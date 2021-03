María Pérez, oro europeo en marcha, responde al portavoz de Vox en Baza: "Mente cerrada"

Deporte y política parecen haberse cogido cariño en los últimos tiempos porque no están dispuestos a separar ni por todo el oro del mundo. La mayoría de las ocasiones son los deportistas quienes opinan de política para mostrarse partidarios por un lado u otro, porque en política todo tiene que ser de un lado u otro. Pero no siempre ocurre así tal y como demostró Rafael Azor en un pleno telemático municipal.

Allí, el portavoz de Vox en Baza realizó una afirmación sobre el deporte femenino y masculino que muchos no entendieron y que ha levantado mucho revuelo, especialmente en las redes sociales. Rafael ha sido duramente criticado por sus comentarios hacia las mujeres y ha sido acusado de no conocer el deporte femenino de élite ni de competición.

"Hay deportes en los que el hombre tiene mucho más rendimiento que la mujer y esos deportes no tienen el mismo atractivo si lo hace un hombre que si lo hace una mujer. Puede ser el toreo, el fútbol y muchos otros. No es que yo esté en contra de que las mujeres tengan equipos de fútbol, simplemente que el rendimiento de un equipo de hombres no es el mismo que el de una mujer. Así de claro". Estas eran sus palabras.

Sin embargo, estas palabras no han gustado a una de las habitantes más ilustres de Baza, la campeona de Europa de 20 kilómetros marcha María Pérez, quien no ha dudado en salir al paso de estos comentarios para responder, de forma amplia y extensa, al político de partido liderado por Santiago Abascal.

La respuesta de María

María, reciente campeona de España de 35 kilómetros marcha, prueba en la que consiguió el récord nacional, asegura que no ha podido "quedar impasible antes las declaraciones del concejal de Vox". Por ello, ha escrito varios mensajes a través de sus redes sociales para expresar su total desaprobación.

2º Confunde usted las evidentes diferencias fisiológicas entre hombres y mujeres con rendimiento deportivo, competitividad y capacidad de dar espectáculo.Que su mente cerrada le impida conocer más en profundidad el deporte femenino sólo significa una cosa: que usted se lo pierde. — María Pérez (@garciaperezmari) March 3, 2021

"Siendo concejal de uno de los ayuntamientos más importantes del altiplano granadino, considero que, antes de hablar, es importante informarse y formarse. Ni su discurso tiene sentido, y el contenido indica una tremenda ignorancia. Debería como mínimo conocer que existe el deporte profesional femenino, y sí, con ligas de Primera división, así como selecciones femeninas, y por supuesto deportistas individuales con un palmarés envidiable".

"Confunde usted las evidentes diferencias fisiológicas entre hombres y mujeres con rendimiento deportivo, competitividad y capacidad de dar espectáculo. Que su mente cerrada le impida conocer más en profundidad el deporte femenino sólo significa una cosa: que usted se lo pierde. Le deseo que nadie trate a ninguna mujer de su familia y entorno cercano con el desprecio y el desconocimiento del que ha hecho gala usted en pleno siglo XXI".

4º No le voy a invitar a "echar una carrera" conmigo para medir rendimiento ya que sería tan ridículo como sus declaraciones, pero sí le aconsejo que no vea las próximas competiciones de su paisana (yo). Podría darle a usted un infarto al ver a una mujer competitiva en acción. — María Pérez (@garciaperezmari) March 3, 2021

María finalizaba así su discurso en Twitter: "No le voy a invitar a 'echar una carrera' conmigo para medir rendimiento ya que sería tan ridículo como sus declaraciones, pero sí le aconsejo que no vea las próximas competiciones de su paisana (yo). Podría darle a usted un infarto al ver a una mujer competitiva en acción".

