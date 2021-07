Khabib da su pronóstico de la trilogía: ¿ganará McGregor o Poirier en la UFC 264?

Este sábado es el gran día. La UFC 264 tiene lugar en Las Vegas y como cabeza de cartel están en el evento Conor McGregor y Dustin Poirier. El final de la trilogía llega después de que el irlandés se llevase la primera victoria y en este mismo 2021 fuese el de Lafayette el que lograse imponerse a su rival dentro del octágono.

No es una pelea por el cinturón del ligero, pero sí que centra todas las miradas. En especial por lo que pasó en el anterior combate entre ambos, en el que 'The Diamond' tumbó a McGregor. Pero hay que reconocer que siempre que anda Conor de por medio, cualquier combate multiplica por 10 su importancia, como mínimo, y eso es lo que ha vuelto a pasar.

Todo el mundo opina sobre lo que puede pasar en el octágono este sábado. Y tampoco Khabib Nurmagomédov ha querido dejar pasar la oportunidad de hacer su particular quiniela. El ruso ha dejado muy clara la única opción que ve que tiene Conor McGregor para esta vez si imponerse a Dustin Poirier.

"Una vez más, es lo mismo: el primer asalto es para Conor y ahí es donde puede ganar. Si no gana en la primera ronda, entonces Dustin se lo lleva", ha asegurado 'The Eagle' en declaraciones para UFC Rusia. Khabib cree que desde enero las cosas han cambiado muy poco y que es Poirier el que más probabilidad tiene de llevarse la victoria, opciones que aumentan en especial si se alarga la pelea.

Por su parte, 'The Notorius' confía en sus posibilidades y eso es algo que ha ido dejando claro en las semanas previas al combate, advirtiendo a su rival y a aquellos que no le dan como ganador de que ha cambiado mucho, que antes no estaba centrado en la UFC y ahora sí lo está: concentrado y motivado.

"Estoy entrenando muy, muy duro y puedo decir que ya estoy en muy buenas condiciones. Vencí a Poirier en la pelea original -en 2014-. Perdí en la revancha. Ahora tenemos la trilogía y he tenido que hacer algunos pequeños ajustes, pero me siento muy, muy confiado. Estoy muy concentrado y motivado", aseguró McGregor, por ejemplo, en declaraciones para Fox Sports.

