Sale a la luz el vídeo de la muerte de Ekom Udofia, exjugador de la NFL, abatido por la policía

Se trata de una de las noticias y de las imágenes más fuertes de los últimos días. El que fuera jugador de la liga nacional fútbol americano, Ekom Udofia, fue abatido por la policía cuando los agentes intentaban darle caza para detenerlo. El exjugador intentaba escapar de la persecución de los agentes, que no dudaron en abrir fuego contra él.

La escena producido entre ambas partes fue de lo más extraña y dejó un desenlace realmente desagradable, ya que Ekom Udofia pierde la vida tras la intervención de los agentes, algo que se puede comprobar a la perfección en el vídeo que ha sido difundido por la propia policía que lleva a cabo la intervención.

Todo ha sucedido en Phoenix cuando el exjugador intentaba escapar de las fuerzas del orden. Tras resistirse, los agentes deciden disparar contra el cuerpo de Ekom Udofia que, evidentemente, no pudo resistir la confrontación y terminó cayendo al suelo fruto de los disparos. A pesar de la dureza de la intervención, las imágenes han sido difundidas y son de una intensidad realmente alta, no aptas para todos los públicos.

Los hechos sucedieron el pasado 30 de noviembre en Phoenix, cuando la policía recibió varias alertas de que un hombre de gran tamaño y corpulencia se encontraba vagando por las calles, en un estado claramente afectado por las drogas y armado, causando desperfectos en varios coches de la zona y totalmente descontrolado.

La gente que lo vio se encontraba realmente asustada porque no sabían de quien se trataba y qué podía llegar a hacer en ese estado tan preocupante. El hombre de 33 años fue reducido por la policía que pudo comprobar que, efectivamente, portaba una pistola en el momento en el que estaba teniendo una conducta de lo más incívica.

Phoenix police deploy a K9 on Udofia. pic.twitter.com/xNJXSgQm6p — Austin Frisch (@Austin_Zone) December 15, 2020

Negociación fallida

En ese momento, los policías intentaron comenzar una negociación que no tuvo demasiado éxito y ante la que no se pudo dar segundas oportunidades: "Por favor, no me obligue a dispararle. Suelte el arma". Ante la nula colaboración de Ekom Udofia, los agentes decidieron abrir fuego contra él con el propósito de dar por finalizada la amenaza antes de que pudiera pasar a mayores.

Las heridas ocasionadas fueron de mucha gravedad. Por ello, aunque la policía avisó rápidamente a una ambulancia para que el hombre fuera atendido y trasladado a un hospital, no se pudo hacer nada por su vida y finalmente terminó falleciendo después de ser trasladado hasta una clínica cercana.

La policía ha reconocido que conocían ya a Ekom Udofia debido a episodios anteriores. Había sido detenido en varias ocasiones y, según indicaban los antecedentes que se tenía sobre él, padecía importantes trastornos mentales, los cuales se podía haber agravado con el consumo de drogas y lo que hacían que fuera un peligro real para la sociedad en posesión de armas, tal y como se encontraba en el momento en el que fue intervenido por la policía y posteriormente abatido. Las cámaras corporales de la policía de Arizona fueron las encargadas de grabar todo lo acontecido en aquella noche del 30 de noviembre en la que Ekom Udofia murió.

