La policía descarta cargos penales contra Tiger Woods tras su accidente: "No estaba borracho"

El accidente de Tiger Woods fue simplemente eso: un accidente. La policía de Los Ángeles ha confirmado en su última rueda de prensa que el popular golfista de 45 años no iba borracho ni bajo ninguna sustancia, por lo que todo apunta a un exceso de velocidad en una zona donde suelen producirse muchos choques de este tipo. El sheriff del condado ha descartado, tras esta primera investigación, que se vaya a iniciar un proceso legal contra Woods.

"No estaba borracho, podemos descartar eso", ha reconocido Alex Villanueva ante los medios de comunicación. Por ello, lo sucedido se investiga como "puramente un accidente" que, probablemente, derive de un exceso de velocidad como se apuntó desde las autoridades en un primer momento.

El propio Villanueva, en las horas posteriores al accidente de Tiger Woods, aseguró que iba a "una velocidad relativamente mayor de lo normal". Eso, sumado a que el tramo en el que se produjo está considerado como de concentración de accidentes por las pronunciadas curvas de la carretera, son algunas de las primeras explicaciones que se han dado.

Tiger Woods, cuya vida no corre peligro, no tendrá que enfrentarse a cargo penal alguno al no haberse producido el accidente bajo los efectos de determinadas sustancias o alcohol. El propio sheriff ha negado esa posibilidad a la vista de los datos con los que cuentan.

Imagen del coche de Tiger Woods tras el accidente

El golfista, mientras se acaban de confirmar las razones del accidente, sigue recuperándose en el hospital después de haber necesitado varias cirugías. Woods sufrió "importantes lesiones" en piernas y tobillo. "Ha sido sometido a una larga cirugía en la parte inferior de la pierna derecha y el tobillo después de ser llevado al hospital", informaron desde el equipo del golfista tras las primeras horas ingresado.

Cabe recordar que Woods ya ha tenido más incidentes automovilísticos. En 2009 chocó su coche contra un árbol tras una pelea con su esposa por una supuesta infidelidad. Más recientemente, en 2017, fue detenido después de mezclar varios medicamentos -uno un componente químico de la marihuana- y coger el coche. Woods fue esposado en unas imágenes que dieron la vuelta al mundo y afectaron notablemente a su figura.

Miedo por el golpe

El accidente de Woods hizo temer lo peor. De hecho, las propias autoridades reconocieron que el golfista tenía suerte de haber salido con vida. El vehículo, que dio varias vueltas de campana y rodó hasta 30 metros alejado de la carretera, sufrió notables daños y complicó el rescate del deportista. Sin embargo, Woods evitó grandes lesiones y, según confirmaron las autoridades, estaba consciente cuando llegaron al lugar de los hechos.

Woods, eso sí, tenía dificultades para moverse por su propio pie. Fue trasladado a un hospital a primera hora de la mañana y ahí se encuentra desde entonces después de haber sido intervenido. El jugador, que estaba recuperándose de una reciente operación de espalda tras unos dolorosos pinzamientos, quería prepararse para el Masters de Augusta del próximo mes de abril. Este accidente hace casi imposible su participación.

