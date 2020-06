Muere Luce Douady, joven escaladora francesa, a los 16 tras sufrir una caída de 100 metros

Una de las grandes promesas en el mundo de la escalada ha fallecido después de sufrir una caída de 100 metros. Así lo han confirmado los medios franceses. La joven Luce Douady ha muerto a los 16 años en el sector de escalada Saint Pancrasse, en el mazico de la Chartrause, cerca a la zona de Grenoble.

Según las informaciones que llegan desde Francia, la joven escaladora habría salido con un grupo de amigos para realizar este deporte. Douady realizaba la aproximación al muro cuando resbaló. No sobrevivió a esta terrible caída de 100 metros.

La International Federation of Sport Climbing (IFSC) ha emitido un comunicado en su memoria: "Luce era una joven brillante con mucho talento. Nuestros pensamientos y plegarias están con ella y su familia en estos momentos tan difíciles".

Fue el pasado año cuando Luce Douady se confirmó como una de las promesas más a tener en cuenta para el futuro de la escalada. En agosto de 2019 se llevó el campeonato del mundo de boulder en la categoría juvenil Youth A. Como vencedora llegó ya en el mes de octubre al Campeonato del Mundo Juvenil de Edimburgo, en Escocia, logrando allí la medalla de bronce en dificultad.

Miraba a los JJOO

No a los que se celebrarán en Tokio el próximo verano de 2021, después de que se suspendiese su disputa en 2020 por la crisis del coronavirus en todo el planeta, sino en los que tendrán lugar en París en el año 2024. Será en la capital de Francia, precisamente de donde era la joven, donde tendrán lugar los Juegos Olímpicos que servirán de segunda participación para este deporte en unos JJOO.

"No puedo creerlo. No puedo decir cómo me siento hoy, no hay palabras cuando el sueño se hace realidad. Es tan hermoso vivirlo, sabiendo que toda el trabajo y todas estas peleas duras en el entrenamiento se reflejan ahora es demasiado... Gracias a todos", escribió Luce cuando se proclamó campeona del mundo de boulder.

Douady habría llegado a la veintena para entonces y de seguir con su progresión habría podido estar en la cita olímpica con sede en su país. Fue hace casi un año cuando París 2024 anunció que la escalada sería deporte olímpico, además de incluir, de forma provisional entonces al skate, surf y breakdance, algo que ocasionó mucha controversia.

