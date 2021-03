Khamzat Chimaev anuncia por sorpresa su retirada de la UFC y aparece el líder de Chechenia

Nuevo lío en la UFC. Khamzat Chimaev abandona la empresa estrella de las artes marciales mixtas (MMA), tal y como aparenta unas últimas palabras que ha escrito en su perfil de Instagram. Unas palabras que invitan a pensar en su adiós y que han traído consigo mucha polémica.

"Quiero darle las gracias a todos por su apoyo en mi camino en este deporte. Creo que terminé. Sí, sé que no me llevé el cinturón, pero esa no es la victoria más importante en esta vida. Puede que os moleste, pero mi corazón y mi cuerpo me lo dicen todo", escribió en primer término el ruso con pasaporte sueco.

"Lo principal es que no sé qué es esta enfermedad, pero no se sobrevive fácilmente", añadió el luchador. Estas palabras han hecho saltar las alarmas. Chimaev ha causado baja de la UFC Vegas 21 porque las secuelas de la Covid-19 impidieron que estuviese al cien por cien.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Khamzat Chimaev (@khamzat_chimaev)

Dana White ha explicado que todo se debe a un medicamento: "Cuando llegó aquí, los médicos lo atendieron y le recetaron prednisona, que es un esteroide maldito y desagradable. Se supone que debe tomar esto, relajarse y recuperarse. Hoy -por este lunes- entrenó, se sintió como una mierda, se emocionó mucho y publicó eso".

"Y se supone que no debería estar entrenando, pero es un salvaje que quiere pelear todos los fines de semana. Ni siquiera tendría que haber entrenado y se emocionó", ha añadido el presidente de la UFC en declaraciones para MMA Junkie. Chimaev está pasando un momento delicado y por eso se trasladó a Las Vegas.

¿Se queda o se va?

Todo parece fruto de un arrebato de Khamzat Chimaev, algo que ha corroborado el Jefe de la República de Chechenia, Ramzan Kadyrov. Este ha asegurado que ha hablado con el luchador y que este está decidido a recuperarse al cien por cien para volver al octágono. "Y esto significa que Khamzat no se va, ¡se queda y luchará hasta el final!", ha afirmado Kadyrov.

[Más información - Paulo Costa destapa su propio escándalo en la UFC: peleó borracho por el título contra Adesanya]