este año 2021, pero el púgil amplía el calendario hasta enero de 2022. Todo viene implícito en un plan medido del boxeador. Su gran objetivo es llegar a la presidencia de Filipinas y las elecciones en su país son en mayo.

¿Tendría tiempo entonces para todo? La respuesta es sí, ya que la carrera electoral filipina da el pistoletazo de salida en febrero. Ahora bien, falta por saber si Yordenis Ugás quiere volver a verse las caras con él, ya que el cubano ha conseguido la victoria más importante de su carrera. Los otros posibles rivales irían desde el propio Errol Spence Jr. a Keith Thurman.

